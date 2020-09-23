看好東南亞電商的未來潛力，PChomeSEA攜手5大東南亞電商平台，要提供台灣商家一站式服務。往後只要上架一個後台，就可以賣到5個東南亞平台。

瞄準東南亞市場的網路人口規模，以及電子商務經濟的強勁成長力道，PChome網路家庭在今天（23）發表旗下PChomeSEA的一站式東南亞跨境電商服務。往後，台灣賣家只要把貨送到PChomeSEA在台灣的集運倉，並且在單一後台選擇要上架的東南亞國家，後續的金流、物流、行銷事宜，PChomeSEA都能提供服務。

PChome網路家庭董事長詹宏志認為，「相對於東南亞其他國家，台灣的電商發展很好，我們的電商總交易額超過東協10國總和」。不過以人口比例上看來，東南亞的電商未來有更大的發展潛力。

根據Google調查報告指出，在2015年東南亞的智慧型手機用戶僅2.6億，到2019年已成長到3.6億。身兼PChomeThai總經理的PChomeSEA總經理蔡文雄認為，這些都是電子商務的潛在使用者，「這樣的成長速度看來，東南亞平均一年就長出一個台灣市場，預期到了2029年，會有台幣9兆的經濟規模。」

但是，商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真說明，「在跨國當地經營平台，無論是物流倉儲或是流量，投資都非常高。」因此，這一次PChomeSEA選擇與各個區域市場具有指標性的電商平台合作。

PChomeSEA的合作夥伴有，被市調單位YouGov評為越南電商之首的Tiki、馬來西亞前三大B2C電商平台Youbeli、印尼網站流量排名第4的BliBli、新加坡擁有300萬會員的Qoo10，再加上PChome經營的泰國電商平台PChome Thai，帶領台灣商家一次搶進東南亞5國市場。

PChomeSEA與東南亞5大指標性在地領導電商平台結盟。 PChome

瞄準台貨高CP值，PChome Thai交易額成長10倍

蔡文雄以經營PChomeThai的經驗來說明，「儘管PChome Thai已經是泰國台灣商品最多的電商平台，但長期以來，台灣商品的定位不夠清楚。」

他認為，一般的綜合性電商主要以供應「一般質量」與「低質量」市場為主。以泰國市場為例，今年初在泰國電商平台上，有8成來自境外，其中很大比例是中國。

那麼台灣商品該如何做出區別？為此，蔡文雄在泰國市場為台灣商品打上一個新標語，「台灣商品，品質好，價格動心」，主打高CP值。打出此標語後，近一年來PChome Thai的成績開始提升。「今年統計至8月的交易額，就已經是去年全年的10倍。」

PChomeSEA此次與東南亞5大指標性電商網站的結盟，不僅能將PChome 24h購物在庫物件的銷售場域直接擴大到整個東南亞市場，PChomeSEA更扮演了台灣最大東南亞市場代營運商的角色。

台灣商家可免費加入，將商品一次賣到5個國家，還提供所有台灣優質商家最完整的代操服務，包含商品資訊的當地語言翻譯、當地開箱影片、本地網紅推廣、落地關鍵字、社群廣告推播、專屬行銷活動以及當地電商平台大促購物節等各項行銷推廣服務。加上台灣集貨、寄倉及代理清關等物流服務，及無需開通外幣帳戶，即可透過台幣提領貨款等，真正為台灣商家完整解決跨境東南亞市場所面臨的各項痛點。

未來，在各個國家PChomeSEA將會持續與現在這5大電商平台合作，初步不打算在單一國家與多個平台合作。但未來還打算以此模式拓展至更多東南亞國家。

蝦皮購物「台灣跨境」店家數，在半年內翻倍成長。 蝦皮購物

上架蝦皮也能賣到星馬，未來將開通更多國市場

另一方面，近年來蝦皮購物也積極運用橫跨馬來西亞、泰國、印度尼西亞、越南、菲律賓和台灣7國的優勢，協助台灣商家把貨賣到東南亞。在2017年時，推出了蝦皮購物「台灣跨境」，並且首先開通當地華人比例較高的新加坡、馬來西亞、印尼市場。

據蝦皮購物資料顯示，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情前已有上萬台灣品牌賣家加入「台灣跨境」，而在疫情影響的上半年，跨境店家數更有2倍的成長，並累計協助數百萬件台灣商品銷往新加坡、馬來西亞、印尼三個市場。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威舉例，像是台灣美妝、日用品電商通路品牌小三美日，就在加入蝦皮跨境後，6月訂單即較疫情爆發前成長4倍，特別是花雕雞麵、麻油雞麵等商品十分受到新加坡民眾喜愛。

屈臣氏、康是美也在加入蝦皮跨境後銷往馬來西亞，在當地3月封城後因為可以滿足當地消費者對台灣美妝保健品的購物需求，兩間品牌的訂單都比疫情爆發前平日成長10倍之多。

未來，蝦皮購物也將持續拓展菲律賓、泰國及越南市場，為台灣品牌賣家共創更多跨境商機。

責任編輯：錢玉紘