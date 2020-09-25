提供迷你倉儲服務的Boxful切入電商物流領域，最值得注意的是與開店平台直接串接，商家不需另外通知轉單，Boxful就會自行出貨。

以個人迷你倉儲服務起家的Boxful，於今（25）宣布切入電商物流服務，在桃園南崁設立4,000坪的倉庫，主要瞄準的客戶為品牌電商，且在雙北地區喊出「8小時到貨」的服務。

也因為瞄準品牌電商，Boxful從後台串接了開店平台SHOPLINE、Shopify、Easystore、LINE口袋商店和蝦皮購物等夥伴，消費者下單後，Boxful會直接接收到訊息，不需要電商經營者再傳送資料給Boxful。

瞄準品牌電商，推出系統、倉儲、撿貨、物流服務

Boxful以個人迷你倉儲服務起家，提供個人倉儲空間的租借。2018年也與物流共和國合作，提供B2B的企業倉儲服務，2019年在台北開設實體店面，希望能進一步擴大個人倉儲的知名度。

以迷你倉起家的Boxful，宣布推出電商物流服務。 陳君毅攝

而今推出的「電商物流服務」更像是把B2B業務拓展成B2B2C。Boxful董事總經理許仄偉（上圖右）表示，主要是因為新冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）成為台灣電商爆發的推手，由台灣團隊研發相關的系統串接，正式推出電商物流服務。

而瞄準品牌電商是因為，這些店家通常在倉儲、物流方面的能力較弱，若上架於大平台，則會被抽取8～30%不等的佣金，「倉儲、物流都由我們解決，而且串接了幾個大的開店平台，店家也不用拋單給我們，Boxful會在消費者下單後自動出貨。」

除此之外，因為Boxful系統串接了商家的後台，也會擁有商家專屬的儀表板，還能智慧預警通知庫存狀況，協助商家評估產品的庫存水位。至於不在Boxful串接後台列表中的平台，如Pinkoi，商家就必須自行把需求轉給Boxful來出貨。

Boxful在南崁擁有4,000坪的倉庫，讓客戶放置產品，Boxful透過串接好的系統接到單後撿貨、包裝，最後一哩的物流士配送則與新竹物流、黑貓宅急便等合作，提供超商取貨、快速到貨、一般宅配、逆物流、跨境物流等選擇。目前雙北地區提供8小時到貨，雙北以外的地區則是一般的配送時間。

Boxful的電商物流服務客戶數已突破百間，包含美妝品牌NES、生活市集、群募近千萬的商品漂浮珍奶杯等。

此外，Boxful也提供跨境電商的出貨服務，許仄偉表示，同樣的服務已經在第三季推展至南韓與香港，Boxful也會致力於跨國、跨倉間的配送服務，「策略上我們看的是整個大亞太地區。」

實體店面將成衛星倉？

2019年Boxful在台北開設實體店面，希望能抓住過路客、社區居民的眼球，線下推廣Boxful的個人迷你倉產品，原先預計在2020年實體店面數會達10家，但因疫情腳步暫緩，目前店面數為3家。

不過，許仄偉透露，目前正積極找尋適合的物件，慢慢達成所設定的目標。

而這些實體店面有沒有機會成為衛星倉？縮短產品到消費者手中的路徑，許仄偉則表示不排除這種可能性。

他也表示目前Boxful也在進行新一輪的募資，截至今日，起家於香港的Boxful已完成3輪募資（2014年種子輪、2015年A輪、2017年B輪），募資規模高達2,610萬美元（約為新台幣7.83億元）。

責任編輯：錢玉紘