3G帶動串流音樂，4G則推動串流影音，同時催生了雲端遊戲，但由於延遲不夠低，成績沒有太亮眼。5G時代來臨，連電信業都大舉進軍雲端遊戲，究竟有什麼優勢？

在角色扮演遊戲（Role-Playing Game，簡稱RPG）中，主角往往背負著眾人期待，要成為解救亂世的勇者。回到現實世界，雲端遊戲（cloud game）彷彿扛起了救世主的重責大任，被科技大廠視為能滿足玩家的最新絕技。

2年來，微軟、索尼、Google等巨人企業接連出手，推出專屬的雲端遊戲服務。這股風潮，用台灣人熟悉的威力彩來比喻，如同提早告訴大家：下一期頭獎獎金將飆破百億。市場的各方玩家，自然拚命也要加碼投入。

市調機構Fortune Business Insights指出，2018年全球雲端遊戲產值約為120億美元；7年後，市場規模將達到565億美元（約新台幣1.6兆元），年複合成長率15.7％。

低延遲、高速率特性，4K體驗不再LAG

究竟雲端遊戲的魅力何在？從技術面來看，雲端遊戲結合了「串流」和「雲運算」2種特性。玩家只要連網，無需下載、安裝檔案，就可以像觀看Netflix等OTT平台一樣，直接在手機、平板上體驗遊戲。

至於雲端平台上的伺服器則會代替電腦、遊戲主機內強大的CPU、GPU做運算，讓一般行動裝置「變相升級」，無論入門或旗艦款機種，都可以玩「大作」。

舉例來說，微軟「Project xCloud」雲端遊戲服務，可在Android手機或平板電腦玩Xbox遊戲；換到「PlayStation Now」上，月付10美元（約新台幣293元），就可以玩到上百款索尼的經典遊戲。

值得關注的是，全球電信業也緊隨科技大廠，大舉進軍雲端遊戲。包含日本NTT DOCOMO、韓國KT、義大利Vodafone、中國移動香港等電信商，陸續在5G開台後宣布推出雲端遊戲服務。

電信商以前跟遊戲財沒有太直接關聯，但5G時代不一樣。 日商優必達創辦人暨執行長郭榮昌

日商優必達擁有任天堂、SEGA等遊戲開發廠授權，是上述日、韓等電信業者背後的雲端遊戲技術供應商，在台灣也與遠傳合作，最快於2020年底前推出服務。

日商優必達創辦人暨執行長郭榮昌指出，「很多玩家熱愛競技型遊戲，即使是很短暫的buffer（網路緩衝），瞬間就會影響勝負。」因此，電信公司用5G推雲端遊戲，具備了「雙重優勢」：低延遲與高速率；這可能也是科技廠過去推雲端遊戲，成績沒有太亮眼的原因之一，因為4G網路的延遲（約0.02秒）仍不夠低，5G（約0.001秒）能有更好表現。

「跨裝置」體驗能讓RPG遊戲更有感。以經典JRPG大作《勇者鬥惡龍X：覺醒的五種族》為例，就從PS4、Switch、App版本，跨足到雲端遊戲的網頁版。圖為改編自該款遊戲的Netflix影集《勇者鬥惡龍 你的故事》。 Dragon Quest臉書粉專

另外，雲端伺服器的所在位置也有影響。

「路再怎麼短，多走一半就是比較慢！」郭榮昌舉例，雲端遊戲的伺服器若建置在遠傳電信端，5G訊號能直接連接至消費者設備。但如果是Google等科技大廠提供的遊戲服務，即使在台灣有設立機房，最後一哩路仍要接回到電信業者，等於有兩站要跑。

就算你不愛玩射擊、競技這類分秒必爭的遊戲，在雲端平台上的體驗也可能受到影響。

Google旗下的雲端遊戲平台Stadia，可讓玩家透過Chrome瀏覽器玩「大作」。該公司高層曾表示，若要體驗4K 60fps 串流畫質，需要30Mbps頻寬；1080p 60fps需要25Mbps頻寬，這代表「網速門檻」確實會影響遊戲品質。

一般而言，5G網速能比4G高4～6倍，足以「應付」雲端遊戲平台的規格要求。

雲端遊戲還有「省錢」特性。目前，台灣5G上網的最低資費為599元，流量僅約20GB。郭榮昌說，當電信業者以私有雲方式推出5G雲端遊戲服務，不但可比國際大公司省下公網流量成本，還能將成本回饋給消費者──「遊戲耗費流量」不列入行動上網流量統計。

日商優必達創辦人暨執行長郭榮昌表示，他們獲得任天堂、SEGA等業者授權近600支遊戲，並擁有NTT DOCOMO、KT、Vodafone等跨國電信商客戶。 蔡仁譯攝影

「雲端遊戲重點還是在內容（IP）的獨特性。」張姓資深玩家認為，若雲端平台能有更多家用主機大作，如《最後一戰：無限》、《戰神》系列、《仁王2》等，為玩家省下「雙主機」費用，將很有吸引力。

據Global Market Insights調查，2019年到2025年間，亞太地區5G雲端遊戲市場年複合成長率將超過46％。

「我認為5G是雲端遊戲的重要推力。」郭榮昌笑說，「一方面當然是因為電信業者急著回收投資，但歷史證明：3G帶動串流音樂出現、4G推動串流影音成長。比起其他國家，我相信台灣玩家會願意投資這項趨勢。」

責任編輯：張庭銉、林美欣