PS5跟Xbox Series X這些熱門遊戲機都一上線就秒殺，但難到索尼、微軟這些大廠沒有料到這個狀況，安排供貨量嗎？其實這也是行銷手法？

近期微軟(Microsoft)和索尼(Sony)相繼推出新世代遊戲機Xbox Series X和PS5，掀起家庭電玩市場大戰，但一開放預購隨即秒殺，甚至出現價格炒高10倍的黃牛亂象。媒體分析，業者運用「飢餓行銷」炒熱市場情緒，藉此在激烈競爭中殺出重圍。

從Xbox、PS5到NVIDIA顯卡通通搶不到

微軟於週二(22日)開放預購Xbox Series X與Xbox Series S，而索尼也在上週五(18日)展開PS5的預購活動，兩者都在短時間內迅速秒殺，讓搶不到的玩家直呼太離譜。

螢幕截圖

對此，微軟向預購失敗的消費者致歉，但僅表示將在11月10日釋出更多主機，並未透露預計釋出的數量。索尼也稱，今年年底將釋出更多PS5，而沒有提供任何具體細節。

此外，繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)新旗艦顯示卡GeForce RTX 3080日前也開放預購，同樣出現一卡難求的情形。輝達稱，RTX 3080的預購需求過大，流量是上一代產品RTX 2080和2070的10倍以上，導致該公司的官方商店網站癱瘓，未來會每週增加出貨量來滿足需求。

Xbox 官網

明明有能力事先布局，為何還是一機難求？

美國科技媒體《The Verge》報導指出，微軟、索尼和輝達均為經驗豐富、資金雄厚的大企業，應有能力規劃明確的預購數量和出貨時間表。相較之下，蘋果(Apple)每年推出新款iPhone、iPad等產品時，即使首批預購售完，也會告訴消費者下一批出貨時間，並持續接受預購訂單，不至於讓消費者望穿秋水。

報導分析，由於電子遊戲產業競爭異常激烈，業者以飢餓行銷手法，利用「缺貨」與「稀有」炒熱話題，以激起消費者的購買慾望。另外，也藉此向投資人、分析師和消費者展現產品的搶手程度，營造出業績超旺的氛圍。

據市場調查公司NPD集團(NPD Group)的研究報告，美國遊戲硬體、軟體和配件的銷售額，今年8月總計達33億美元，較去年同月大幅成長37%。自2019年8月以來，美國遊戲硬體、軟體和配件銷售額一直保持20%以上的增長，反映美國電玩遊戲市場持續蓬勃發展。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，微軟(MSFT.US)週三股價下挫3.29%、收200.59美元，年初以來累計上漲27.20%；輝達(NVDA.US)股價今年累計勁揚106.10%。兩者均優於大盤標普500指數同期上漲0.19%。

追蹤電子遊戲開發、電子競技及相關軟硬體公司業績表現的VanEck Vectors視頻遊戲和電競ETF (ESPO.US)，今年截至週三累計大漲57.09%，亦遠優於大盤表現。

責任編輯：錢玉紘