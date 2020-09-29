餐飲POS系統iCHEF宣布獲得新一輪1.5億元募資，兩位共同創辦人吳佳駿與程開佑，在這個時機點一起坐了下來，聊聊創業多年以來的真心話。

iCHEF於今（29）宣布，獲得新一輪500萬美元（約為新台幣1.5億元）的資金挹注，投資方為集富亞洲之台灣集富一號基金領投，中華開發金控旗下優勢創投基金與達盈管顧等共同參與。同時，iCHEF也喊出將往台股掛牌上市櫃（IPO）的目標前進。

iCHEF創立於2012年，從「讓POS機變得更好用」的概念發想開始創業，2016年宣布完成560萬美元（約為新台幣1.68億元）的A輪募資，由AppWorks領投；在4年後的今天，隨著科技的進展與時俱進，也不斷添加新功能，包含串接UberEats、Facebook、LINE等國際平台，現在的目標是成為「餐飲科技高速公路」。

資金將投入擴大研發團隊，打造餐飲科技高速公路

在金額方面，略低於A輪募資的560萬美元，iCHEF共同創辦人程開佑（首圖左）解釋道：「iCHEF目前已能自給自足，只是看到了快速成長的空間，想要加速腳步，我們針對目標提出所需的金額就是這個數字（本輪500萬美元）。」

iCHEF將把新一輪的資金用於研發團隊的擴張、強化與國際平台的連結。程開佑舉例，現階段餐廳如果要接上外送平台，很多餐廳都必須準備外送專用的手機來接單，在使用上也相當繁瑣，「如果店裡雞肉賣完了，還要上各大外送平台把用到雞肉的產品一個一個下架。」

因此，iCHEF的POS自動串接好UberEats，讓餐廳可以用一台機器，完成店內點餐與外送平台的接單或更改菜單。

同時，iCHEF也宣布串接了LINE官方帳號的API，讓消費者可以直接在餐廳的LINE官方帳號點餐；餐廳方則用同樣的一台iPAD就能接單。更重要的是後續的行銷資源，能夠透過POS將LINE會員依照飲食習慣分群，發送精準的行銷廣告。再先前iCHEF也與Facebook串接開發集點功能，其他的外送平台也在積極洽談當中。

投入大把時間與國際平台串接、共同開發，是iCHEF「餐飲科技高速公路」藍圖中的一塊，「把API弄好之後，我們會開放出去，讓支付、交通工具，或者是任何想做超級App的人來串接，」程開佑說，「不要再做自己的POS系統了，iCHEF來做；不要再做會員系統了，iCHEF來做，想連接餐飲相關的服務，就串iCHEF。」

iCHEF的目標不只IPO，還要邁向「卓越」

而回顧過去的創業之路，另一位iCHEF共同創辦人、近期較少露面的吳佳駿（首圖右）帶點感慨地說：「這10年，真的過得好快。」

iCHEF喊出IPO的目標，除了是一家企業的里程碑之外，吳佳駿與程開佑則對於公司的發展各有不同的想像，但他們兩人不斷提到同一個詞彙——卓越。

「我想要改變台灣的環境。所有優秀的台灣軟體人才好像只剩下出國一條路，我希望因為iCHEF的存在，讓這件事情有些改變，iCHEF要成為一家卓越的軟體公司。」吳佳駿說，iCHEF在相當早期就投入贊助程式語言社群，也是為了讓台灣的軟體人才有更多的可能性，「但還有很長一條路要走，對iCHEF來說，現在才剛開始。」

程開佑則從品牌的角度思考，「所謂卓越，是一流之上的，是帶有浪漫與信仰的概念。」他提到iCHEF到台東、金門、馬祖、花蓮辦活動，讓當地的餐廳經營者或是有意踏入餐飲產業的人，能夠交流、學習，「以成本來說一定是不ok，但是能夠讓大家覺得『因為iCHEF的存在，有些事情是有可能的』，我們想要成為讓人嚮往的品牌。」

但一切的想像，都必須建立在商業成功之上。

僅有5%市占，剩下95%看得到，吃得到嗎？

由左至右為，iCHEF財務長陳孝存、共同創辦人吳佳駿、共同創辦人程開佑。 蔡仁譯攝

iCHEF於2017年宣布營收破億、2018年現金流轉正、2019年營收約2億元台幣，截至2020年上半年，獲利與現金流每月都創下新高，總用戶數包含海外市場（新加坡、香港、馬來西亞）也成長至超過8,000家。

iCHEF財務長陳孝存（上圖左）表示，因為iCHEF的走SaaS訂閱制的營運模式，初期投入開發與獲客的確會帶來虧損，但在客戶數穩定成長的情況下，已走過死亡之谷，讓每月營收能不斷成長。此外，程開佑也透露，目前除了直接倒閉的餐廳之外，客戶的續約率超過9成。

目前全台灣約有15萬間餐廳，以iCHEF手上擁有的8,000家來看，市佔率僅有5%，可以說還有很大一部分的潛在用戶；但從另外一個角度來看，剩下的95%，會不會根本不需要iCHEF的服務？

「網路的服務，一定會穿透所有產品，現在所有餐廳至少都要在Google Maps上開一個點，這已經是不可逆的，只是iCHEF能服務多少餐廳，這是我們要努力的。」吳佳駿說。

「餐廳一定會全面連網，只是花得時間比我們想像中更久，但我們的時間沒有白費。現在因為外送的關係，讓餐廳們意識到連網的可能性，讓未來1～2年成為重要的爆發期，」程開佑說，「也希望iCHEF不要辜負時代給我們的機會。」

責任編輯：錢玉紘