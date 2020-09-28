過去18個月來，這座英國村莊每天早上七點固定斷網，讓當地居民困擾不已。最近，他們總算解開了斷網之謎！

過去18個月來，英國威爾斯波伊斯郡（Powys）的小村落阿伯霍桑（Aberhosan）每天都會斷網，而且不偏不倚固定在早上七點，這件事讓當地400多位居民百思不得其解。

圖為位於英國威爾斯波伊斯郡的小村落阿伯霍桑。 截圖自網路

於是，他們找來負責當地網路的Openreach公司，希望可以解開這個謎團。

花大錢換電纜也沒用

一開始，Openreach工程團隊先做基本檢查，發現一切沒問題後，決定花大錢換電纜，沒想到村莊一樣在早上七點斷網。最後，當地Openreach的工程師瓊斯（Michael Jones）向總部呼救，從總部首席工程團隊中調派專家來解謎。

來到阿伯霍桑小村的工程團隊又做了好幾個故障排查試驗，還帶了頻譜分析儀在身上，他們認為造成全村斷網最有可能的原因就是發生所謂的「高能單脈衝雜訊」（single high-level impulse noise，SHINE）現象，也就是村裡一定有台電子用品釋放出電磁干擾，導致全村連線出問題。

頻譜分析儀 截圖自網路

找到大量電子擾動

決定好排查的方向後，工程團隊在凌晨出動，拿著頻譜分析儀在村落中進行地毯式的搜索。

工程師瓊斯說：「清晨六點，我們在大雨中出發，開始在全村走來走去，看看能否找到支持我們理論的電子雜訊。」

「早上七點，就像鬧鐘一樣，網路又斷了；而我們的頻譜分析儀發現，小村中有間屋子爆發了大量的電磁干擾。」

找到罪魁禍首：一台老電視

循著頻譜分析儀提供的線索，工程團隊來到了一戶村民的家。在那裡，他們終於找到害全村斷網的罪魁禍首 — 一台二手老電視。

在得知自家的老電視造成全村斷網後，主人也立刻停止使用老電視，讓整座村莊的網路再次暢行無阻。（圖非當事電視） 截圖自網路

這台二手老電視會發出高能單脈衝雜訊，干擾全村的網路連接。過去18個月來，老電視的主人每天固定在早上七點打開看新聞，這也是為什麼每到七點，全村都會斷網的原因。

在知道自家的老電視惹出大禍後，主人除了感到超級不好意思，也立刻答應再也不用這台老電視，並且希望自己的身分不要曝光，整個村落也再次恢復平靜，18個月來的斷網之謎總算找到答案。

工程師瓊斯回憶道：「一開始無法為我們的客戶找到斷網的原因，讓我們感到很沮喪，但我們再怎麼樣也會追根究柢。」

戶外燈光、微波爐都有可能影響

Openreach威爾斯地區首席工程師盧瑟（Suzanne Rutherford）提醒道，像是戶外的鹵素燈或是微波爐都有可能對寬頻連接造成影響。

「我們建議大眾好好確認自家的電子產品有沒有認證、有沒有符合目前英國的標準，」盧瑟福接著說：「如果你發現有故障的地方，請在第一時間告訴你的網路服務供應商，這樣我們就可以開始調查。」

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉自：地球圖輯隊