在美國加州，一對準爸媽揭露寶寶性別的方式，引發了一場森林大火，也讓整個社會重新思考這種派對背後的文化意涵，是否已經淪為「網紅炫耀趴」？

在美國加州，一對準爸媽揭露寶寶性別的方式，意外引發了一場森林大火，也讓整個社會重新思考「寶寶性別揭露派對」背後的文化意涵。

你有參加過「寶寶性別揭露派對」（Gender reveal party）嗎？在這樣的派對上，準家長會透過切蛋糕（藍色內餡是男生、粉色內餡是女生）、戳破氣球（藍色紙屑是男生、粉色紙屑是女生）等方式，在眾親友的面前揭露肚子裡寶寶的性別。

隨著Pinterest、Instagram等講究視覺的社群媒體風行，揭露寶寶性別的方式也越玩越大，像是放煙火、射擊飛靶、踢爆特製橄欖球，甚至包下一座高塔，在高塔上用LED燈秀出「是男/女寶！」字樣等等。

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驚喜變驚嚇，施放煙火引發森林大火

近日，在美國加州尤卡帕市(Yucaipa)就發生了一起「寶寶性別揭露派對」引發森林大火的憾事。

當時，一對準父母在埃爾多拉多牧場公園（El Dorado Ranch Park）放煙火，藍煙代表男寶，粉紅色的煙代表女寶，沒想到煙火引發的火苗一發不可收拾，一路從公園燒到附近的森林，至少有超過 1萬英畝（大約為5,668座足球場大）的土地深陷火海，加州林業與消防部也緊急出動，撤離受火災影響的居民，還好無人受傷。

加州林業與消防部隊長米洛伊（Bennet Milloy）表示，這對準父母將會面臨刑事起訴，也會面臨罰金等懲罰，「我可以想像他們一定覺得很糟糕」。

性別揭露派對哪來的？

究竟，「寶寶性別揭露派對」從什麼時候開始流行？又是從什麼時候開始越玩越大，甚至引發森林大火、危害公共安全的呢？

芝加哥羅耀拉大學行銷學副教授德倫特（Jenna Drenten）從揭露寶寶性別開始追本溯源，她提到在 20世紀以前，當時因為科技不發達的關係，準爸媽只能按照媽媽肚子的形狀和飲食習慣來猜測肚中寶寶的性別，像是肚子比較垂比較可能裡頭是男寶；如果媽媽開始愛吃甜食，那麼肚子裡可能是女寶，一切都要等孩子呱呱墜地後，才能真正確認孩子的性別。

確認過後，當時的準父母會透過寄送明信片、將孩子性別登在教堂布告欄或是地方報紙的方式，通知親朋好友寶寶的性別。

隨著寶寶超音波技術的發達，人們也能透過超音波照片和親友分享寶寶在肚子裡的樣子。 截圖自Fabiola Peñalba

1958年，一群蘇格蘭的醫生執行了被認為是世界上首次的胎兒超音波檢查，然而要一直到 1970年代晚期，用超音波看嬰兒性別才在美國醫院中廣泛實施。

隨著科技越來越進步，寶寶的超音波照片也越來越清晰，能夠確定寶寶性別的父母往往也會把握機會和親友分享，但還不到舉行「寶寶性別揭露派對」這樣的規模。

部落客帶領風潮，網紅搶吸睛越玩越大

一直到 2008年，美國知名部落客卡芳妮迪斯（Jenna Karvunidis）在派對上透過切內餡是粉色的蛋糕來告知親友懷了女寶，並且將一切的紀錄放上部落格、引發瘋傳後，這才開啟了大眾舉辦「寶寶性別揭露派對」的濫觴。

紐約市立大學約克學院口語傳播學副教授吉賽樂（Carly Gieseler）表示，雖然「寶寶性別揭露派對」往往限定在親友之間，但是隨著社群媒體興起，當派對的照片放上社群媒體上時，人們的競爭心態就出來了。

「只要我們還有社群媒體這種可以秀出性別揭露派對的地方 ─ 所有的一切都和視覺與表演性質有關，你就會不斷看到這類事情發生。這是一種連結感沒錯，但這同時也是一種競爭大家注意力的感覺。」

近年來，「寶寶性別揭露派對」越辦越大，在阿拉伯聯合大公國的杜拜甚至出現了用大樓外牆LED燈揭露寶寶性別的方式。

因應「寶寶性別揭露派對」而生的，就是負責舉辦這種派對的產業，舉凡客製化蛋糕、主題派對道具、五彩紙屑加農砲再到煙火炸彈，各種能拍出Instagram吸睛照片的物品都是準家長追求的目標。而名人和網紅充滿品牌贊助商的「寶寶性別揭露派對」更加深了人們追求這類派對的渴望。

就算COVID-19（新冠肺炎）也擋不住這股風潮，相關產業立刻就推出寫有「是男/女寶！」的口罩和洗手液，派對也能透過視訊的方式線上舉辦。

在「寶寶性別揭露派對」上，現場通常會用藍色物品象徵男寶，粉色物品象徵女寶，藉此和賓客分享肚中胎兒的性別。 截圖自highlander411

發起人籲適可而止，避免性別刻板印象

對於這一切，當初帶起風潮的美國知名部落客卡芳妮迪斯受不了地說道，希望大家適可而止，不要再舉辦這樣的派對。她反而建議大家可以舉辦「懷孕揭曉派對」，並且將所有和寶寶性別有關的事物都拿掉，單純用身體彩繪或是氣球妝點派對就好，根本不需要用到火，也不會出現男生就是藍色、女生就是粉紅色這樣「有毒的」性別刻板印象。

紐約市立大學約克學院口語傳播學副教授吉賽樂表示，用藍色代表男寶、粉紅色代表女寶「讓大人重新複習自己所學到的性別建構知識、重新將期望和假設植入尚未出世的胎兒，並且將這些理想灌入數位、社交和大眾的世界」。

性別揭露派對意外非首樁，事主吃高額罰單

無論如何，「寶寶性別揭露派對」引發森林大火這樣的意外並不是第一樁。

2017年4月，在美國亞利桑那州靠近綠谷（Green Valley）的一處空地，當時在休假的邊境巡邏探員迪基（Dennis Dickey）拿起步槍，往裝滿彩色粉末和炸藥的目標物射擊，期待看到象徵寶寶性別的煙塵噴出。

然而，跟著目標物一起爆開的不只有彩色粉末，還有熊熊烈火，火勢一下子就擴散到鄰近的森林，導致超過4.5萬英畝（大約2萬5,505座足球場大）的土地受損，保守估計造成800萬美元（折台幣約2億3,556萬元）的損失，當局也出動了將近 800名消防員才將火勢撲滅。

最後，迪基承認自己的不當行為違反了美國林業局條例，他也吃上一張超過800萬美元的罰單。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：地球圖輯隊