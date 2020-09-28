上緯投控旗下子公司上緯新材料，正式在上海證券交易所科創板掛牌，是台資第一家，看好全球綠能趨勢，將加速拓展中國市場，提升材料競爭力。

上緯投控（3708）旗下子公司上緯新材料今（28日）在上海證券交易所科創板敲鑼上市，成為首家於上海證券交易所科創板上市的台資企業，發行每股人民幣2.49元，28日開盤股價就衝上20.68元、最低跌至16元，而上市所募集資金將用於中國廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，加速拓展中國市場。

上緯新材料上市前資本額人民幣3.6億元，上市增發新股4,320萬股，資本額增加到人民幣4.032億元，上緯投控原持股上緯新材88.75%，上市後持股降至79.24%。

上緯新材料掛牌，加速拓展中國市場

上緯新材料主攻化學材料的研發、生產和銷售，其產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，被廣泛應用於火力發電、石化、電子、光電等行業的污染防治工程；汽車、遊艇等輕量化運輸工具，以及風力發電機組的葉片等。

2019年上緯風電葉片用材料收入為人民幣6.5億元，佔營業收入比重為48.69%，但該類產品業務規模受風電行業景氣度、政策調控的影響而波動。 上緯投控Facebook

根據上緯新材料招股説明書（以下簡稱招股書）顯示，上緯新材料2017～2019年營收，為人民幣12.1億元（約台幣52.03億元）、12.3億元（約台幣52.89億元）、13.4億元（約台幣57.62億元），逐年增加中；淨利也從2017年5,161萬元增長至2019年7,826萬元（約台幣3.36億元），是集團的獲利金雞。

上緯新材料之所以選在中國上市，主要是其廠區位在上海松江工業區，所募集資金將用於上緯上海技改一期項目、上緯天津風電材料自動化改造項目、上緯上海翻建生產及輔助用房、上緯興業整改專案、補充營運資金；其次吸引優秀人才加入，提高競爭力與品牌形象，加速拓展中國市場。

回歸材料本業，蔡朝陽：一場延續30年創業馬拉松

上緯董事長蔡朝陽形容，「這一場延續近30年的創業馬拉松」。上緯於1992年成立，創立初期就以行銷全球市場為目標，不只投入新材料研發，也經營離岸風電開發，上緯是台灣首座離岸風場「海洋風電」的發起人，一度成為產業佳話。

但隨著外商來台投資風場，面臨外商重金挖角、風電人才外流問題。上緯去年出售離岸風場開發子公司上緯新能源95%股權後，集團資源回歸材料本業，蔡朝陽也提出兩大目標：一是全球風電葉片材料領域達25%市佔率，成為全球風電葉片材料的領頭羊；二是在環保耐腐蝕領域取得逾25%亞洲市佔率，預計都在2022年達成。

即便品牌知名度尙不如美國、日本、歐洲等國際競爭對手，但在價格、技術上具有一定的優勢。針對風電葉片大型化趨勢，上緯推出新一代高韌、低密度、可操作時間長的灌注樹脂及膠粘劑，根據招股書說明，上緯持續投入研發獲取核心技術，2017～2019年依靠核心技術實現的產品收入維持在80%以上。

未來挑戰

不過上緯眼前還有不少挑戰，第一受到中國政府風電補貼政策牽動，根據國家發改委《關於完善風電上網電價政策的通知》要求，風電項目需在2020年底和2021年底前完成併網發電才能獲得補貼，因此2020年底前國內陸上風電、2021年底前海上風電將出現搶裝潮，預估2021年後風電新增裝機量有下滑風險，導致風電葉片用材料收入存在不確定性。

再者，若中國政府部門對化學工業採取更嚴格的監管措施，有可能造成被迫停止生產或關閉部分生產設施的可能。如上緯江蘇子公司受到響水321特別重大爆炸事故影響，鹽城市阜寧縣高新區化工園區根據省市化工產業安全環保整治要求，主動實施停產整改，導致上緯江蘇停產，直到今年6月才復工。

即便政策存在不確定性，但蔡朝陽認為綠能已是不可逆的趨勢，風機裝機量將持續成長，帶動風電葉片材料需求。未來上緯新材料將專注在環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料的業務拓展與產品研發，提升核心競爭力。

責任編輯：蕭閔云