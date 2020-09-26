經濟部預告年底將公布離岸風電第三階段區塊開發規則，目標2026到2035年建置10GW容量，吸引國內外能源業者搶進，但關於評選規則仍有分歧意見。

本週離岸風電界有兩件大事，一是2025年後已通過環評、容量最大的2GW海鼎風電計畫背後三大股東現身，其中投資台3座離岸風場的日本捷熱能源（JERA）首度公開露面，宣示將爭取離岸風電第三階段區塊開發；第二則是上緯新能源在去年賣給美國私募股權公司Stonepeak後，成立的新品牌SRE（Swancor Renewable Energy）於本週提出苗栗外海4.4GW大型風場開發計畫。

離岸風電被視為2025年打造非核家園的再生能源主力，政府採取「 先示範、次潛力、後區塊 」的三階段規劃國內的離岸風電計畫。目前僅完成苗栗外海22支海上風機，距離2025年目標—5.5GW（10億瓦）裝置容量、700支離岸風機仍有一段距離，開發商都在如火如荼趕工中。

政府採取「 先示範、次潛力、後區塊」的三階段規劃國內的離岸風電計畫。 Shutterstock

經濟部也將在年底公布離岸風電第三階段區塊開發規則，目標下個十年（2026~2035）再建置10GW裝置容量，開發商開始磨刀霍霍搶進。不過攸關區塊開發的規則，仍有容量分配、國產化項目、時間3個變數。

澳、日、英能源巨頭聯手，海鼎風電爭取區塊開發

海鼎風電計畫背後三家公司各有來頭，在離岸風電開發經驗豐富。麥格理綠投資集團在台投資3座風場股份，包括海洋風電（持股25%）、海能風電（持股26%）、海鼎風電（持股31.25％），深耕台灣達15年，在全球已開發4.5GW離岸風電。安能集團（EnBW）為歐洲與德國最大電業集團及公有控股企業之一，旗下子公司安能亞太於2018年在台灣設立亞太總部，開發離岸風電、電網規劃與其他綠能開發，目前團隊70%是本地台灣人。

台灣捷熱能源則由日本電力巨頭JERA公司100%持股。早在2004年捷熱就進入台灣市場，經營天然氣IPP（民營電廠）專案，未來將在台開發新再生能源事業，目前已掌握台灣3座風場股份，包括海洋風電（持股32.5%）、海能風電（持股49%）、海鼎風電（持股43.75%），是海能、海鼎最大股東，相當積極投資台灣風電市場。

2GW海鼎離岸風電計畫，由澳洲麥格理綠投資集團、德國安能集團，以及日本捷熱能源（JERA）共同開發。左起為麥格理綠投資集團台灣負責人兼離岸風電亞太區聯合主管楊安東、台灣捷熱能源股份有限公司董事長暨執行長田村晃一、安能亞太總經理韋名凱 海鼎離岸風電

不只海鼎風場計畫大動作宣示，美商上緯新能源本週宣布將在苗栗外海打造「Formosa4」大型風場開發計畫，離岸約18~20公里，總裝置容量高達4.4GW，比沃旭能源提出的大彰化離岸風電計畫2.4GW規模還大，野心不小。

上緯新能源也拋出「浮動式」離岸風電設計構思，主要適用於水深50～150公尺之海域，在技術上更新穎，本周已向環保署遞交風場計畫，待通過環評、取得各項必要的政府許可、完成專案合約與融資後展開，目標在2025年後完工商轉。

為何第三階段區塊開發競爭如此激烈？主要是因為前兩階段未爭取到風場容量分配的業者想搶進，如麥格理綠投資集團、安能集團、捷熱能源組成的海鼎風場計畫；另外還有不少潛在新玩家想加入。

開發商 風場名稱 容量 進度 麥格理綠投資集團、安能集團、日本捷熱能源 海鼎風場 2GW 已通過環評 美商上緯新能源 Formosa 4 4.4GW 尙未環評 德商達德能源、台灣綠電 28號風場 600MW 已通過環評 丹麥商沃旭能源 大彰化東北風場、大彰化西北風場 570MW/598MW 已通過環評 德商innogy、亞泥 竹風電力風場 448MW 已通過環評 第三階段區塊開發戰況

參與者眾多，政府從公平競爭為出發點

縱使國外開發商躍躍欲試，但第三階段區塊開發規則還有容量分配、國產化項目、時間3個變數。經濟部能源局8月才辦完第二場意見徵詢會，邀集開發商、系統商等利害關係人共同討論，目前還在意見徵詢階段，預計在今年底前正式公告拍板。

能源局在8月才辦完離岸風電區塊開發規劃說明暨意見徵詢會議，原2026至2030年的5GW容量分三階段釋出現改為二階段，分別以2GW、3GW釋出。 經濟部能源局

在容量分配上，經濟部先規劃2026～2030年5GW計畫，擬分成「2GW、3GW」2期釋出，為了讓更多開發商參加、刺激競爭，設下單一開發商最多取得2GW、單一風場0.5GW的容量上限。不少開發商反映希望提高容量分配且「越大越好」，才具有開發的經濟規模，能源局副局長李君禮回應，站在政府的角度，仍希望給予新進開發商參與機會，不能贏者全拿。

在國產化項目上，除了延續經濟部工業局訂定27個風機國產化項目，還會新增其他項目，包括海纜、水下基礎材料、風機葉片及材料等，創造其他台廠參與的機會。因此開發商若能簽署較多國產化合約，在評選上更具有優勢。

最後有時間的問題。雖然經濟部年底將公告規則，但啟動選商時間為2022年第二季，至少得等上1年。不少開發商期盼時程可以儘早啟動，但經濟部考量仍須給新進玩家環評的時間，對大家才是公平；其次是爭取國產化時間，因應2026年後風機大型化趨勢，相關零組件需變更設計，台廠還得花時間取得零件認證。

區塊開發讓業者看見離岸風電產業前景，不過日前德商達德能源才因飛安問題卡關，風場恐面臨被拔命運，凸顯台灣離岸風場「衝太快」問題。即便外商躍躍欲試投資，政府仍得設下規則把關，並取得各方的平衡。

責任編輯：錢玉紘