本週離岸風電界有兩件大事，一是2025年後已通過環評、容量最大的2GW海鼎風電計畫背後三大股東現身，其中投資台3座離岸風場的日本捷熱能源（JERA）首度公開露面，宣示將爭取離岸風電第三階段區塊開發；第二則是上緯新能源在去年賣給美國私募股權公司Stonepeak後，成立的新品牌SRE（Swancor Renewable Energy）於本週提出苗栗外海4.4GW大型風場開發計畫。
離岸風電被視為2025年打造非核家園的再生能源主力，政府採取「 先示範、次潛力、後區塊 」的三階段規劃國內的離岸風電計畫。目前僅完成苗栗外海22支海上風機，距離2025年目標—5.5GW（10億瓦）裝置容量、700支離岸風機仍有一段距離，開發商都在如火如荼趕工中。
經濟部也將在年底公布離岸風電第三階段區塊開發規則，目標下個十年（2026~2035）再建置10GW裝置容量，開發商開始磨刀霍霍搶進。不過攸關區塊開發的規則，仍有容量分配、國產化項目、時間3個變數。
澳、日、英能源巨頭聯手，海鼎風電爭取區塊開發
海鼎風電計畫背後三家公司各有來頭，在離岸風電開發經驗豐富。麥格理綠投資集團在台投資3座風場股份，包括海洋風電（持股25%）、海能風電（持股26%）、海鼎風電（持股31.25％），深耕台灣達15年，在全球已開發4.5GW離岸風電。安能集團（EnBW）為歐洲與德國最大電業集團及公有控股企業之一，旗下子公司安能亞太於2018年在台灣設立亞太總部，開發離岸風電、電網規劃與其他綠能開發，目前團隊70%是本地台灣人。
台灣捷熱能源則由日本電力巨頭JERA公司100%持股。早在2004年捷熱就進入台灣市場，經營天然氣IPP（民營電廠）專案，未來將在台開發新再生能源事業，目前已掌握台灣3座風場股份，包括海洋風電（持股32.5%）、海能風電（持股49%）、海鼎風電（持股43.75%），是海能、海鼎最大股東，相當積極投資台灣風電市場。
不只海鼎風場計畫大動作宣示，美商上緯新能源本週宣布將在苗栗外海打造「Formosa4」大型風場開發計畫，離岸約18~20公里，總裝置容量高達4.4GW，比沃旭能源提出的大彰化離岸風電計畫2.4GW規模還大，野心不小。
上緯新能源也拋出「浮動式」離岸風電設計構思，主要適用於水深50～150公尺之海域，在技術上更新穎，本周已向環保署遞交風場計畫，待通過環評、取得各項必要的政府許可、完成專案合約與融資後展開，目標在2025年後完工商轉。
為何第三階段區塊開發競爭如此激烈？主要是因為前兩階段未爭取到風場容量分配的業者想搶進，如麥格理綠投資集團、安能集團、捷熱能源組成的海鼎風場計畫；另外還有不少潛在新玩家想加入。
參與者眾多，政府從公平競爭為出發點
縱使國外開發商躍躍欲試，但第三階段區塊開發規則還有容量分配、國產化項目、時間3個變數。經濟部能源局8月才辦完第二場意見徵詢會，邀集開發商、系統商等利害關係人共同討論，目前還在意見徵詢階段，預計在今年底前正式公告拍板。
在容量分配上，經濟部先規劃2026～2030年5GW計畫，擬分成「2GW、3GW」2期釋出，為了讓更多開發商參加、刺激競爭，設下單一開發商最多取得2GW、單一風場0.5GW的容量上限。不少開發商反映希望提高容量分配且「越大越好」，才具有開發的經濟規模，能源局副局長李君禮回應，站在政府的角度，仍希望給予新進開發商參與機會，不能贏者全拿。
在國產化項目上，除了延續經濟部工業局訂定27個風機國產化項目，還會新增其他項目，包括海纜、水下基礎材料、風機葉片及材料等，創造其他台廠參與的機會。因此開發商若能簽署較多國產化合約，在評選上更具有優勢。
最後有時間的問題。雖然經濟部年底將公告規則，但啟動選商時間為2022年第二季，至少得等上1年。不少開發商期盼時程可以儘早啟動，但經濟部考量仍須給新進玩家環評的時間，對大家才是公平；其次是爭取國產化時間，因應2026年後風機大型化趨勢，相關零組件需變更設計，台廠還得花時間取得零件認證。
區塊開發讓業者看見離岸風電產業前景，不過日前德商達德能源才因飛安問題卡關，風場恐面臨被拔命運，凸顯台灣離岸風場「衝太快」問題。即便外商躍躍欲試投資，政府仍得設下規則把關，並取得各方的平衡。
責任編輯：錢玉紘