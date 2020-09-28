以打造山寨遊戲機台起家的台灣電子產業，在政府嚴厲打擊的趨勢下轉型個人電腦主機板供應商，奠定台灣在高科技領域的基礎。

台灣產業以代工為主，從傳統產業到高科技產業，台灣業者擅長生產製造，精準控制品質及成本，即使生產基地外移至中國大陸、東南亞等地，台商仍然能夠掌握一線品牌公司的代工訂單。

台灣能揚名國際的自有品牌不多，自行車業的捷安特、美利達等是少數能見度高的國際品牌。高科技方面，宏碁和華碩是國際知名的電腦品牌，兩公司在全球PC的市占率，經常名列全球前五大之列。

1970年代：大型電動玩具流行，電玩主板事業夯

宏碁是台灣第一家開發微電腦的先驅，從1981年起推出小教授系列電腦，宏碁是我國最早進入國際市場的個人電腦廠商。

1976年美國蘋果電腦公司推出Apple I微電腦，開啟電腦的新世代。1997年Apple II問世，儘管從現在的觀點來看功能陽春，但是在當時已經突破許多藩籬，成為一台真正能夠讓消費者使用的電腦，激起全球購買的熱潮。

1970年代台灣主要的產業為紡織、鞋業、縫紉機等傳統輕工業。上游原料方面，台灣在石化方面著墨頗深，塑膠、化纖等相當發達。隨著工資上漲，以及能源危機，台灣產業必須轉型，往高科技發展，工研院、科學園區及資策會等相繼成立，台灣朝向電子、資訊工業方向發展。

1969年美商安培（Ampex）電腦率先來台投資，在桃園龜山設立印刷電路板（PCB）生產工廠，開啟台灣PCB產業的先河，奠定台灣進入高科技產業的基礎。

1970年代中期擺設在商場、街頭的大型電動玩具機台在日本開始流行，這種電子遊戲機，讓消費者著迷，想一玩再玩，不斷地掏出銅板，不少人玩出癮頭，造成一些社會問題。

聰明機靈的台灣商人嗅出商機，只要日本有新的電動玩具機台上市，台灣在日本的合作夥伴，立即購買一台，將之拆解進行「逆向工程」。機台「心臟」主機板，則請專人帶回台灣以爭取時效。在台灣委請專業公司或個人，對主機進行「逆向工程」，詳細列表記錄零組件品名及型號，下單給零件供應商。PCB則交給「專家」劃出線路，交PCB工廠生產。

通常在十天左右，一台仿造日本的大型電動玩具機台，就會現身台灣街頭。台灣人的效率、速度在此表露無遺。

電玩主板產業鏈成為一項獲利豐碩的行業，1976年成立的宏碁，初期業務很大一部分是靠販賣電子零件給電玩主板業者。

大型電玩獲利驚人，然而這是一個遊走在黑白兩道間的生意，機台的仿製牽涉較多技術層面，電玩大亨通常交給熟識的專家或專業公司處理。大型電玩機台產業形成一個特殊的供應鏈，使用到不少先進的半導體零件。

電玩大亨是電玩產業「食物鏈」的上層，賺進大把的鈔票。不過大亨必須打點黑白兩道，花費不貲。處在供應鏈的機台組裝業，相對單純，只要及時仿造日本最新機台主板，組裝機台即可獲利豐碩。

此時台灣生產組裝的電動玩具機台，不僅內銷而且外銷到全球各地。1981年外銷金額約新台幣1億3千萬元。值得一提的是，此時電動玩具主板以採用不少IC，連微處理器、記憶體等皆是當時主板的零組件。

不少台灣年輕「冒險家」投入電玩機台組裝，賺進「第一把金」開創他們的事業。

其中值得一提的是廖志宏等5位年輕人，於1981年7月開始籌組公司，主要業務為組裝電動玩具。公司正式成立前，他們租用的35坪的公寓，作為工廠，開始組裝電動玩具。

由於生意好得不得了，5人胼手胝足以廠為家，日夜趕工，讓他們信心大增。1982年2月正式成立的旭青企業，資本額100萬元，員工24人。

旭青剛正式成立不久後，就迎來公司第一個危機，同時也是第一個轉機。

1982年3月，一位媽媽因兒子沉迷電玩，誤入歧途，無心向學，導致功課一落千丈，她寫一封陳情書，在立法院外遞給立委諸公，造成轟動。立委以「電玩之害」質詢當時內政部長林洋港。當天晚上行政院宣布隔天全台同步全面取締銷毀電玩機台。

政府突如其來雷厲風行的取締行動，對電玩業者造成莫大的衝擊，許多業者備有金額龐大的庫存，少掉內銷市場，將造成資金周轉問題。某些業者將面臨倒閉風險，旭青首當其衝，連宏碁也受到波及（宏碁是零組件的供應商）。

救急之計，除了衝刺外銷之外，轉型做其他產品線，是根本解決之策。當時蘋果公司的Apple II微電腦已風行多時，Apple II的主機板領組件有七、八成與電玩主機板雷同，這可解決庫存問題，同時開啟一條新路。

1980年代：個人電腦時代來臨，電腦主機板事業崛起

1981年IBM發表IBM PC，將微電腦升級為商用級產品。IBM是全球電腦的龍頭，IBM PC是正式將微電腦引進全球企業界、學術界、政府機構等，個人電腦（微電腦）從「玩家市場」進入商用及家庭市場，個人電腦時代開始來臨。

微電腦由蘋果公司領軍，已在市場起跑了數年，蘋果的Apple II是當時的霸主。IBM是後進者，加上有「托拉斯」的疑慮，因此IBM PC採開放系統，全部採用第三方公司的零組件，甚至連作業系統也採用微軟的MS DOS（IBM 以PC DOS為名）。

IBM的這項「開放性」決定，造就龐大的PC產業生態鏈。微軟及Intel成為PC軟、硬體的主導者及最大受益者，兩家公司縱橫PC產業30多年。

旭青開始轉型生產Apple II主機板。1983年PC XT問世風靡全球，IBM PC成為微電腦的新典範，個人電腦的時代正式來臨。除了IBM PC外全球企業開始開發IBM PC相容（Compatible）機種，這給台灣業者帶來龐大的商機。

旭青當然不會錯過這個千載難逢的商機，立即轉進IBM PC相容主機板事業。

由於在PC產業初期即介入，隨著產業規模快速擴大，旭青的公司規模也快速攀升。租用廠房因不敷使用，一再擴充，1989年旭青遷入林口3500坪的自建廠房，由此可見旭青快速發展的一斑。

員工人數由創業時的24人，到1988年超過700人，營業額年年百分之百成長，1990年營業額衝破50億元，主機板出貨量超過百萬片，號稱全球第三大主機板廠。旭青站在PC產業初升段的風口上，乘風而起，宛如一顆快速上升的新星。

為了加強產品競爭力，旭青大舉投入資源擴大研發陣容，1989年成立IC開發部們，研發人力達80人，企圖開發自己的IC以使產品與其他公司區隔。1991年旭青研發人力上升到130人，研發費用佔當年營業額的10%。

很自然地，除了主機板事業外，旭青也介入PC整機事業，除了承接國外廠商的訂單外，旭青也積極推動自有品牌DTK。

旭青大舉擴張海外銷售組織，1990年，旭青全球有12家分公司，其中美國有5家分公司，雇用300名員工。旭青在研發、業務大舉擴張，公司支出高漲，景氣一旦下滑，公司恐受到嚴重打擊。

在此期間台灣主機板產業蓬勃發展，不少新公司陸續成立，跨入主機板行業。

1986年技嘉科技成立，當年營業額即達4000萬元，潛力十足。隔年（1987年）精英電腦成立，技嘉與精英為主機板的新星，競爭力很強。1989年華碩的前身弘碩電腦成立，主機板日後的「天王」一一現身。

1992年6月美國康柏（Compaq，後被HP購併）電腦突然宣布大幅降價20%，掀起PC品牌大戰，全球電腦產業景氣陷入寒冬。號稱全球PC軍火庫的台灣（當時台灣是PC零組件的主要供應地），自然受到嚴重波及。市場變動太快，電腦庫存高漲，庫存零組件的跌價損失，造成許多公司嚴重虧損。

大環境的惡劣，再加上前一年美國及伊拉克的波灣戰爭，造成全球的金融恐慌。台灣當時著名的佳佳電腦、詮腦、凌亞等PC廠商，受到嚴重打擊紛紛不支倒地。旭青也無法倖免，開始沒落式微，走向退出舞台的步伐。

一樣景氣多樣情，主機板的後起之秀華碩、技嘉、精英，卻有完全不同的命運，此是後話，下次再談。

責任編輯：陳建鈞

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