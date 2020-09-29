不畏疫情衝擊旅遊業，旅遊體驗電商KKday傳出好消息，獲得由日本官資基金Cool Japan Fund所領投的22.5億元C輪募資。

旅遊體驗電商KKday於今（29）日宣布，獲得7,500萬美元（約為新台幣22.5億元）的C輪募資。本輪募資由Cool Japan Fund領投，國發基金、中華開發資本、達盈管顧等其他投資人共同參與。

KKday創辦人暨執行長陳明明表示，本輪資金將用於KKday持續於全亞洲的拓展，深化各國的國內旅遊並推出高端旅遊服務。同時，KKday也公布全新開發的旅遊業預訂系統Rezio，瞄準旅遊產業與在地供應商的數位轉型。

KKday打造Rezio平台，協助店家建官網、網路接單

KKday

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊旅遊業，但同時也加速了數位化的腳步。KKday的旅遊業預訂系統Rezio能夠協助店家快速建立官網，也串接了金流支付、多平台訂單匯集、24小時網路接單等功能，降低店家的人力營運成本與數位化的通點。

自2020年3月開始，KKday在台灣、日本市場推行Rezio，以支持在地供應商數位轉型。短短6個月的時間內，小至傳統當地店家，大至日本最大線上旅行社H.I.S等大型供應商，已有超過300個供應商使用Rezio，並成功服務了超過15萬名旅客。

歷年揭露募資總額達32.1億元

KKday至今所募得、有揭露的資金為1.07億美元，約為新台幣32.1億元。

值得注意的是，KKday的投資人中有相當多的策略型投資人，包含日本旅遊集團H.I.S.，除了資金挹注之外，雙方在業務上也有合作，舉例來說，H.I.S.將旗下開發出來的旅遊產品放上KKday販售。

而本次C輪的領投者——Cool Japan Fund是由日本政府與私人企業合資的基金，參與的日本企業也都大有來頭，橫跨的產業類別豐富，包含ANA控股、阪急阪神東寶集團旗下子公司、高島屋、電通、萬代南夢宮控股、三越伊勢丹控股等。在日本官方色彩的投資人持續加碼的情況下，有也助於KKday於日本當地的拓展。

Cool Japan Fund的成立宗旨在於拓展、推廣日本文化的影響力，因此投資的範圍也很廣泛，包含媒體內容、食物與服務、時尚與生活風格以及旅遊。投資KKday也是希望能帶動外地觀光客到日本，帶動相關的觀光與地方創生。