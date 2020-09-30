為提升零售業務中的支付服務，亞馬遜推出Amazon One手掌支付功能，並在位於西雅圖的無人商店中試用，未來也打算將此應用推廣到更多商店中。

亞馬遜（AMZN-US）公布一項名為「Amazon One」的新技術，使用者可透過無接觸式掃描手掌，進行付款、徽章認證、通行身份認證或其他交易等。

Amazon官網

亞馬遜自週二起在2家位於西雅圖的「Go」無人商店開始試行，根據亞馬遜部落格介紹，其運作方式如下：

插入信用卡。 將手掌懸空停留在Amazon One設備上。 按照提示利用電腦實時視覺技術將卡片資訊與獨特的手掌簽名做連結。

使用者可以選用單手或雙手註冊，註冊後就可用掃描手掌的方式進入這兩家西雅圖Go商店購物，掃描時僅需將手掌停在Amazon One設備上方1-2秒即可。

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亞馬遜稱，未來幾個月將在更多商店增設Amazon One設備，並計劃將此服務推廣給第三方賣家、體育館、辦公大樓等。亞馬遜沒有宣布任何第三方合作夥伴，僅表示與數個潛在客戶正在積極洽談中。

亞馬遜表示，公司基於多個理由選用手掌而非眼睛或指紋，「其中一個理由是手掌辨識比其他生物辨識技術更顧及隱私，因為你無法透過查看手掌圖像來確認其身份。」

「這還需要使用者在設備上刻意擺出手勢，且為非接觸式，我們認為在現在疫情期間應該會更受歡迎。最終，使用手掌作為生物辨識可以讓客戶掌握他們想在何時何地使用該服務。」

亞馬遜也提及，手掌圖像以加密方式發送至高度安全的雲端領域，亞馬遜在該區域創建用戶的手掌簽名。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉自：鉅亨網