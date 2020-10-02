川普跟第一夫人確診！經過第一次總統大選辯論後，投票前30天，美國選民卻迎來一個最新變數！

美國大選前夕（預定11月3日舉行），美國第45屆總統川普2日在推特（Twitter）宣佈，經過隔離及檢驗，他跟第一夫人在親信確診後，立刻展開隔離並接受檢驗，而最終結果顯示美國總統川普已經確診。

川普在推特上指出，「今晚我跟第一夫人（Melania Trump）做的COVID-19結果為陽性，我們會展開隔離並迅速展開治療，我們會一起安然度過！」立刻獲得廣泛關注，不少推特網友震驚不已，美國COVID-19死亡率僅僅落後巴西，連總統都難逃感染，恐對美國社會帶來更大信心衝擊，同時，這也是距離大選倒數計時1個月的關鍵時刻。

川普在Twitter宣佈他跟夫人確診。 川普Twitter

根據約翰霍普金斯大學統計，美國確診新冠病毒（俗稱武漢肺炎；COVID-19）人數已經逼近723萬人，將近20.7萬人死亡，全球確診數累積達到3400萬人，超過 100 萬人因此喪生，是史上最大規模疫情事件。

川普29日搭乘空軍一號前往克里夫蘭參加 2020年大選第一場電視辯論會，親信希克斯 (Hope Hicks) 也一起搭機前往，但事後這名親信被確診感染新冠病毒，並被人披露在機上他未戴口罩，接著陪同川普搭機前往明尼蘇達州參加造勢活動。

共和黨參選人川普和民主黨候選人拜登週二剛進行首場辯論，兩人有如兩位老人吵架，引發外界廣泛批評，舉例來說，川普一再打斷拜登發言，搶奪麥克風話語權，辯論會成為一場謾駡大賽場面幾近失控，美國總統辯論委員會（CPD）宣佈評估改善辯論規則，甚至是消音麥克風，但遭川普強硬拒絕。

下一次辯論時間暫訂為10月15日，但川普顯然是不可能還能參加。川普荒謬的防疫措施一直是民怨來源，包括他曾預言美國疫苗在年底前問世，在此之前死10萬人以內算是成功的「防疫成果」，同時，英國二度實施新防疫隔離措施，但川普為追求經濟發展，宣示不會跟進。

美國總統大選會延期嗎？美國大選日期由聯邦法規決定，要改動必須國會提案表決及總統簽署。