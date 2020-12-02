先前在美國讓許多青少年喪命的電子菸肺病，在台灣出現了首個案例。一名15歲少年罹肺炎，且他已經抽電子菸長達4年，難道真的無法可管嗎？

在美國奪走68命的電子菸肺病延燒台灣，中部15歲少年抽4年電子菸罹肺炎，成為全台首例電子菸肺病通報個案。台灣近6萬青少年抽電子菸，菸防法卻原地踏步13年，讓管制陷入空窗期。

中山醫學大學附設醫院9月間收治一名15歲少年，出現呼吸喘、咳嗽、上腹痛、嘔吐等症狀在診所就醫後無改善，轉送至該院後經胸部X光及胸部電腦斷層，發現雙側肺炎，在排除感染及其他原因後，經過詢問，少年才坦承11歲起開始抽電子菸，確認是由電子菸造成的肺部損傷，在此之間，家長從未察覺孩子吸菸。

全球電子菸、加熱菸等新興菸品猖獗，成為年輕人接觸菸品敲門磚，這幾年因電子菸造成的肺傷害在全球各地案例暴增。

電子菸引發肺病，全台至少有5.7萬名青少年使用

美國開放電子菸10年來已有2100萬人使用，其中530萬人是青少年，2014年至今每年有超過1000起電子菸爆炸事件，2019年建立通報機制到今年2月，已有2806人通報為電子菸肺傷害（簡稱EVALI）住院，造成68人死亡。

其中年紀最小的是一名13歲青少年，才抽3個月就因嚴重肺傷害送醫插管；年紀最小的死亡個案僅15歲，抽電子菸僅一年。兩人除了使用時間都不長以外，最大共通點就是，爸媽、老師都不知道孩子有在使用電子菸。

如今，台灣也出現青少年因使用電子菸導致的肺傷害病例。「這恐怕只是開始。」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗接受訪問時坦言，電子菸不像傳統紙菸有菸臭味，孩子即便抽了也不易察覺，加上很多電子菸業者謊稱電子菸裡只是「水蒸氣」，對健康無害，甚至營造出抽電子菸很「科技、時尚、減害」的形象，吸引孩子、青少年使用。

衛生福利部國民健康署去年最新調查發現，全台至少有5.7萬名青少年使用電子菸，在林清麗看來，實際使用人數肯定比這數字多更多。她說，有別傳統菸品慢慢累積對身體的傷害，電子菸的傷害更急、更猛、更難察覺，無奈台灣缺乏健全的通報機制，有多少電子菸衍生的健康傷害，不得而知。

國健署今年3月建立「疑似電子煙相關肺傷害個案處置」，希望了解國內電子菸引起的肺傷害狀況，但至今通報病例竟掛蛋，就連收治這次青少年個案的中山醫學大學附設醫院也未通報，通報機制形同虛設。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎受訪時說，今天看到媒體報導相關個案後，已緊急和該醫院聯繫協助補通報，因此這名青少年確定成為國內電子菸肺傷害通報首例，也趕緊發文給各醫院、學協會希望若遇到類似個案加強通報。

《菸害防制法》13年未修，業者罰不怕？

國健署雖表態反對開放電子菸，但屢被反菸團體批評「只會出一張嘴禁電子菸」，箇中原因就在於現行「菸害防制法」早已長達13年沒修正，同樣稽查電子菸，卻得分別以菸害防制法、藥事法、消費者保護法等不同法令開罰，且罰責相當輕，電子菸業者不僅罰不怕，實體門市更一間接著一間地開。

國健署曾於2014年擬定修法草案，2017年送進立法院通過一讀後，因其他法案擱置遲遲無法完成二、三讀，最後屆期不續審，整部草案被迫砍掉重練，今年10月再提新版本，擬全面禁售電子菸，並將罰則從現行新台幣1000至3000元提高至100萬元至5000萬元，但草案至今仍躺在行政院，電子菸店面依舊猖獗。

呂孟穎坦言，目前因菸害防制法修法尚未過關，查緝違法電子菸在實務上面臨相當大的瓶頸，電子菸載具、電子菸油也很難在邊境擋下，即便擋下也無法可罰，很多業者甚至以「電子果汁」、「果凍」等名義輸入、販售，更加查無可查，陷入「上有政策、下有對策」的窘境。

如今電子菸肺傷害疫情已從國外延燒到台灣，林清麗說，掌管台灣人免於菸害的「菸害防制法」原地踏步13年，任由電子菸、加熱菸等菸品持續危害青少年健康，提出的修法草案也漏洞百出，喊著禁電子菸卻不禁電子菸載具，甚至將有條件開放加熱菸，未來菸商恐比照現況繼續「掛羊頭賣狗肉」，更加管無可管。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：錢玉紘