蘋果App Store 2020年度最佳榜單出爐，iPhone年度最佳App是健身應用程式《Wakeout!》。

蘋果公司（Apple）公布App Store 2020年度最佳榜單，表揚15款在今年發揮重要作用的App和遊戲；根據蘋果觀察，今年開發者大多引領趨勢走向互助。

蘋果高階顧問Apple Fellow希勒（Phil Schiller）說，相較過往，今年多款App中看到更具創意、更能聯繫人心的時刻。2020年度最佳榜單獲獎者是創新應用的15個傑出範例，從協助保持身心健康、確保孩子教育走上正軌，甚至協助對抗飢餓，這些App的影響對許多人來說都深具意義。

2020年iPhone年度最佳App是健身應用程式《Wakeout!》，可以建議用戶在正確時間做正確健身，例如起床時做一些枕頭深蹲，或在辦公室進行迷你例行操。

iPhone年度最佳App《Wakeout!》。 Apple

iPad年度最佳App是視訊會議軟體《Zoom》，Mac年度最佳App則是日曆應用《Fantastical》。

iPad年度最佳App《Zoom》。 Apple

Mac年度最佳App《Fantastical》。 Apple

遊戲方面，2020年iPhone、iPad、Mac年度最佳遊戲分別是《原神》、《符文大地傳說》、《極樂迪斯可》。

iPhone年度遊戲《原神》。 Apple

iPad年度遊戲《符文大地傳說》。 Apple

Mac年度遊戲《極樂迪斯可》。 Apple

蘋果觀察2020年App發展趨勢指出，App是文化的反映，在2020年，開發者大多引領趨勢走向互助。

其他獲獎App包括雲端協作工具Explain Everything Whiteboard，讓學生群體即使遠距操作，也能繼續一起完成計畫案。

Caribu在即時視訊通話平台上，加入數十款互動遊戲和上百本書籍。聯合國世界糧食計畫署推出的ShareTheMeal App能讓用戶為貧困地區孩童捐助餐食，迄今已分享超過8,700萬份餐食。

本文授權轉載自：中央社