Google地圖本週增加動態推播新功能，能夠顯示店家、在地嚮導、新聞媒體的最新當地消息，朝「地圖界Facebook」邁進。

世界無時無刻不在變動，因此Google也決定與時俱進，在Google地圖（Google Maps）服務中，加入動態推播功能，期望藉由其每日發文數超過2,000萬的Google地圖社群，給予用戶第一手的在地消息。

加入動態推播功能，地圖服務更像Facebook

根據Google的說法，這項新功能叫做「社區動態（Community Feed ）」，用戶可以在「探索」的分區中找到這項新功能，使用方法十分類似Facebook等社群平台，你可以對店家、民眾、新聞媒體發布的消息按讚，甚至追蹤他們的最新動態。

雖然Google地圖以前也有類似的功能，但需要用戶主動在最新動態或探索查看、訂閱店家消息，才能獲得推播。現在則是即使沒有特地訂閱某個店家、在地嚮導，也能獲得Google地圖的推播。

此舉也大大增加店家及民眾的文章曝光，《TechCrunch》指出，Google在測試中發現，文章的曝光數因此增加了兩倍有餘。Google希望藉此讓店家或民眾更踴躍分享自己的消息、造訪心得。

就像在Facebook一樣，你可以在Google Maps不斷收看動態堆播、對貼文按讚，甚至追蹤店家或在地嚮導。 Google

Google認為，這項新功能可幫助店家與消費者更直接地進行溝通，「現在有更多人可以看到店家是否推出了新服務、限時課程或露天座位。」

同時Google地圖也會依據用戶設定的偏好做推播，假如你在偏好設定中設定了素食或健康飲食等項目，社區動態也會推播符合偏好的內容。

《Engadget》指出，儘管Google並未提到任何與疫情有關的字眼，但這項新功能可有效幫助在疫情中承受巨大壓力的小型店家渡過難關。《紐約時報》指出，紐約可能會有多達3分之1的小型業者，因疫情永久關門大吉。

再次搶攻社群市場，Google這次會成功嗎？

社群是許多年來Google想吃卻始終吃不下的大餅，2011年作為「Facebook殺手」而推出的Google+，即使不斷透過旗下強悍的服務陣容導流，卻一直無法獲得用戶認可，最終在2018年劃上句點，為Google失敗產品區再添一名新成員。

近年來，Google將挹注於社群的努力轉移至Google地圖上。2018年提供民眾追蹤喜歡的店家、直接發送訊息給店家的功能後，隔年又推出一系列新工具，讓店家可以直接在Google地圖中上傳照片、填寫資料甚至是發送優惠，就像是經營一個Facebook帳號一樣。

而2015年推出的在地嚮導功能，更鼓勵各地民眾多多發表店家評論、分享餐廳菜色照片，成為自家周遭的「KOL」。Google不只會提供在地嚮導的勳章表揚這些貢獻的民眾，也會定期舉辦活動Connect Live邀請在地嚮導齊聚一堂。

在地嚮導是Google推動社群的重要助力，Google也不斷提昇在地嚮導評論的能見度，去年在「為你推薦（For You）」欄位中增加了在地嚮導評論，還讓用戶關注的在地嚮導評論能優先顯示。

甚至為回饋在地嚮導們的貢獻，Google近期更發送Pixel優惠券給各位嚮導，收到優惠券的台灣民眾，購買Pixel 5時可折抵多達1,899元。

從一個找尋餐廳、查看道路的地圖服務為出發點，Google地圖正逐漸跳脫一個單純的資訊提供者角色，而是想成為一個基於地理環境，類似於Facebook、Twitter這般的社群平台。

資料來源：TechCrunch、Google、Engadget

責任編輯：錢玉紘