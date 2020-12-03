ViewSonic在2020臺灣科技教育展中，一舉推出超過30堂的軟體myViewBoard課程，宣誓這家顯示器起家的硬體公司，看見了軟體的機會點。

「現在歐美都不能做，只有台灣可以做，我們不能浪費這個機會，時間太珍貴了。」ViewSonic（優派）董事長朱家良說，他口中的機會就是「教育科技」。

以顯示器聞名的ViewSonic，於2016年開始切入互動式數位白板（Interactive Display）的領域，成為旗下三大產品線（顯示器、投影機、數位白板）中仍能維持高成長的新動能。

而這次在台灣科技教育展，跟過去最大的不同，朱家良對於數位白板說的更少了，更多的是專注在純軟體的myViewBoard。

硬體公司開發教學軟體，純硬走向純軟發展

朱家良提到今年的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓線上教育蓬勃發展，對數位白板產業來說卻不一定是好消息，因為歐美校園很多都關閉，或者是採取輪班上課的方式運作。

myViewBoard數位平台是跨平台的教學軟體，不一定要使用ViewSonic的數位白板，就算用平板也能使用，並支援分組工具、板書等功能，成為疫情間ViewSonic的主力推廣產品。

「視訊軟體就是教學軟體嗎」、「為什麼90%的老師與學生不開鏡頭」、「老師看的到學生就是互動嗎」朱家良拋出一連串的問題，都是針對是面上目前缺少專為教育而生的互動軟體，成為myViewBoard的切入點。

「 教室的1.0是黑板、2.0是投影機、3.0是線上影音平台，現在進化到4.0，就是數位即時互動教學。 」朱家良說，「歐美現在很多學校都停擺了，台灣才有這個機會可以隨時到第一線看老師的教學情況，回來改善產品，這是台灣的機會，我們必須要好好把握這個時間。」

現在，大學如台大、台師大、逢甲、淡江，補習班王宇、陳立都是myViewBoard的使用者，ViewSonic更在2020年全台灣高中、國中、小學共建置超過3,000間myViewBoard創新教室。而myViewBoard還有一個特性，就是不僅僅可以適用於遠距教學，也能夠作為實體教學的輔助，「我們的目標就是遠距跟實體一致，讓互動教室沒有界限。」朱家良說。

今年九月，ViewSonic協助中原大學打造全球第一間ViewSonic Hybrid Teaching Classroom複合教學教室，就是同時兼具遠距與實體教學的整合教室。

純軟服務如何創造營收，是值得觀察的重點

在先前接受《數位時代》訪問時，朱家良就曾提到，疫情讓學校都關門了，「白板也不知道要賣給誰。」在疫情更加嚴峻的3月開始，朱家良在公司裡找了行銷、講師、專案經理，組成4人的Tiger Team（為特定目標組織的專案隊伍），全省走透透，親自面對使用者（老師）。

過去，ViewSonic教育解決方案預設的使用情境是「教室」，與遠距還是有些不同。舉例來說，實體教室裡，老師很容易幫學生分組，但到了遠距教學場域，分組倒成了問題。四處蒐集這些老師們的痛點，ViewSonic再回來修改軟體myViewBoard，才有現在「遠距與實體並行」的目標。

myViewBoard基本上可以免費使用，付費後能解鎖如直播、與視訊軟體整合等功能。 myViewBoard網站

不過，myViewBoard基本上是免費使用，採加值服務另外購買的商業模式，如疫情間需要的直播、視訊軟體整合都要另外付費（疫情間免費至2021年6月30日），「免費版基本功能已經很齊全啦，到任何地方，我都要讓你能夠教學，先擴大使用基數後，就有更多的商機存在。」朱家良說，也因此如何有效的「黏」住使用者、擴大使用者數量，在疫情解禁後願意讓他們掏出錢來升級成進階版，成了ViewSonic目前最大，也最值得觀察的課題。

責任編輯：蕭閔云