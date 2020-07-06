ViewSonic瞄準的是教育與會議市場，特別是教育市場，不只推出硬體智慧互動電子白板ViewBoard，也推出軟體讓電子白板變得更聰明。

提到優派（ViewSonic），有些人可能無法直接說出是哪家公司的名字，但講到「三隻鳥」，不少人腦中都會浮現三隻黑、黃、紅、藍等多色交錯的胡錦鳥，同時聯想到ViewSonic的品牌。

以顯示器起家的ViewSonic，成立於1990年，憑藉著「瞄準美國、亞洲製造」的策略，10年間成為全球最大的顯示器品牌，2001年營業額一度超過13億美元（約新台幣390億元）、出貨量突破500萬台，也讓創辦人暨董事長朱家良成為當時的台灣之光。

顯示器品牌大廠 ViewSonic （優派）轉戰教育科技領域，讓電子白板變得更聰明。左為董事長暨執行長朱家良，右為營運長韓敏珠。 ViewSonic

然而，筆電、智慧型手機、平板電腦崛起，個人電腦品牌大廠多選擇自己找供應鏈做顯示器，掛上自己的品牌搭售，讓單做顯示器的ViewSonic優勢不再，研調機構WitsView列出2017年全球LCD螢幕出貨量前7大品牌中，甚至沒有出現ViewSonic的身影。

為了打破困局，ViewSonic不斷嘗試，一路推出了液晶電視、PDA（個人掌上電腦）、平板電腦等產品，但結果都不盡人意，「三隻鳥」的色彩不如以往明亮，2016年ViewSonic決定從根基上開始轉變，啟動了「軟化」的轉型。

位於中和的優派大樓中，朱家良憶起4年前下決定的時刻：「傳統我們只賣螢幕，價值有限，要增加價值，就看要怎麼幫客戶解決問題。」而要幫客戶解決問題，只靠硬體肯定不夠，軟體、顧問、訓練也都要通通包辦，才能打造出完整的解決方案。

在疫情期間，ViewSonic董事長朱家良親自組建了一支4人小組，到第一線搜集老師使用自家電子白板與軟體的心聲，進一步改良產品。 蔡仁譯攝影

ViewSonic瞄準的是教育與會議市場，特別是教育市場，伴隨著全球興起的數位教學風潮，他們不只推出硬體智慧互動電子白板ViewBoard，也推出軟體產品「myViewBoard」，讓電子白板變得更聰明，可直接匯入教材與課程、在螢幕上畫重點、設計與學生互動等。2019年起，ViewSonic更先後與德明財經科技大學、台灣師範大學合作，將智慧互動電子白板推進教室。

根據研究機構Futuresource發布的2020年第一季報告，全球電子白板出貨量較去年同期下滑20％，ViewSonic卻逆勢成長，開出成長率131％的紅盤，讓ViewSonic躍升為台灣第一大電子白板品牌，市占率高達59％，營收占比也達25％。

疫情成檢測劑，讓他們改善產品

到了2020年第一季末，疫情肆虐全球，遠端教育成了最搶手的議題，為ViewSonic帶來了商機，也促成了他們更進一步朝線上轉型的契機。

「學校都關了，硬體銷售也遇到困難，你白板跟軟體要賣給誰？」朱家良打趣地說，「反正我在台灣，哪裡也不能去，就自己下來當業務，但是我只送不賣，到處去聽取老師的使用心聲。」

3月起，當台灣的疫情慢慢加劇時，朱家良在公司裡找了行銷、講師、專案經理，組成4人的Tiger Team（為特定目標組織的專案隊伍），全省走透透，親自面對使用者，「說實在的，一去談才發現老師用我們的白板跟軟體，真的有點卡卡的。」

此外，曾經對於遠距教學體驗不滿意的老師，也是朱家良請益的對象，「那些批評的老師，我就去跟他們當臉友，邀請他們來參觀。」

ViewSonic從純硬體走向軟硬整合，純軟體服務準備上線，目前智慧互動電子白板已占營收25％。 蔡仁譯攝影

過去，ViewSonic教育解決方案預設的使用情境是「教室」，與遠距還是有些不同。舉例來說，實體教室裡，老師很容易幫學生分組，但到了遠距教學場域，分組倒成了問題。

運作軟體的作業系統也有待克服，myViewBoard主要為Windows與Android環境打造，朱家良笑說，「這在歐美沒問題，他們都用ChromeBook，但是台灣的老師很喜歡用蘋果的產品。」

為解決台灣老師需求，朱家良一邊巡迴聽取意見，ViewSonic同步於3月成立專案軟體團隊，打造專為遠距教學而生的軟體「myViewBoard Classroom」（至截稿前仍為測試版），不綁定任何設備，只用瀏覽器就能打開使用。

其他如板書、分組、內建播放YouTube、自動上傳課程錄影檔至雲端等功能，也都是第一線老師回饋最需要的功能。

朱家良透露，未來myViewBoard Classroom將轉向純軟體的思維，改採基本軟體免費使用，加值服務另外購買的商業模式，「免費版基本功能已經很齊全啦，到任何地方，我都要讓你能夠教學，先擴大使用基數後，就有更多的商機存在。」

從硬體走向軟硬整合，再因為疫情的催化，加速推出線上版服務，對於硬體仍是主要營收來源的ViewSonic來說，三隻鳥正嘗試飛進一間間教室，遨遊在遠距教學這座金礦中。

ViewSonic數位轉型兩大策略

1.軟硬整合擴張產品

組建軟體團隊，從純硬體銷售走向軟硬整合。長期目標是成為顯示器一站式解決方案。

2.免費策略打開市場

預計推出瀏覽器就能用的遠距教學軟體myViewBoard Classroom，以「免費使用」來擴大使用者基數。

責任編輯：林美欣、張庭銉