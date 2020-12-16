擁有20餘年零售服務經驗的統一資訊於今年5月推出精準行銷平台，整合線上與線下消費碎片，讓資金與資源相對有限的中小零售業者也能透過優化服務提升營收獲利！

新冠肺炎疫情持續擴散，促使全球電子商務市場崛起，台灣市場也不例外，不僅老字號品牌商積極透過電子商務跟消費者互動，也有不少中小零售業者嘗試透過LINE、Facebook與開店平台提升業務績效，無奈的是，成效遠不如預期，細究其因，跟零售業者無法將碎片化的消費行為串連起來、提供高品質服務體驗有關。

統一資訊助中小零售業者翻轉未來的3大祕訣

「在未來零售世界，好的顧客體驗才是王道。」統一資訊系統支援及技術研發部部長何維平表示，為協助中小零售業者更好的跟消費者進行互動，統一資訊推出PowerCore精準行銷平台，從三個面向著手，協助企業掌握先機，智取消費者的心佔率。

首先是提供一個可以應用程式介面（API）無縫串連線下門市、LINE、線上商店等多通路的平台，讓零售業者可以掌握客戶的消費軌跡、最新消費動態，以一致的全通路體驗優化客戶關係、品牌忠誠度，避免客戶因為重複的在不同通路中填寫個人資料、或者是不斷收到重複行銷訊息而出現不好的感官。何維平表示，「透過LINE等多通路會員綁定、消費紀錄追蹤，以及完善的優惠券與點數系統，中小零售企業不僅能串連客戶消費旅程的碎片，還能夠進一步精準行銷推薦。」

其次是透過遊戲化手法優化客戶體驗。統一資訊精準行銷專案經理葉芮君表示，為了進一步深化客戶與品牌的互動，團隊成員特別將遊戲化元素融入顧客關係管理平台，以成就系統、刮刮樂、票選/PK比拚、轉盤遊戲、專屬生日禮等遊戲互動機制增添趣味性、激發消費者好奇心與使命感，打造讓人樂在其中的精準行銷。例如，烘培密碼透過統一資訊的PowerCore精準行銷平台服務推出「中秋點點轉優惠」活動刺激消費者消費點數以參與活動，以及推出「票選C位鹽可頌」活動讓消費者一起參加新品上市流程，同時，透過問卷收集消費者喜好等。

最後是透過大數據分析將碎片的會員資料、抽象的客戶心情指數，以及具象的消費/使用數據進行深化分析，讓中小零售企業可以了解每一位消費者行為與喜好，將對的行銷資訊推送給對的消費者。

「透過大數據分析，目前已經能提供購物籃分析、會員綁定/分群、顧客點擊追蹤等模組，讓中小零售企業可以視需求採用。」葉芮君以協助某零售業者的經驗為例指出，在團隊成員的協助下，該業者成功的在每月一次的會員日活動中，將業績往上拉升3倍，而且，成功創下消費金額有70%來自會員的佳績。「之後，團隊成員將陸續推出NES分析、RFM分析與顧客情感分析等功能模組，極大程度的優化服務能量。」

統一資訊以PowerCore精準行銷平台創造三贏局面

「為了讓資金與資源相對有限的中小零售業者也可以享受精準行銷帶來的絕佳業務力，我們是以雲端服務的方式提供服務給企業，短短不到6個月的時間，已成功協助餐飲業者優化顧客關係管理。」葉芮君表示，統一資訊的目標是提供「企業、行銷人員與消費者三贏」的服務，如此一來，不僅消費者可以享受到整合性的、稱心如意的全通路體驗行銷服務，企業行銷人員則可透過行銷排程月曆等服務，追蹤、查看短、中、長期行銷活動成效，從而提供顧客體驗導向的產品服務。「至於企業主，則可以節省App與購物網站等研發成本、客服溝通成本，以虛實整合的資訊優化服務能量。」

數位時代

展望未來，統一資訊除持續不斷優化顧客關係管理與PowerCore精準行銷平台的服務能量，例如將該服務與統一資訊研發的電子發票系統、POS系統與電子商務平台做整合，優化大數據分析模組，還會進一步優化服務的使用介面體驗，以共創、共好之姿，發揮精準行銷的最大效益。