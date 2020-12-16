只有文字的遊戲是什麼？這款《文字遊戲》讓玩家透過重組、排列，體驗不同的精彩故事，背後開發團隊是由各路好手組隊的Team 9，他們的冒險也才剛開始。

《文字遊戲》是一個只有文字的遊戲，更精確來說，這是由文字建構出來的角色扮演解謎遊戲。

顧名思義，《文字遊戲》所有的關卡，一草一木、所有的房屋、吊橋或監獄皆是由文字組成，甚至玩家扮演的勇者——「我」，也僅是一個文字。在遊戲過程中，玩家可以透過重組、刪字、推字、併字來改變句意推進遊戲進度。

現在遊戲市場上不乏故事格局龐大、畫面華麗炫目的大作，但開發出《文字遊戲》的團隊Team9僅靠著試玩版，就一舉獲得了2020巴哈姆特ACG創作大賽遊戲組與最佳創意組金賞，並入圍台北國際電玩展的Indie Game Award最佳遊戲設計、最佳遊戲創新。

更驚人的是，團隊中沒有人做過遊戲。

從筆記上的一句話，開始組隊做遊戲

Team9實際上看起來也不像是做遊戲的團隊，從談吐、風格、氣質，甚至是工作方法來看，更像是一組藝術團隊。

時間拉回2014年，《文字遊戲》總製作人張文韋（首圖中）在筆記上記下了一句話：「A拿刀子殺了B」，開啟了《文字遊戲》的想像，「調換句子裡的名詞，整個句子的意思都會不一樣，就好像在玩文字遊戲。而且不論是《薩爾達》、《神奇寶貝》都是在格子上移動，如果世界上所有的文字也都在格子上移動，應該會很有趣。」

但這只是筆記本上的一句話，並不會自己變成遊戲，張文韋也還有其他事情要做，一拖就拖了2年的時間。到了2016年他才有空重拾這句話，用現成的遊戲開發工具做了demo版本，但又拖到了2018年，因緣際會把demo給好友、貝殼放大的共同創辦人黃威愷（首圖左）看，黃威愷馬上看見了這個遊戲的潛力，「概念性很強，在市場端絕對沒有問題，玩家可以很快速理解。」

不管是《瞞天過海》或是《全面啟動》，主角一一按照技能找尋所需的人才，最後一起幹了一番大事，一直都是這類型電影好看的地方。Team9的故事也一樣，張文韋與黃威愷開始了「組隊」的過程。

組隊冒險：文字、程式、配樂、美術一一到位

除了負責遊戲企劃的總製作人張文韋，以及懂行銷企劃的黃威愷之外，第一個加入團隊的是文字編劇陳育律（首圖右二），《文字遊戲》作為一個以文字為主題的遊戲，沒有比文字本身更重要的角色。

陳育律是文字自由工作者，曾獲得多次文學獎獎項，作品橫跨小說、新詩、散文，「看到demo就決定加入了。從我的角度來說，文學一直是單向的創作，讀者自我進行詮釋。但如果在這個遊戲裡，文字是一種互動，讀者不只詮釋，還能參與、改寫。」

要做遊戲，想當然爾需要程式設計師，「但那時候滿天真的覺得，現在這麼多遊戲開發的工具，程式就自己寫好了。」黃威愷笑著說，他那段時間便嘗試自己寫程式，結果以失敗收場，「但後來發現，原來工程師就在身邊啊。」

黃威愷指的是臨時加入的張文瀚（首圖右），其實他就是張文韋的弟弟，「那時候覺得看起來很簡單.......他們就要我做一個demo，我剛好也想說可以當個side project。」張文瀚說道。因此他成為團隊內唯一的工程師，一肩扛起整個遊戲開發的程式工作，在此之前，他是接案工程師，同時也是清華大學藝術學院的兼任講師。

而雖然《文字遊戲》僅靠文字組成，在聲音方面並沒有妥協，反而需要更注重聲音的細節，讓玩家能有更多的帶入感，找來了2020年金鐘獎最佳聲音設計得主團隊中的配樂師黃鎮洋，過去的作品包含《罪夢者》、《怪胎》。

最後則是負責動畫與美術設計的邱梁鈞（首圖左二），《文字遊戲》有許多由文字組成的動畫，像是過往ASCII風格的設計，皆是由他所製作。

到這邊，Team9的組隊算是告一段落，這支團隊有一個共通點，所有人都有豐富的接案經驗，各自的作品也絕對不算少，但對於遊戲開發還是會害怕。花了一些時間製作了第二版的demo後，團隊帶著作品去參加了簡稱為「增肥聚」的「不正經獨立遊戲冒險者增肥聚會」，給「真正的」遊戲開發者玩過之後，獲得很多好評，才真正讓團隊下定決心全心投入開發。

打破第四面牆的後設設定，玩家可以期待遊戲最終的大翻轉

Team9的冒險故事現在也只能講到這裡。

因為《文字遊戲》仍在開發中，在2020年11月於募資平台嘖嘖上展開募資，截至目前的募資金額為新台幣150萬元，完整遊戲預計於2021年5月登場。

試玩版也釋出給玩家體驗，從中可以發現，遊戲帶有後設成分存在。後設即為所謂「打破第四面牆」設計，最直觀易懂的例子就是經典電影《楚門的世界》，觀眾最後才會發現劇中劇的安排。

Team9團隊熱愛這個概念，喜歡劇情在最後神來一筆大翻轉的驚喜感，如《Undertale》、《時空輪迴》這類型的遊戲都是他們共同的熱愛，而《To the Moon》、《Papers, Please》、《史丹利的寓言》則是給予團隊靈感的代表性遊戲。

《文字遊戲》預計將於遊戲平台Steam上架，也有中國代理商有意代理至中國，「一開始設定的目標就是整個華文市場，部分華人看繁體的確比較吃力，我們也預計有簡繁互轉的功能，如果他們看不懂也能轉換。」張文韋說。

雖然遊戲還沒製作出來，一群各自擁有不同技能的人湊在一起總是有些火花，他們已經想得相當遠。對這個非典型遊戲製作團隊來說，遊戲更像是發揮創意的載體，如果有其他的載體，他們也相當願意嘗試，「像是密室逃脫、實境或展場體驗，有機會的話也都會嘗試看看。」張文韋說。

勇者與志同道合的隊友向共同的目標發起挑戰，永遠都是最熱血的劇情。《文字遊戲》製作團隊Team9現在也走在王道的劇情當中，冒險才剛剛開始。

責任編輯：錢玉紘