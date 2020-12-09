經濟部工業局「2020AI＋新銳選拔賽」藉大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，協助新創擁有更多資源，加速新創海內外市場的拓展與佈局。

臺灣資通訊產業具備堅強硬體製造能力，近年來更積極整合人工智慧與大數據等軟體能量，以軟硬整合之姿發展AIoT產品與解決方案。由經濟部工業局辦理的「2020AI＋新銳選拔賽」，藉由大廠出題、新創解題的以大帶小模式，為大廠注入創新能量，幫助新創擁有更多的資源，創新AIoT產品解決方案，也藉此連接大廠，加速新創在國內外市場的拓展與佈局。

開源智造》AI＋AR 智慧化產線瑕疵檢測

台北市電腦公會

成立於2019年的開源智造專注於電腦視覺與自然語言等AI技術的創新研發，然後採取「訂閱制AI服務」為醫療、製造等產業提供智慧應用服務，並曾在經濟部工業局的AIGo計畫競賽中，打敗200多個團隊取得第一名，展現堅強的技術力，進而陸續為台北醫院在內的許多醫療與健康相關機構，開發AI影像辨識的智慧應用。

以過去累積的AI應用技術能量為基礎，開源智造參與「2020 AI+新銳選拔賽」時，結合其AI演算法技術與智慧眼鏡開發商佐臻科技的AR眼鏡，在智邦科技的製造產線上導入AI影像辨識軟硬體系統，引導工廠人員正確執行電路板組裝作業，實現智慧化產品瑕疵的檢驗流程。

開源智造執行長黃名仕指出，結合AI與AR為智邦科技解決產線品管檢驗問題，不僅大幅提升團隊的AI技術創新實力與軟硬整合能力，更重要的是，藉由智邦科技提供的組裝產品影像與數據資料，以及團隊親自到智邦科技擁有完整設備的產線瞭解需求，讓開源智造研發團隊更深入了解電子製造業的產業領域知識（Domain Knowhow），讓公司對客戶理解不斷加深，提高訂閱制AI服務的競爭力。

灼灼科技》AI影像辨識為無人機打造雙眼

台北市電腦公會

創立於2015年的灼灼科技利用獨有的模型壓縮和程式庫最佳化技術，開發出從影像輸入、影像識別、結果輸出，完整銜接端到端邊緣運算解決方案，致力協助製造業、零售業及交通運輸導入智慧應用。

以多年深耕客製化AI影像辨識技術能量為基礎，灼灼科技參與「2020 AI+新銳選拔賽」時，選定晶片大廠鈺創科技提出的「智慧交通」題目，將其AI影像辨識技術應用於鈺創科技子公司鈺立微電子的雙目深度感測器，可讓無人載具在進行自動導航時，藉由AI影像辨識進行路線上障礙物判斷，並依據資訊識別即時狀況，從路線清單中選取最適合路線，以到達預定目標地點。

灼灼科技執行長陳嘉臨指出，整合灼灼科技的AI影像辨識技術與鈺立微的3D深度感知模組，研發團隊成功開發出自走車路線障礙物判斷機制，讓公司從過往純軟體開發到與無人載具進行整合，對於公司未來的發展幫助很大。展望未來，除了透過與鈺立微簽訂MOU持續深化合作，灼灼科技將從過去累積的技術經驗收斂產品，朝向發展標準商品之路邁進。

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