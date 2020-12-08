電商龍頭蝦皮日前推出「蝦拼晚點付」服務，可以先買商品再延後付款，但有立委憂心，可能會再度引起卡債風暴，金管會主委黃天牧也表示，將進一步了解。

立委關切，電商蝦皮日前推出「蝦拼晚點付」，具延後、延遲付帳功能，類似信用卡與銀行業務，卻不受金管會管轄。金管會主委黃天牧表示，第三方支付目前為經濟部主管，不過針對外界疑慮，將透過蝦皮合作銀行進一步了解狀況。

黃天牧今天列席立法院財政委員會議並備質詢，民進黨立委林楚茵指出，所謂「晚點付」，就是讓消費者的當月消費所得，可延到下月再一起結清，先買後付、還可延期付款，性質已經屬信用延伸，但蝦皮目前不歸金管會所管，卻可提供類似信用卡的服務，可能形成破口、巧門，使過去「雙卡風暴」再現。

民進黨立委江永昌則認為，「蝦拼晚點付」已經涉及類似銀行業務，形同類銀行，要求金管會了解。

對此，黃天牧說明，蝦皮目前身份為第三方支付業，為經濟部主管產業，但金管會已有在初步了解，針對外界疑慮，將向合作銀行了解雙方的往來情形。

黃天牧表示，經瞭解，蝦皮「晚點付」可讓使用者最多晚15天再付款，是與某一家商業銀行合作，到帳戶裡去轉錢，這不屬於金融特許業務的範圍，但從整體市場管理角度來看，金管會還會去向銀行關心，承諾做進一步了解。

電商平台蝦皮日前宣布，提供經選定的蝦皮消費者，可在完成身份驗證後，使用「蝦拼晚點付」功能，除消費可下月結帳，還有長達45天的延遲付款期，有媒體形容為「不叫信用卡的信用卡」。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：錢玉紘