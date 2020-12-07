受到疫情影響而一再延宕，新加坡也終於發出了兩張數位銀行執照，以及兩張企業數位銀行執照，預計最快在2022年開始對外營運，跟上台灣、香港進度。

純網銀議題今年在台灣、香港以及新加坡都被炒得火熱。受到疫情干擾，新加坡延後了執照發放的進度，終於在上周趕上台港，發出兩張數位銀行執照，以及兩張企業數位銀行執照，預計最快在2022年開始對外營運。

新加坡金融管理局（以下簡稱：MAS）將金融產業數位化，視為國家長期發展重要目標，除了這次發放的執照，未來也會持續審查符合資格的申請者，開放更多的執照。

四張純網銀執照，螞蟻集團、蝦皮母公司都入選

新加坡雖然是一個小型的城市國家，但發展度高，金融市場仍有進一步開發的潛力。根據日前Google、淡馬錫控股、貝恩策略顧問3家公司提出的一份聯合研究顯示，新加坡38%民眾未能充分享有金融服務，並有2%人口被拒於銀行大門之外，這塊「金融小白」市場，就是純網銀業者可以著力的商機。

MAS表示，一共收到了21家業者申請純網銀執照，原本預計發出2張純網銀執照、3張企業數位銀行執照，經過嚴格的審查後，於上周核發四張執照。

Grab＋Singtel（新加坡電訊）、蝦皮母公司Sea Ltd兩家公司拿到「數位銀行」(Digital Banks）執照，概念上跟台灣的純網銀相同，能經營的業務範圍跟一般銀行一樣（如：存款、發信用卡），只差在不能設立實體分行。

兩張「企業數位銀行」執照，分別由螞蟻集團、中港合資的綠地金融（Greenland Holdings）拿下。 螞蟻集團官網

特別的是，MAS同時還發出了兩張「企業數位銀行」（Digital W-holesale Bank, DWB），分別由螞蟻集團、中港合資的綠地金融（Greenland Holdings）拿下，這兩家銀行會以服務中小型企業金融為主，同樣不會設立實體分行。

MAS表示，這四家取得執照的銀行，在通過審查以及相關監管條件需求後，預計最快在2022年開始對外營運。

星國地狹，純網銀執照會影響本土銀行嗎？

新加坡對於數位銀行執照要求非常嚴格，除了必須接受新加坡在地金融控管，實收資本額也需要有15億星元（11.3億美元）才行。

新加坡一直以來在「金融科技（FinTech）」領域，都有領先的進度，《路透社》在報導中指出，像是星展銀行、大華銀行、華僑銀行這些本土的大銀行，過去幾年已經投入很多資源在金融科技上，就算數位銀行相繼成立，受到的影響也不會太大。

無論是台灣、英國、香港或是新加坡，政府開放純網銀、數位銀行執照，就是希望透過新的參與者，刺激產業產生更多創新思維與做法，同時也符合現在數位化、行動化的國際趨勢。

星展銀行、大華銀行、華僑銀行這些本土的大銀行，過去幾年已經投入很多資源在金融科技上，就算數位銀行相繼成立，受到的影響也不會太大。 shutterstock

值得注意的是，這次其中一張「企業數位銀行」執照由中國的螞蟻集團拿下，不久前，螞蟻集團才因為中國監管規範收緊，導致原訂的IPO計畫暫緩。《彭博社》報導中指出，即便面臨IPO失敗，但不可否認的是，螞蟻集團在數位金融領域，仍有它獨特的經驗，未來是否能在新加坡複製過網的成功經驗，值得觀察。

在官方聲明中，新加坡金融管理局局長孟文能（Ravi Menon）也期許，這四家取得執照的業者，可以替過去未能被傳統金融體系服務到的個人、企業，提供更完善的金融服務。

亞洲瘋純網銀，台灣進度如何？

「純網銀、數位銀行」，是今年在亞洲相當熱門的關鍵字，其中又以香港金管局HKMA速度最快，早早就核發經營執照，目前已經有超過四家業者，開始投入營運。

至於台灣，去年七月金管會已經發出三張執照，分別由樂天國際商銀、連線銀行（LINE Bank）、將來銀行等三家業者取得，原本預計在今年第三季會有業者開始營運，但時間卻一再延宕。

除了疫情因素，是因為近期包括南山人壽、北富銀等金融業者，都發生系統不穩定的狀況，金管會主委黃天牧日前曾表示，金融機構開業必須「慎始」，由此可見主管機管的審慎態度。

金管會主委黃天牧日前曾表示，金融機構開業必須「慎始」。 蔡仁譯攝影

目前最新進展，三家業者都陸續向金管會申請營業執照，過去一段時間也都針對個別業者進行查核，要求業者改善缺失，黃天牧表示，年底前至少會有一家業者展開內部試營運，正式對外營運的時間，勢必要等到明年了。

參考資料：Bloomberg、Reuters、Techcrunch