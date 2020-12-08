在外界預估AMD營收將在2025年達到現今兩倍營收時，這間處理器巨頭指出，擴大通路合作夥伴將是公司未來重要的成長機遇。

2020年即將走入尾聲，AMD是今年表現最傑出的晶片廠商之一，不僅12月初創下股價歷史新高，與去年底相比市值已經增幅約100%，成長幅度僅次於Nvidia，與競爭對手Intel走下坡的頹勢可說是兩樣情。

今年10月，AMD宣佈以350億美元收購賽靈思，而近期為這筆併購案遞交美國證交會的S-4文件中，AMD預估未來兩年營收成長率可維持在20%，並在2025年時趨緩至12%。

今年前三季AMD營收已達到65億美元，第四季營收預估可達28億美元，使2020年整體營收達到93億美元的水準。此外，AMD財務長戴文德．庫馬爾（Devinder Kumar）預估，在2023財年結束以前，公司將可以維持20%的年營收成長。

根據這些資訊，外媒《wccftech》推估，AMD 2021年營收可達到115億美元，幾乎等同Nvidia今年的營收預期，更預計2025年時營收將翻倍成長至220億美元。

2021年加倍投資合作夥伴，AMD要掌握銷售通路

在Intel坐困愁城的此刻，外界是如此看好AMD的前景，對此，這間晶片大廠會如何布局實現？根據《CRN》報導，AMD執行長蘇姿丰曾透露，擴張合作夥伴是公司未來成長的重要關鍵，也是AMD計畫在2021年將市場開發資金，以及相關職缺大舉增加的緣故。

「我認為通路合作夥伴是個非常大的機會。」AMD執行長蘇姿丰透露，「這是公司成長時很重要的一件事，我們會投放資源給通路合作夥伴，協助他們進行各種活動，我對這帶來的可能性感到非常興奮。」

AMD合作夥伴之一的IT解決方案提供商Insight Enterprises透露，AMD今年在數位行銷及其餘銷售協助上的投入大增，AMD也積極與Insight的業務團隊合作，告知如何回應客戶疑問，特別是跟競品比較方面。這些幫助令AMD的伺服器銷售有著兩位數的成長。

AMD執行長蘇姿丰相信，不斷加強與通路合作夥伴的連結，是公司成長的重大機會。 螢幕截圖

蘇姿丰指出，AMD對Insight的投資，代表著他們的通路策略已經超越零售業者、系統廠等傳統通路，也著重於經銷個人電腦、伺服器，提供企業級解決方案的廠商，並認為這些合作夥伴能令AMD的產品與服務觸及更廣闊的客戶。

AMD美洲業務副總裁傑森．穆尼漢（Jason Mooneyham）提到，「我們與通路有關的職位、資金支出都會在2021年成長一倍，過去兩年裡我們的投入已經成長了5倍之多，因此這是非常巨大的。」

AMD已運用市場開發資金，為個人電腦、伺服器產品銷售提供獎勵計畫，穆尼漢表示，「我們與Dell、聯想、HP等合作夥伴有著非常多元的伺服器產品陣容，我們可以運用這筆錢加強這些投入。」

且為了協助合作夥伴，AMD還出資為一些合作夥伴提供技術人員，強化雙方的合作。Ingram Micro、Synnex、D&H Distributing及Tech Data等北美分銷商，都有AMD出資的技術職位。

AMD對通路合作夥伴提供積極協助，也只是這幾年的事，一位系統廠主管表示，「幾年前他們還在掙扎求生時，我們沒有獲得任何AMD的通路夥伴支持，因為他們根本沒有預算。」

且比起頭號競爭對手Intel，AMD在人力物力上仍力有未逮，Intel不僅擁有長期經營合作夥伴計畫，還握有龐大的資金，同時由有著十數年經驗的老將職掌。法國IT服務管理公司Atosu便指出，AMD給予通路的支持與Intel有相當差距，「我們雙方都知道還有努力空間。」

而對於10月宣佈收購的賽靈思，蘇姿丰也認為是獲得通路合作夥伴的重大契機，其技術與產品能夠協助通路發展。「我認為這可能將成為我們最大的成長機會。」她表示，「我們希望能夠贏得所有通路客戶的信賴。」

資料來源：Wccftech、CRN

責任編輯：錢玉紘