Uber宣布出售自動駕駛技術業務與飛天計程車業務給新創公司，但Uber執行長強調不會放棄未來在服務中導入先進交通技術。

Uber確定將旗下自動駕駛技術發展業務Uber ATG轉賣給位於舊金山的新創公司Aurora Innovation，同時也宣布將「飛天計程車」空中交通部門Elevate賣給航空新創Joby Aviation。

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自駕技術的交易金額為40億美元，遠低於自動駕駛技術業務原本高達72.5億美元的市場估值，使市場猜測Uber將放棄自動駕駛技術的應用發展；至於飛天計程車的交易則相對複雜，過去Uber與Joby就是合作夥伴關係，如今Uber公開投資7,500萬美元的消息，以及兩家公司之間擴大的合作夥伴關係。

對這兩項變動，Uber執行長達拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）出面回應，強調並不會放棄將自動駕駛技術與新型態交通技術導入服務的作法，同時重申兩者都是未來運輸發展重要項目，Uber的舉措是加速市場化的作法。

Uber的無人車隊。 吳元熙攝影

此外，Uber將自動駕駛技術發展業務轉售給Aurora Innovation，還將額外投資4億美元換取Aurora Innovation約26%股權。目前Aurora Innovation約40%股權分別由Uber，以及早期投資Uber自動駕駛技術發展部門的Toyota、DENSO與Softbank合計持有，同時Uber執行長科斯羅薩西也將加入Aurora Innovation董事會，代表Uber在Aurora Innovation未來發展擁有一定話語權。

因此未來Uber在自動駕駛技術發展的策略，將轉變為與外部業者合作確保自動駕駛技術應用可行性，避免重蹈過去自行研發造成的長期虧損，而能在不影響Uber財務情況下，在未來仍有機會導入自動駕駛技術。過去Uber已經建構許多藉由自動駕駛技術應用的運輸媒合模式，例如透過自駕車滿足更多城市內搭乘需求，或是藉由自駕卡車讓貨物運輸更具效率，同時在取代以人力駕駛情況下，更可讓運輸成本降低。

Uber預計會在明年第一季完成將自動駕駛技術發展業務移轉給Aurora Innovation，同時原本在自動駕駛技術發展業務底下的1,200名員工也會加入Aurora Innovation，並且讓公司市值可成長至100億美元規模。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Aurora Innovation、CNBC、AXIOS