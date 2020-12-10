臺大EiMBA「創業創新管理碩士在職專班，是想充分激發企業創新能量的領導者與高階經理人的進修首選，同樣地，也是一座創業家的孵化加速器。

在AIoT時代協助新創、企業 革新、突圍、轉型勝出

走進綠意盎然的國立臺灣大學，在管理學院之內，也有一座臺灣創業創新教育的最高學府，「臺大EiMBA是天使投資人，我們投資人才、孵化人才，也將以學生是有潛力的、成功的創新創業家為榮。」EiMBA執行長陳家麟充滿熱情地說。

臺大EiMBA（Entrepreneurship and innovation MBA）「創業創新管理碩士在職專班」，是想充分激發企業創新能量的領導者與高階經理人的進修首選，同樣地，也是一座創業家的孵化加速器，自從2016學年度首創全臺超前的EiMBA以來，以「行動學習」及「創業創新」為教育核心，協助個人成功創業及企業革新、突圍、轉型，在今天奠定明天的勝基。

專班齊集五大特色

臺大創新育成中心、臺大車庫幫你創業

【全球創業創新管理實務】拓展學生國際視野，亦希望與其他海外國家之企業產生連結，增加彼此交流的機會。 台大EiMBA

陳家麟執行長表示，從臺灣到亞洲，EiMBA都是極具前瞻性的MBA專班，與一般EMBA最大的差異就在「innovation創新」。

他強調，臺大管理學院自2000年起提前部署，15年之間精選近百人次教師到哈佛大學、麻省理工大學、史丹福大學、巴布森學院四大名校研習進修，學到先進且成效極佳的教學方法，引入臺大EiMBA專班，融合四校各自的個案教學、數位科技、設計思考、創業實務等教學優化專長，在AIoT時代教給學生本領，善用數位科技工具與精進平臺策略，針對不同的個案解決問題，協助學生在事業領域上做到彎道超車。

臺大EiMBA具有無可比擬的五大特色，包括來自臺美英日等傑出的精英師資群、豐富多元的業師開拓學生視野並引領接軌世界、必修的創業與創新管理課程教會學生撰寫創業計畫與財務規劃實作、連結人脈資源、引導行動學習而有能力解決問題、引介臺大創新育成中心及臺大車庫等等資源以利開創創業契機、提供創新基金鼓勵力行創業，每一個學生從思考模式到創新創業、發展事業，都將終身受惠。

學生林思吾創辦阿物awoo

推出智能標籤 前進日本目標獨角獸

EiMBA的眾多特色課程吸引大企業家、新創企業主走進課堂，深度學習，陳家麟列舉，「設計思考」源於史丹福大學開發出的方法論，全國僅臺大有充沛能量結合業師、場域、實務等精心設計的解題模式，例如臺大創新設計學院D-School已蔚為這10年來業界、學界跨域的新顯學，不但訓練學生的洞察力，也傳授如何透過設計的思維去定義問題，發想創新，製作原型，反覆驗證改進，田野調查與終極實驗精神十足。

「創業實踐」是從0到1的課程，教授聯手業師共同教導學生激盪創意、製作prototype、市場分析、整合資源、Pitch & Demo，以前百聞不如一見的課程，如今可前進臺大EiMBA一窺堂奧；「談判與協商」幫助新創企業在募資之後，有膽識坐上談判桌與國內外創投公司代表對話，其他課程如「海外訪學」、「適能領導」、「領導與組織」，由國際經驗豐富的教師群孵育學生充分領略一加一大於二的應用層面，帶給學生事業好的開始，邁向成功的里程碑。

【創意實踐】是從0到1的過程，應用過去上課所學，洞察市場的潛在需求，激發實現商機的想像力，並提出產品或是服務概念，最後驗證價值主張的適合度、可行性、存活力。 台大EiMBA

臺大EiMBA的學生中，比如阿物awoo公司透過AI及大數據，活化零售與電商線上與線下數據，打造全通路行銷自動化平台。創始人兼執行長林思吾希望自己公司更上一層樓，透過EiMBA的課程再翻新應用，創新推出AI智能標籤，以獨特數據維度理解消費意圖。如今，阿物是臺灣近5年來獲取來自矽谷最多金額投資的公司，在疫情期，業務直線成長，經營亞太市場，鏈結全球生態圈，著手併購日本公司，預定2024年在日本上市，目標在六年以內，成為國際級的獨角獸。

Safey AI智慧機器人

EiMBA學生共同創業展現成果

又如，在臺大EiMBA的孵育下，朱俊宇等幾位同學一起創業言身寸公司，多功能的Safey AI智慧機器人誕生，開會紀錄不漏接、陪複習讀書不覺累、開車時大大提神、擺在冰箱能除臭，已投入市場，更在印尼應用於當地發票上傳雲端的監控機制，透過創新創業耕耘新南向奏捷，也驗證了臺大 EiMBA 在培養具有國際觀及競爭力之人才上的成效。

EiMBA容易考嗎？陳家麟執行長說，確實上一屆申請報考專班的錄取率約9.4%，比哈佛MBA錄取率的11.5%還低，如果有志報考EiMBA，建議表達自己的創意、動力、夢想、執行力，遠比有什麼豐功偉業、社會地位、年資經驗更重要，報考如同創業，先寫一份書面企劃，就讀EiMBA準備學些什麼知識與能力、打算如何創新或創業，通過書面審查後，進入教授、業師的共同口試，「你的決心，會被我們看見的。」

講求創新的臺大EiMBA翻轉MBA傳統面貎，很樂意得天下創新創業之英才而教之，也教之成為天下創新創業之英才。

臺大EiMBA招生網站：https://management.ntu.edu.tw/EIMBA/page/index/menu_sn/1271

臺大EiMBA招生說明會報名：https://www.surveycake.com/s/kMDLW

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