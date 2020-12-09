少子化的主因是現代人的未婚、晚婚，日本政府為了打擊少子化，派出AI配對系統，希望能藉此替民眾找到好姻緣並促進結婚率。

日本政府為對抗少子化，預計2021年度花20億日圓補助人工智慧（AI）配對系統。AI系統即使找不到合乎年齡與收入等條件的對象，也可運算選出合得來的人，日本盼藉AI促進結婚。

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根據讀賣新聞報導，內閣府表示，目前約有25個縣政府支援民眾的「婚活」（結婚活動的簡稱，指聯誼、相親等，以結婚為目標的各種活動），為希望結婚的民眾提供「 配對服務 」。

配對服務一般的方式，是幫忙介紹符合年齡、學歷、收入等各種條件的對象。

除了這種一般介紹方式，也有AI配對系統，若是沒有找到符合年收等客觀條件的對象，AI將基於民眾輸入的興趣、價值觀等內容，及在系統內的搜尋偏好等進行計算，提案出「 可能會對自己有好感的的對象 」。

日本政府擬編列20億日圓，補助引進AI配對系統

報導指出，現在埼玉縣與愛媛縣等10幾個縣已經引進這種AI配對系統。埼玉縣2018年度花了約1,500萬日圓（約新台幣412萬元）整備AI配對系統，縣府2019年度促成38對新人結婚，就有過半數的21對是AI提案的新人。

日本中央政府擬補助地方政府引進與運用AI配對系統，預計補助必要經費的2/3，在2021年度的預算概算中編列了20億日圓（約新台幣5.5億元）。

日本民間企業也有類似的AI配對服務，不過有的需要花費數十萬日圓的手續費，而地方政府提供的婚活支援活動，最多將費用控制在1萬到2萬日圓左右（約台幣2600元到5200元），內閣府說，這樣便能在使用者之間形成口碑。

厚生勞動省表示，2000年時約有80萬對新人結婚，2019年卻僅剩60萬對，結婚人數持續下降。少子化的主要原因包括未婚、晚婚，因此政府力求增加結婚人數。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：中央社