即使新冠肺炎爆發導致人人自危，婚姻大事對許多新人依舊重要，婚慶產業該如何滿足後疫情時代的服務需求，邁向數位轉型？

雖然上半年許多婚慶相關的活動都因為疫情陸續停擺，不過對很多新人來說，終生大事畢竟還是很重要的事情，雖然可能延後或改變形式，但卻也可能出現更多的機會。對品牌經營者來說，只要體質還算健全、能撐到現在，多半也都已經有些轉機，但如何走出目前的困境，就必須更進一步了解消費市場的變化。

由過去協助婚慶產業的經驗，筆者大致可將其分成七大類：宴飲場地、美容妝髮、婚紗西裝禮服、喜餅禮盒、婚慶禮俗周邊、蜜月旅行及其他相關從業。像是近年來愈來愈被重視的婚禮攝影、新娘秘書、主持人，甚至活動企劃公司等等。

此次疫情所造成的影響，不只是大眾對於群聚的心理恐懼，也包含了新人、家人與來賓所能負擔的費用，以及對過去繁複流程的恐懼感。不過另一方面，也發現許多人的心態開始改變，更重視一場婚慶過程的影響及內涵，而數位趨勢更造成了整個產業的服務方式，甚至社群溝通應用的改變。

疫情的衝擊之下，大大的影響了婚宴市場的經營模式。 pexels

筆者就婚慶產業品牌的轉型提出四項建議，或許在未來的發展上能有些幫助。

分眾、客製化的服務

對於過去必須接受像是量多而不見得精緻的喜酒，或是包套行程的婚紗攝影套組，消費者都會更精打細算地去評估需求，但若是過度需要消費者自己動手的服務方式，也會因為麻煩而降低被接受的機會。必須提供更合適消費需求的服務，並幫助解決問題，才能獲得更多顧客青睞。

線上溝通減少時間成本

以往包含喜餅禮盒採購、新人照片選擇甚至場地布置，都需要不斷往返確認，但現在除了實體的服務之外，透過優質且具備使用者導向的網站，從溝通到下單，都更符合消費者因為疫情而養成的購物習慣。包括線上確認場地、婚攝照片、妝容風格或服裝形式，以及降低認知落差，都是相當重要的轉型方向。

信任感堆積品牌忠誠度

消費者選擇的參考指標除了品牌知名度及評價之外，還包括品牌的理念與形象是否讓消費者認同。加上近年來結婚的新人自主決定比例愈來愈高，受到社群行銷跟品牌溝通的影響更甚於家中長輩的建議，因此品牌好感度及可信賴的影響也愈來愈大。

跨界合作提升生存率

婚慶產業中有許多公司是屬於中小企業甚至微型企業，在單打獨鬥的狀況下生存本來就比較辛苦，碰上疫情也就更不容易經營。若能彼此組成合作團體或在服務項目上策略聯盟，不但能幫助消費者解決問題，也能降低自身的成本壓力。

目前短時間內不能出國蜜月、拍婚紗，也不宜大肆鋪張宴席，但新人仍然有一定的預算在拍照、贈禮、旅遊等面向上，疫情之下更精緻、小而美，甚至戶外型態的考慮，都相當程度的影響了服飾妝髮、參與人數及婚宴整體的服務流程。可預見的是數位化與人性化的趨勢，對婚慶品牌產業的轉型，是更為正面而且有幫助的。

責任編輯：陳建鈞

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