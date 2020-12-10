為扭轉目前以美國、中國主導的半導體市場，歐盟13個國家將共動推動歐盟國家境內的半導體產業發展。

為扭轉目前以美國、中國主導的半導體市場，包含德國、西班牙、法國、荷蘭、西班牙、比利時、克羅埃西亞、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、義大利、馬爾他、葡萄牙與斯洛維尼亞等13個歐盟國家共同宣布，將推動歐洲共同利益重要計畫，藉此推動歐盟國家境內半導體產業成長，同時也預期能建立嵌入式系統生態鏈，進而增加在半導體市場發展的話語權。

歐盟稍早已經批准提撥1450億歐元（約台幣4.8兆元），藉此推動數位化發展，其中便包含促使歐盟境內業者擴大佈局半導體市場，另外也預期推動建立安全電子技術通用標準，並且提高歐盟國家晶片設計與生產能力。另外，在今年因為疫情影響，使得越來越多生活型態必須與網路深度結合，因此也讓網路運作背後相關控制晶片設計及隱私安全等問題進一步被放大檢視。

在目前全球產值高達4400億美元的半導體市場中，主要是由美國、英國等地區業者推動，而歐盟境內業者所帶動產值實際僅佔其中10%，多半還是仰賴進口。加上隱私安全議題在近年成為歐盟國家重視項目，因此歐盟境內國家也開始擔心外來半導體產品是否會有安全疑慮，尤其在美國持續對中國網通產品採取高度防備情況下，不少歐盟國家也開始擔心採購中國業者提供產品，有可能產生國家資安問題。

目前全球半導體市場前五名中，分別為Intel、三星、台積電、SK Hynix、美光，而在歐盟境內的半導體業者如意法半導體則僅排在第12名，英飛凌與恩智浦則排在更後位置，因此讓歐盟更期望能在半導體市場創造更多產值。

而近期NVIDIA確定收購Arm，更讓歐盟擔心未來將加重美國業者主導半導體市場情況，因此更積極推動歐盟國家晶片設計與生產能力。

資料來源：European Commission、Reuters