在過去一年，樂天Kobo開始與香港在地通路合作，正式打開市場。而在台灣經營的好成績也讓總部看見，希望從台灣出發，持續往東南亞發展華文閱讀市場。

電子書在台灣市場越來越成熟，城邦出版集團董事長何飛鵬在今年9月獲頒金鼎獎特別貢獻獎時就曾預估，在未來5年內電子書佔比有望能夠達到10%。這樣的趨勢也能從電子書店的成績看得出來。

樂天旗下的Kobo電子書在2016年進軍台灣市場，如今在台灣的會員數已正式突破40萬，相較去年成長10萬。繁中藏書量也達到11萬，營業額則比去年成長50%。

展望明年，樂天Kobo營運部長周立涵透露，除了要繼續衝會員數、營收之外，還要積極拓展東南亞市場。

周立涵說，明年要持續經營香港、馬來西亞等東南亞海外市場。 侯俊偉攝影

擴大實體店鋪貨，Kobo閱讀器香港銷售已達整體3成

周立涵說明，由於過去5年樂天Kobo在台灣的成績受到Kobo總部的肯定，因此未來在東南亞開拓華人閱讀市場的任務，將交由台灣Kobo來經營。

他提到，其實從2018年開始，樂天Kobo就已經開始開發香港的出版社，也在2019年開始與香港超閱網線上書店合作，在電商通路銷售電子書閱讀器，「本來以為我們銷售數位內容，應該也是在網上銷售會比較好。」但是銷量一直不見起色。

一直到2019年底，開始與誠品合作，在香港店點銷售電子書閱讀器之後，銷量才開始爆發。「實體通路開始鋪貨之後，香港的閱讀器銷量成長了10倍。」這樣的成績，讓樂天Kobo觀察到，對於香港市場而言，實體店點銷售還是非常重要。因此，在今年6月進一步加碼與香港3C連鎖賣場豐澤合作，在全港23個店點銷售閱讀器。

周立涵觀察，其實樂天Kobo一開始與超閱網的合作之中，消費者選擇網購店取的比例也高達9成以上，與台灣的消費模式有很大的不同。他認為，香港電商物流的「最後一哩路」並沒有很發達，在觀察到這個現象之後，更加堅定了要發展實體通路的決心。

而在過去一年，在香港的電子書閱讀器銷售，已佔台灣樂天Kobo整體閱讀器銷售的3成比例。

過去一年樂天Kobo在台灣的閱讀設備比例與閱讀時間。 程倚華攝影

閱讀器硬體設備為主要推廣方向，Kobo：與純網銀合作拼成長50%

樂天Kobo在2016年於台灣開站，但到了2019年才開始銷售全中文化介面的電子書閱讀器。在過去1年的2億營收中，來自閱讀器的貢獻大約5成。

周立涵回憶，在一開始只能透過手機、平板電腦閱讀的時候，消費者很難理解電子書是什麼樣的產品，「有閱讀器之後，大家都很清楚什麼是電子書，對電子書的推廣比較有利。」因此，在過去兩年的行銷推廣核心，都比較偏重於硬體設備，在未來也將持續推動。

回顧過去一年的成績，樂天Kobo在台灣的閱讀器使用人數比去年成長了88%，比重提升至33％，高於使用Android的用戶。使用閱讀器的總時數也成長3成，佔站上整體閱讀時間的64%。

在近期，樂天國際商業銀行搶得頭香，成為台灣首家取得「銀行營業執照」的純網銀業者。周立涵透露，未來與樂天銀行的合作，也是重要的推廣方向。「我們預期網銀的客人會跟我們的潛在使用者高度重疊。」像是針對一般新戶、VIP客戶，都可能有不同的購書、購機優惠，詳細內容目前依然在討論中。

展望未來，「希望明年的閱讀器銷售，港台加起來，可以再成長50%。」

責任編輯：錢玉紘