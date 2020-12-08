2019年底，在中國武漢華南海鮮市場附近，爆發「不明原因肺炎」。當時沒有人知道，這場看似流行性感冒的疫情，將被世界衛生組織（WHO）正名為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）並席捲全球。

同為呼吸道傳染疾病，武漢肺炎2％的死亡率，遠低於惡名昭彰SARS的10％，但前者的高傳染力，衝擊全球經濟範圍更廣、時間更長，至今各國仍深陷疫情泥淖，離病毒終結仍遙遙無期。

經濟合作暨發展組織（OECD）就預估，到了2021年，全球的失業率不但不會恢復，反而會翻倍到達10％。

即便台灣有傲人防疫成果，連續200日無本土案例紀錄，但前景未知之下，市場在過去一年來，發生接二連三的變化，消費行為與溝通模式已深深轉變，無論民眾或企業皆展開長期抗戰。

疫情周年之際，《數位時代》回顧疫情相關重大事件，並歸納產業因應新常態的階段性改變。在3波大浪中，台灣民眾的生活是如何受到影響？疫情又是如何衝擊產業、改變市場的樣貌？

沒人潮！實體銷售寒冬降臨

隨著疫情逐漸向全球蔓延，民眾為了減少群聚帶來的風險，開始減少外出用餐與逛街購物。從今年3月開始，這樣的消費行為改變形成第一波大浪，開始衝擊實體零售與餐飲業營收。

就全球實體零售業3月的狀況來看，根據經濟部統計處數據，中國整體零售業營業額年減15.8％、美國年減4.4％，相較之下，台灣3.4個百分點的衰退算是和緩許多。

受疫情影響，民眾減少逛街購物，衝擊實體零售營收。 蔡仁譯攝影

不過，台灣百貨業卻難以倖免，出現了8.8％的衰退，是有史以來的最大減幅。

不僅是民眾的消費方式受影響，隨著疫情持續升溫，「遠端辦公」形成第二波大浪打上產業經濟，成為許多歐美企業必須適應的常態。

起初，企業僅是鼓勵身體不適的員工在家工作，或嘗試減少不必要的差旅。接著，為避免員工群聚接觸，紛紛採取分流上班，分別安排各部門人員進辦公室的時段，努力減少感染的可能。

但無論通勤的時間與距離長短，員工自家中移動到公司期間，仍充滿許多不可控的感染因素，疫情在內部蔓延難被遏止，企業開始深鎖辦公室，調整組織運作模式，並採用各式數位化工具。

像是Google、Apple等科技巨頭，在3月起宣布讓員工遠離辦公室，改為在家上班。這一股遠端辦公浪潮，也讓視訊會議成為主流，帶動了視訊軟體Zoom活躍用戶在4月成長30倍。

在不能出門、國境封鎖的情況下，形成第三波大浪：旅遊業慘淡，全球宅商機發酵。

世界旅遊組織（UNWTO）在今年9月的報告中指出，疫情衝擊，今年前8個月的國際遊客入境人數與去年同期相比下降逾7成。

相反地，這也帶動了一波「宅商機」。像是美國電商龍頭亞馬遜9月宣布，預估在今年底前再增雇7,000人，以因應龐大的電商購物需求。在台灣，網路家庭PChome與momo購物網兩大電商平台，也都在第三季營收創下同期新高。

美國電商龍頭亞馬遜為因應龐大的電商購物需求，宣布預估在今年底前再增雇7,000人。 Flickr CC by Xabier Cid

救營收！企業拓展新業務、新產品

大浪衝擊、市場高度不穩定，各產業為了存活下去，除了改變辦公模式，營運上也不得不採取相對應的策略。

首先，裁員或是出售、關閉原有業務，無非是一個俐落止血的做法。像是跨國飯店集團凱悅宣布裁員1,300人。美國紐約百老匯劇院更自3月起停工、取消夏季演出，眼看美國疫情加劇，更宣布將關閉到2021年5月。國泰航空集團也啟動重組計畫，於10月大砍5,900名員工，集團旗下的港龍航空也熄燈、走入歷史。

但在此時，有許多公司不畏疫情、逆勢出擊。 拓展新通路，就是其中一項關鍵戰術。最具代表性的案例：同為列印設備商的愛普生（Epson）戲劇性地與競爭對手富士全錄合作，雙方放下疑慮，將競業商品上架到自己的通路。

拓展新服務、新產品，也是不可或缺的，勤業眾信的調查報告顯示，「新業務與新產品」是消費產業在後疫情時代的兩大投資方向，分別占78.6％和60.7％。

比如健身器材大廠喬山看到了居家隔離時的運動商機，大力推廣「魔鏡」新產品、做起健身課程串流。另外，由於好萊塢大片紛紛延後上映，威秀影城勢必得揣摩更多「空間應用」的可能性。

最受衝擊的航空業，則推出了各種新奇的新產品，也甚至發展、整合了新通路來救營收。舉例來說，長榮空廚與全家便利商店聯名，將原先僅供應商務艙及貴賓室的牛肉麵，上架全家電商服務販售，台灣消費者可以在線上買到產品。

長榮空廚與全家便利商店聯名，將原先僅供應商務艙及貴賓室的牛肉麵，上架全家電商服務販售。 長榮航空

在重重的經濟復甦策略下，國際貨幣基金組織（IMF）仍預估今年全球GDP將萎縮4.4％。

而台灣優異的防疫系統，發展出與大浩劫完全不同的風景。勤業眾信預估，台灣今年GDP可望逆勢成長、超過1％，成為少數在2020年GDP正成長的國家。

儘管台灣防疫有成，但Google台灣前董事總經理、現任Appier及ikala獨立董事簡立峰認為，「看到更多台灣不利的地方。」

舉例而言，Twitter宣布未來全球員工都可以在家辦公之後，該公司的職缺搜尋量達到有史以來的高峰，全世界的人才都能透過遠端工作，獲得更多跨國工作的機會，矽谷的人力資源市場將更加開放。

同時，許多跨國企業也正在透過遠端會議，發展出新的工作模式，但「當未來遠端工作來到台灣時，台灣的年輕人是不容易拿到這個工作的。」簡立峰認為，台灣沒有線上會議的壓力，可能讓人才在工作方式上，與國際趨勢走向分歧。

「只有做好準備，我們才能防止更大的破壞。」正如德國經濟學家施德特（Daniel Stelter）談及「新冠經濟（Coronomics）」如何成為未來10年的經濟動能，企業唯有長遠判斷，不斷思考創意策略並超前部署，才能在變局中殺出重圍，體質更為強壯。

數位時代

責任編輯：張庭銉、林美欣