誠品近期公佈年度銷售排行榜，同時指出過去一年來的趨勢。並且宣示，明年要透過電商搶書籍市佔，同時要將會員數衝破300萬。

「2020年對誠品來說是一場賽車，是一場環境很險惡的拉力賽，我們同時完成了減速、加速、換檔跟彎道超車。」回顧過去一年，誠品總經理李介修這樣說。

他所說的，就是在2020年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊之下，誠品連關9店，但同時，也正籌備著全通路與新店型的規劃。

在昨（9）日誠品書店發布了《2020誠品年度閱讀報告》，分享在過去一年橫跨蘇州、香港、台灣、東京市場的書籍銷售觀察。發現整體看來，書籍品項是最不受疫情影響的品類，而其中，心理勵志類在台灣市場越來越受歡迎，而且由29歲以下的年輕Z世代購買最多書籍。

誠品在近期舉辦「2020誠品年度閱讀報告」專題講座。 誠品

疫情重創零售，誠品觀察：書籍是衰退最少的品類

在2020年，台灣新書的出版量估計比2019年衰退8％，同時，香港實體書店正在萎縮，蘇州圖書零售衰退7%、日本整體圖書規模衰退6%。不過同時，誠品也觀察到，與餐飲食品、家庭雜貨、服飾配件等等其他品類相比，在2~4月疫情影響最為嚴重時，依然維持著疫情前72%的銷售量，是各品類中衰退最少的項目。

不過儘管如此，將時間拉長來看，出版、書業依然是一個產值持續在下降的產業。根據財政部「營利事業家數及銷售額」統計，台灣書籍出版業銷售額最高峰是2010年的367億元。到了近幾年，產值僅剩下170億～180億之間。

面對這樣的市場情勢，誠品董事長吳旻潔依然認為「書店」是誠品生意的核心所在。「書店作為一種行業真的可以好好生存下去嗎？」她的回答是，「 這是市占率夠大才要擔心的問題。 」言下之意是，她認為誠品目前書籍市占還不夠，過往在線上的落後是眼下最需要趕緊補足的方向，而透過這個方向努力拚市佔，同時將會員數衝破300萬，則是2021年的重要目標。

程倚華攝影

程倚華攝影

心理勵志書籍奪新書榜首，Z世代年輕讀者最會買書

2020年外在挑戰不斷，誠品書店觀察，讀者仍勇於面對、提升自我，除了帶動憂鬱症相關主題出版量成長70%、培養理財腦的財務相關主題銷售躍升140%，比較特別的是老中青世代皆愛「增肌」鍛鍊體能，增肌減脂相關主題成長達110%。

再聚焦來看過去一年誠品在台灣的銷售狀況，其中「心靈勵志」類的書籍銷售佔比已連續三年成長。在今年，由幸福文化出版的《這世界很煩，但你要很可愛》自年中左右開始熱銷，一路衝上誠品台灣年度新書暢銷榜第一名，同時也拿下誠品香港第9名。

另外，由誠品會員的資料中分析發現，39歲以下為誠品會員購書消費主力佔58%，其中以Z世代（29歲以下）的30%佔比最高，顛覆「年輕人不買書」的刻板印象。

「很多人覺得數位原住民他們習慣網路，但我們發現Z世代更願意去實體交流、感受生活，」誠品書店商品總處資深協理郎正中說。

而由目前誠品線上的觀察看來，透過誠品電商購物的主要年齡層為30~40歲。但橘世代（50~69歲）購書人數2015年至2020年成長52%，平均一年購買6.9冊，顯示橘世代仍是閱讀不可忽視的一群。

責任編輯：蕭閔云