由馬斯克領導的SpaceX昨日於德州執行「星艦」的飛行測試，最初順利起飛，卻在著陸時不幸墜毀爆炸！馬斯克也透過推文表示，團隊已取得全部數據。

在創業家馬斯克（Elon Musk）的帶領下，美國航太製造商SpaceX週三（12月9日）在德州Boca Chica中心執行了不鏽鋼發射載具「星艦」（Starship）的飛行測試。雖然星艦原型順利起飛，但在試圖著陸時疑似下降速度過快、不幸墜毀爆炸。

（火箭「星艦」墜毀，爆炸約在影片1時54分55秒處）

根據路透社、華爾街日報報導，SpaceX發射的星艦原型有16層樓高，研發目標是載送人類與100公噸的貨物，往來月球及火星。這次測試原本預計要讓星艦飛到41,000英尺的高空，首次由SpaceX全新研發的三顆猛禽（Raptor）引擎推動。目前不清楚星艦原型是否飛抵預定高度。

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

馬斯克隨即透過Twiiter表示，「 進行著陸燃燒時，燃料儲箱的壓力偏低，導致著陸速度偏快、並遭遇了一次RUD （Rapid Unscheduled Disassembly，指意料外的快速解體）。不過，我們已取得全部需要的數據！恭喜SpaceX團隊！ 」

SpaceX原定週二嘗試發射星艦原型，卻因猛禽引擎出現問題，在起飛前一秒鐘自動終止任務。

完整的星艦火箭，在結合重量級一級推進器之後，高度將達394英尺（120.09公尺），是能夠完整循環使用的SpaceX次世代發射載具。

美國國家航空暨太空總署NASA贊助了SpaceX共1.35億美元、協助開發星艦，亞馬遜執行長貝佐斯所設立的太空探索公司Blue Origin、萊多斯控股（Leidos Holdings）旗下的Dynetcis，也都獲得NASA贊助。這三家企業都在爭取NASA「阿提米絲（Artemis）」太空探索計畫的登月小艇建造合約。

馬斯克曾發下豪語：「人類最快4年內登陸火星」

對於能否在6年後將人類送上火星，馬斯克最近發下豪語，說他「很有信心」。

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根據外媒報導，馬斯克12月1日在德國柏林舉行的虛擬頒獎典禮上指出，SpaceX可望於2026年把人類送上火星，對此他很有信心，「倘若幸運的話，也許4年就可達標」。另外，SpaceX計畫兩年內讓無人太空船登陸火星。

馬斯克是在2016年9月的國際宇航大會（International Astronautical Congress，簡稱IAC）設定2026年上火星這個弘遠目標。當時他表示，「 倘若一切進行得超級順利，人類登陸火星也許可在10年的時間內完成。 」不過，他當時不願明確定下時間表，因為整個情況仍有巨大風險。

在被問到他本人想在何時飛抵地球軌道時，馬斯克回答「可能是2–3年後」。

責任編輯：文潔琳

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