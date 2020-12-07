由馬斯克創辦的太空探索技術公司SpaceX，其天龍號太空船今日執行任務，載著姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒、向日葵等4種來自台灣種子，首度登上太空。

國家太空中心（NSPO）於5日晚間發文指出，台灣種子將首度上太空，最近有一班SpaceX的火箭要出發，為太空人補給物資，其中包含來自台灣的姬蝴蝶蘭、台灣藜、番椒、向日葵等四種植物種子也將搭順風車，成為台灣最先上太空的植物。

國家太空中心表示，火箭原訂台灣時間5日午夜出發，但因天候不佳延期，航班異動，期盼下次就能順利抵達國際太空站。

種子的太空旅行！姬蝴蝶蘭、台灣藜雀屏中選

為何會有這次難得機會？國家太空中心表示，主因是太空中心參與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的免費科學計畫「太空種子亞洲未來（Space Seeds for Asian Future, SSAF），參與成員可將總重不超過50公克的種子送至「太空旅行」。

國家太空中心說明，國際太空站（ISS）為多國建造，不同艙段分屬不同國家，此計畫的台灣種子，會送到隸屬於日本的Kibo太空艙，以封裝狀態存放，預計在2021年4月返回地球並送回台灣；屆時會實際栽種及研究，以探討微重力、高輻射的太空環境，對種子生長有何影響。

至於為何選擇這4種種子，國家太空中心先前曾說明，各國挑選上太空的種子大多有兩類，第1為特有種或具有特殊象徵，第2為作物。因此，台灣也每類各挑兩項，選擇姬蝴蝶蘭、台灣藜這般具代表性的原生植物，以及番椒、向日葵兩種作物。

姬蝴蝶蘭 行政院農委會

國家太空中心說明，這次任務為天龍號太空船升級後的首航，新版比舊版增加了20%容量、設計可往返國際太空站五次、自動對接，在站上停留兩倍時間；貨運太空船並未運送人員，僅運送物資給國際太空站的太空人，貨物主要為日常用品與醫療實驗器材。

責任編輯：文潔琳

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