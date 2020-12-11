迪士尼將把去年併購的Hotstar、Hulu等影音串流服務與Disney+整合，積極搶攻全球市場。

迪士尼在投資者會議中宣布，將整合去年透過21世紀福斯（Twenty-First Century Fox）而併購的影音串流服務，強化Disney+在全球的競爭力，包括來自印度媒體集團印度之星（Star India）的Hotstar，和以美國市場的為主的Hulu，將在整合內容之後，明年起積極進攻全球市場。

迪士尼表示旗下付費訂閱服務Disney+用戶人數已經成長至8,680萬人，相較今年9月仍僅有7,300萬人，有了顯著的增長；同時，目前持股佔比超過60%的OTT服務Hulu，則已經累積達3,880萬名付費訂閱人數，而Hulu Live TV訂閱人數也已經超過400萬人，成為美國境內第五大付費電視內容提供業者。

Disney+上獨家播映的熱門影集《曼達洛人》。此次也在會上預告將推出番外篇。 Disney

來自印度媒體集團印度之星（Star India）的Hotstar在與Disney+整合後，預計在明年2月21日起分別在歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭與新加坡推出，藉此讓原本在Hulu平台上提供的內容，可以藉由Star服務進駐更多市場，以吸引更多用戶使用。

目前Hulu僅在美國境內提供服務，在日本地區的Hulu，則是由美國Hulu與日本電視台等多家日本業者合資成立的HJ控股負責營運，提供內容也是以日本境內觀看需求為主。

此外，迪士尼也宣布預計明年6月在拉丁美洲以Star+為名，推出著重於體育內容的串流服務，其中將包含迪士尼旗下娛樂內容，以及ESPN與ESPN+服務內容，希望能迎合當地市場偏好吸引更多不同族群的使用者。

華納媒體日前宣布明年的電影內容將同步在HBO Max與電影院播放策略，迪士尼則近一步確認明年至少會有17部電影會以此模式播放，依照迪士尼新媒體及娛樂發行集團主管賈里姆·丹尼爾（Kareem Daniel）表示，這樣的作法將可確保迪士尼在電影院上映的特許經營權，並且藉由線上串流影音服務鞏固觀看族群。

像是明年三月的《尋龍使者：拉雅》動畫電影，將與戲院上映日同步開放Disney+串流播放，但與華納的 HBO Max模式不同的是，Disney+ 訂閱者仍須額外支付29.99美元，才能搶先在Disney+觀賞本片，這與今（2020）年《花木蘭》上映的模式相同。

在其他業務部分，迪士尼也確認與有線電視廣播業者Comcast合作，將把Disney+服務與ESPN+服務整合進Comcast機上盒，預期可透過Comcast服務超過2,000萬名用戶增加內容觀看使用比例。

此外，針對未來內容擴充計畫，迪士尼透露將新增10部星戰影集作品、10部漫威宇宙影集作品、15部迪士尼或皮克斯電影，以及15部迪士尼或皮克斯影集。

而此次大會上，迪士尼也預告了集團旗下品牌近年內預計推出的作品，包含盧卡斯影業的《曼達洛人》番外篇系列、星戰動畫影集、藍道外傳等；迪士尼影業的《修女也瘋狂3》、《曼哈頓奇緣2》、《冰原歷險記》番外篇、《博物館驚魂夜》動畫版番外篇、《小美人魚》真人版等；迪士尼動畫則將推出《尋龍使者：拉雅》比照花木蘭模式上映，以及《杯麵+》、《動物方城市+》等影集；還有漫威影業的影集如《汪達與幻視》、《獵鷹與酷寒戰士》、《洛基》、《鷹眼》、《女浩克》等，電影《黑寡婦》、《驚奇隊長2》等。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Hulu、The Verge