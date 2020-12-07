華納兄弟宣佈，2021年的全部電影將於HBO Max上同步播出，一舉顛覆以往電影院獨占3個月的授權模式，被外界猜測9月上映的《天能》票房可能不如預期。

新冠狀病毒（COVID 19，俗稱武漢肺炎）推動的數位化浪潮，也一步一步地打向有百年歷史的電影產業。華納兄弟於上週宣佈所有計畫於2021年上映的電影，都將於HBO Max同步播出。

武漢肺炎令電影院成為感染的高危區域，各個作品的播出檔期也都因此暫緩，研究公司Comscore的資料指出，今年美國電影門票銷售額下滑了78%至22億美元。全美電影院協會（National Association of Theatre Owners）主席預估，多達70%中小型電影院可能在2020年底前破產。

面對嚴峻疫情對影視產業的衝擊，電影巨擘也不得不做出妥協。繼今年迪士尼9月在Disney+上播出《花木蘭》後，華納兄弟也宣佈了明年全部院線片登上串流平台的重大決策。

HBO Max是華納媒體今年5月推出的串流平台，月費14.99美元。依照官方資料，截至9月底訂戶數達到2,870萬人，雖然超過一半是訂閱HBO頻道連帶取得，實際啟用HBO Max的人數僅1,270萬人。

華納兄弟宣佈，2021年所有電影都將同步登上今年5月推出的HBO Max。 HBO Max via YouTube

華納兄弟全部作品登上HBO Max的這項決定，除了是特殊時期的因應措施外，也被認為意在助攻HBO Max的用戶成長。

由12月25日於美國上映的《神力女超人1984》打頭陣，華納兄弟安排於20211年登場的17部院線片，包括《自殺突擊隊2》、《哥吉拉對金剛》、《沙丘》及《駭客任務4》等重量級電影，都將於HBO Max同步上映。

《天能》票房不如預期所致？

華納兄弟決定明年全部院線線登上HBO Max，儘管是片商的自救之道，仍對早已搖搖欲墜的美國電影產業雪上加霜。美國最大連鎖戲院AMC因此股價大跌15%以上。

按照傳統模式，片商每部電影會給予戲院90天的上映檔期，之後才會上架網路平台，但隨著武漢肺炎來襲，這項不成文規定開始受到顛覆，環球影業就與電影院協議將獨占期間從90天縮減至最短17天。

《時代雜誌》指出，華納兄弟的決定可能與《天能》美國票房不如預期有關。《天能》上映後華納兄弟一直不願公佈票房收入，還將《神力女超人1984》美國檔期推延至聖誕節，可以合理推測華納兄弟恐怕認為電影上映時間過早，導致票房不理想。

時代雜誌認為，華納決定明年全部電影同步於HBO Max上播出，可能與《天能》票房不如預期有關。 IMDb

「沒人比我們更希望在大銀幕上播映電影。」華納兄弟執行長安．薩諾夫（Ann Sarnoff）表示，「我們知道新作品是電影院的命脈，但我們必須考量到2021年電影院流量衰退的現實。」

外界估一旦實施就回不去，業者批「被犧牲」

即使武漢肺炎疫苗已出現曙光，製藥大廠輝瑞及Moderna前陣子公佈研究成果，宣稱開發出的疫苗分別達到90%、95%的有效性，但顯然華納兄弟並不看好明年疫情緩解、電影產業能夠復甦。

AMC執行長亞當．艾倫（Adam Aron）對此相當不以為然，「很明顯地，華納媒體想藉由犧牲電影製作部門、合作夥伴及製片人的利益，為他們新推出的串流平台HBO Max輸血。」

至於電影同步在HBO Max上映的決策，只是權宜之計抑或永久性的變革，華納媒體執行長傑森．基拉爾（Jason Kilar）僅透露尚待明年狀況，不過《紐約時報》指出，許多好萊塢人士皆認為這項決定「回不去了」，當可以線上觀影立刻獲得滿足後，沒有消費者會期望回到電影院獨占90天的時期，甚至可能促使其他工作室跟進。

華納兄弟董事長托比．艾默瑞奇（Toby Emmerich）強調，即使線上線下同步上映，他相信許多消費者仍會願意造訪電影院，在戲院觀影的體驗無可取代，「我們希望這對觀眾及製片商是雙贏的結果。」但從AMC股價大跌來看，市場顯然並沒有這麼樂觀。

目前這項計畫還是華納兄弟的單方面宣佈，他們尚未與任何戲院業者達成協議，AMC已聲稱會與華納召開緊急會議討論未來合作事宜。

雖然有看法認為，這種串流平台優先的策略，可能導致消費者觀影體驗減損，或者電影討論熱度下滑的局面，但華納兄弟再三表示，他們始終關注的是將電影帶到消費者面前，「我們的電影非常有價值，前提是不能放在一個沒人看得到的貨架上。」

資料來源：Fortune、Time Magazine、CNBC、New York Times

責任編輯：錢玉紘