雙12購物節來了，各通路與電商紛紛推最狂促銷，哪家推AirPod Pro折2000元？momo、蝦皮、PChome 24購物一次看。

雙11網購帶動電商雙雄業績創歷史新高，雙12購物節各電商大廠加碼促銷，蝦皮購物趁勝追擊送88折扣券，保證11品牌商品最低價，PChome 24購物宣佈AirPod Pro折扣2000元相當驚人，而momo則推出滿1212元登記送旅遊門票或電影券，小7推出限量大熱拿鐵買22杯送11杯活動。

雙11網購有多熱？看看富邦媒11月合併營收 92.6 億元，年成長39%，比上個月成長 88%，累計前11月合併營收607.2億元、年增30%。PCHome合併營收52.6億元，年成長約 12.2%，累計前11月合併營收397億元、年增12.7%，全年超過400億元可期。

雙12購物活動又來臨，12月12日前後又將再有一波促銷高潮，各電商平台有哪些促銷一次看：

蝦皮購物推88折扣券，三星、ASUS、LG家電等11大國際品牌保證最低價！ 蝦皮購物

蝦皮購物

雙12將再推出大受好評的「商城折價券」，看好年末節慶送禮以及汰舊換新、囤貨等需求，更針對不同品類增加張數，並分別整理出最划算的購物指南，廣受消費者喜愛的三星、ASUS、LG樂金家電等11家國際品牌更祭出「保證全網最低價」的誠意優惠！

國泰世華蝦皮購物聯名卡也推出最高30%的回饋，一同歡慶12.12狂歡生日慶的到來！

蝦皮商城88折券，想買新手機用這張準沒錯：

號稱「史上最好用」的蝦皮商城88折券，不僅可以用來購買蝦皮商城內數萬件品牌商品，尤其用來購買手機最為划算！蝦皮購物特別推薦SAMSUNG Galaxy Note10+，原價24,900元的手機除了在雙12會祭出22,900元的促銷價之外，搭上蝦皮商城88折券更享有20,900元的超低優惠！再搭配國泰世華蝦皮購物聯名卡原權益最高10%蝦幣回饋及最多2,400元的刷卡金，合計最高30%回饋。而三星也與蝦皮購物聯手在雙12當天推出「保證全網最低價註三」的超強優惠，千萬不要錯過。

蝦皮超市88折券，超前佈署2021年度囤貨：

在蝦皮超市萬件日用品中，以體積大、消耗速度快的生活快消品最受消費者青睞，尤其在88折券加持下，更適合提早準備明年的民生必需品！蝦皮購物推薦幫寶適 一級幫 特級柔膚紙尿褲，原價2,400元的商品在雙12優惠價及88折券的加持下，殺到單盒1,293元的近5折超低價，年度囤貨、民生備貨就靠這張！

3C/家電88折券，筆電汰舊換新就選這張：

鎖定年末3C家電汰舊換新需求，蝦皮購物祭出最高折抵5,000元的3C/家電88折券，選購平常較少折價的筆電超划算！蝦皮購物推薦 ASUS ZenBook UX425 14吋輕薄筆電，原價35,900元疊加12/12優惠、3C/家電88折券後價格直落27,192元；而LG樂金12kg直立式變頻洗衣機原價18,900元，12/12限定疊加優惠折後價 13,992元，買品牌商品到蝦皮買準沒錯！

流行時尚88折券，入手輕奢商品不是夢：

不少消費者會選在年末購入輕奢商品犒賞自己一整年來的辛勞，因此蝦皮購物也特別發出流行時尚88折券，無論是想購買保暖服飾、大衣都非常划算，而拿來購買單價較高的輕奢商品更是再適合不過了。蝦皮輕奢館精選了各式華美的名牌精品，其中特別推薦BALENCIAGA Logo購物手機袋，原價34,500元，搭上12.12狂歡生日慶的折扣及流行時尚88折後，不用2萬元就能帶回名牌精品，用小小的配件彰顯自己不凡的品味。

註一：商城88折券

蝦皮商城88折券：限12/12當日全天使用，折扣代碼不適用於服務票券類商品(例如: 儲值金、兌換券等)，數量有限，用完為止。

蝦皮超市88折券：限12/12當日全天使用，僅限使用於蝦皮超市指定商品，折扣代碼不適用於部分服務票券類商品(例如: 儲值金、兌換券等)與特定商品(AirPods、AirPods Pro) ，數量有限，用完為止。

3C/家電 88折券：限12/12當日全天使用，僅限使用於蝦皮商城3C與筆電、家電影音商品和指定品牌店家，折扣代碼不適用於部分服務票券類商品(例如: 儲值金、兌換券等)與特定商品(AirPods、AirPods Pro) ，數量有限，用完為止。

流行時尚 88折券：限12/12當日全天使用，僅限使用於蝦皮商城男生衣著、女生衣著、女生包包/精品、女鞋、女生配件、男鞋、男生包包與配件、戶外與運動用品和指定品牌店家，折扣代碼不適用於部分服務票券類商品(例如: 儲值金、兌換券等)與特定商品(AirPods、AirPods Pro) ，數量有限，用完為止。

註二：國泰世華蝦皮購物聯名卡最高30%優惠

聯名卡12月逢大促檔期，活動堆疊後最高回饋可達30％，含原權益回饋+國泰全卡友案型+聯名卡加碼案型+MasterCard加碼案型。

註三：全網最低價

全網最低價係指指定品項使用折價券後與PChome24h及Momo購物網比較。

momo

momo《1212夢想盛典》12／10正式引爆，1212爆殺專區、3折起季節選品助攻年終買氣。 momo

12/10起正式引爆《1212夢想盛典》，鎖定年底購物車清空潮，打造「1212爆殺專區」，同時從「季節嚴選」出發精選多項優惠商品，加碼狂發ASUS、任天堂、理膚寶水、無印良品、德國雙人等48大品牌5折起神券。momo也不忘為消費者規劃年底吃喝玩樂行程，「滿額登記送」遊樂園門票1+1、麥當勞大薯1+1、電影1個月無限看等好康。下單結帳時再享「全站最高回饋22%」。

momo雙12特別精選冬季必買商品祭出超值價，如冬日保養資生堂百優精純乳霜買1送7組優惠4.8折；保暖好物東妮寢飾100%法國羊毛被2.3折再送保溫杯；寒冬穿搭克萊亞立領羽絨短外套親民價$2,980；滋補抗寒娘家冷凍滴雞精33入單包只要$137；天冷宅家休閒必備HP 14吋i5輕薄雙碟獨顯筆電現省破$5,000再送無線滑鼠；年終掃除神器dyson v7 fluffy吸塵器$8,888等。同時於「1212爆殺專區」強打羅技超薄無線鍵鼠組$1,212、關子嶺沐春湯宿雙人泡湯住宿$1,212、Haier 65型4K電視$19,912等夢幻好物。

於12/10及12/11單日消費累計滿$1,212即可登記領九族文化村兩人同行一人免費門票(市價$850)，或CATCHPLAY+電影兌換券一張(市價$80)；消費滿萬還可登記領2%回饋。雙12當日好康升級，消費累計滿$1,212登記送麥當勞大薯買一送一(市價$55/份)或CATCHPLAY+免費看一個月(市價$199)。

消費者最愛的整點搶億萬紅包活動同步動員。12/10起每日9:12、10:12、11:12、12:12、13:12、14:12、15:12、16:12、17:12、18:12、19:12、20:12、21:12，共13時段狂撒最高$999momo幣、$555折價券，每日12:12時段豪氣加碼亞蒂芬奇30分鑽石項鍊，以及品牌鑽石5折券。

momo電視購物雙12活動也持續進行中，12/31前於momo購物台、購物台APP、momo購物網(電視購物館)以及momo型錄，消費一件不限金額即可參加SevenStar七星級按摩椅(市價約$32,800)抽獎活動。再加碼12/10至12/13 momo購物台APP單日消費一件滿$990登記送防潑水購物袋；當日累計滿$5,500登記再送$700momo幣。12/12至12/13 momo電視購物指定通路消費一件不限金額即可參加「當日訂單0元」抽獎活動；09:12起至23:12每個整點12分限時再抽最高$121momo幣。

PChome 24h購物雙12針對AirPods Pro下殺2000元。 PChome 24h購物

PChome 24h購物

公布「雙12十大必買推薦清單」，為消費者統整下半年熱銷商品，全站祭出回饋破億、超值商品下殺1折起，並攜手36大銀行最高回饋12,121、儲值購物及9大行動支付最高送20%等加碼優惠，12/15前更舉辦「滿額抽一年份購物金」活動，登記即有機會獲得破萬購物金，邀請全民共同加入年終大檔搶購行列，一站購足必買人氣夯品，眾多豐富搶購爆品絕不放過！錯過再等一年！

TOP1：真無線藍牙耳機

近年來真無線藍牙耳機趨向普及，輕便易攜、連線快速等特色，使其成為新時代必備的潮流商品之一，年度人氣熱銷商品「AirPods Pro」上市以來即以主動式降噪、高聆聽品質廣受市場歡迎，站上也推出狂降近2,000元的限時優惠，超殺價將再度引爆搶購熱潮與買氣。

TOP2：日用品

年底必囤補貨商品非日用品莫屬！熱賣快消品如衛生紙、尿布等商品，消費者一鍵下單即可整箱送到府，不必外出也能輕鬆享受便利快速的購物體驗，站上熱銷夯品「舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙(100抽x80包)」單包平均10元銅板價有找，迎戰全年最低價，當然必須手刀購入！

TOP3：3C周邊商品

「路由器」堪稱年度異軍突起的必買夯物，因可穩定Wi-Fi訊號、有效降低雜訊干擾，成為居家辦公不可或缺熱銷單品，全台網路市占第一的Mesh品牌商品「TP-Link Deco X60 AX3000 雙頻網狀路由器」，雙12期間狂殺67折，3入萬元有找的爆款價，呼朋引伴搶購CP值超高，讓人直呼超划算，榮登本次黑馬寶座。

TOP4：食品保健商品

今年養身保健意識提升，透過食補寵愛自己與家人絕對不能少！經典老店夯品「老協珍熬雞精」營養完整、零膽固醇，使用 Pi 拍錢包綁指定卡最高享7%P幣回饋，限時降價2盒只要2,999元，送禮自用兩相宜的優惠夯品，衝上熱賣必推！

TOP5：生活抗菌用品

今年消費者更加重視日常衣物及環境清潔，透過有效抗菌更能提升防護功效，日本暢銷「Ariel室內款3D洗衣膠囊(102顆)」平均每0.3秒賣出1顆，一顆即可達成多種清潔功效，站上也熱情祭出59折特賣優惠，平均單顆不到6元，刷PChome聯名卡最高再享12%P幣回饋。

TOP6：手機

現今人手一支的手機年年推陳出新，迎接年底手機汰舊換新旺季，今年甫上市的「Apple iPhone 12 (128G)」支援5G功能，強打最新效能晶片，為回饋眾多消費者，站上強推限時促惠價，27,999元即可輕鬆將全新機款帶回家，且下單再贈無線充電板，荷包省錢更有感！

TOP7：電玩遊戲

今年宅娛樂熱潮興起，遊戲《動物森友會》的推出，更刺激市場居家娛樂銷售動能節節攀升，年度搶購爆品「Switch 藍紅主機健身組」其新型號主機強打電池續航力再升級，且搭配熱門健身環組，下單享折扣下殺外，再加贈保護貼，消費者將可一次買齊年度最夯話題商品！

TOP8：專櫃美妝

因應今年配戴口罩的防護措施以及換季保濕修護需求，精華液、乳液等保養品成為許多愛美消費者的必備單品，小資必備款「蘭蔻 超未來肌因賦活露(100ml)」一瓶多功、四季皆適用，站上推出加大版爆殺53折，破表CP值讓消費者現省3,000元，超好康入手價絕對不能錯過！

TOP9：大尺寸電視

為提高居家生活品質，打造完美的視覺饗宴，今年居家影劇設備買氣湧現，熱銷品牌「PHILIPS 55吋 4K HDR多媒體液晶顯示器」支援4K、HDR、連網等功能，站上力推爆殺76折，再享5%P幣回饋，消費者在家也能有家庭劇院的極致享受，成為必買家電首選！

TOP10：筆記型電腦

受今年宅經濟與WFM趨勢影響，消費者居家辦公的比例激增，促使筆記型電腦買氣爆棚，極致輕薄「ASUS ZenBook 13 UX334FLC」，搭載軍規等級效能，狂降9,000元，攜帶方便且高性價比，於站上持續熱賣，選購新機搶便宜就趁現在！

生活市集也推雙12活動。 Sharaf Maksumov via shutterstock

生活市集

12/12當天再加碼雙重回饋：12/12當天推出「12/12一日限定 你下單 我買單，下單抽12/12所有訂單全數奉還」活動，消費者於12/12於生活市集消費，有機會獲得當天所有訂單總值的100%集集點回饋；而12/12晚間8點，「APP限定天天搶iPhone12系列」將加碼好評回饋「Apple iPhone 12 Pro」以市價的7.7折搶購；12/13-12/15期間凡於生活市集消費，全站下單不限金額並至指定頁面完成登記，每筆再贈送「8%集集點」，集集點每點可抵1元消費！

《1212超級趴》正慶活動於12月9日-12月13日開跑，祭最高25%回饋！ Yahoo奇摩購物中心

Yahoo奇摩

Yahoo奇摩電商雙12正慶活動即日起至12/13開跑，網羅百萬商品1折起、狂撒上億折價券、祭最高25%回饋、超贈點30倍送及萊爾富快閃免運優惠，更加碼祭出iPhone 12、PS5、Dyson家電及Acer電競筆電等大獎天天抽！

Yahoo奇摩購物中心《1212超級趴》正慶活動將於12/9-12/13開跑，不僅集結百萬商品1折起、狂撒上億折價券，推出全站單日消費滿3,000送300購物金(累積無上限)，刷Yahoo聯名卡享筆筆消費最高6%回饋無上限、還有機會拿25％超高回饋，同時更祭出單日消費滿1,212元即可天天抽iPhone 12、Dyson空氣清淨機、吸塵器、吹風機及Acer電競筆電等大獎。

此外，購衷心會員於12/11-12/13刷Yahoo聯名卡再加碼2%回饋無上限！Yahoo奇摩超級商城即日起至12/13推出《1212超給力購物節》活動，全面下殺1.2折起、超贈點最高30倍送、跨店消費滿額最高現折1,200元，單筆消費滿1,212元即可抽iPhone 12及PS5，特價商品如K-SWISS服飾鞋款均一價皆只要1,212元！Yahoo奇摩拍賣則攜手萊爾富於12/11、12/22再祭出消費滿99元快閃免運優惠！

小7咖啡買22送11

迎接雙12，7-ELEVEN的OPEN POINT行動隨時取推出「雙12有購嗨優惠活動」於12/11~12/13連續三天限時優惠，最高現省605元！

CITY CAFE大熱拿鐵或大熱美同品項買22杯送11杯，CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶或熱英式紅茶，同品項買12杯送6杯，線上支付或憑結帳條碼至門市支付皆可購買，每一會員帳號每品項限購2組，數量有限、售完為止。

此外，為歡慶國際好茶日，12/15~12/17限時三天，活動期間當天憑7-ELEVEN官方LINE優惠條碼，至7-ELEVEN門市即享CITY TEA現萃茶的熱經典純奶茶買一送一優惠。

小7推出買22杯送11杯活動。 蔡仁譯攝影

【OPEN POINT行動隨時取—雙12優惠活動】

★ CITY CAFE大熱拿鐵買22杯送11杯，原價1,815元，優惠價1,210元，省605元! (限量10萬組)

★ CITY CAFE大熱美式買22杯送11杯，原價1,485元，優惠價990元，省495元! (限量10萬組)

★ CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶買12杯送6杯，原價1,080元，優惠價720元，省360元! (限量1萬組)

★ CITY TEA現萃茶熱四季春青茶買12杯送6杯，原價630元，優惠價420元，省210元! (限量2萬組)

★ CITY TEA現萃茶熱英式紅茶買12杯送6杯，原價630元，優惠價420元，省210元! (限量2萬組)

**線上支付或憑結帳條碼至門市支付皆可購買，每一會員帳號限購2組，售完為止。

責任編輯：錢玉紘