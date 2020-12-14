暢銷電玩「返校」繼去年的電影版後，今年再推出影集版，悠遊卡公司搭上熱潮，推出劇中場景「翠華中學」的書包造型悠遊卡，暗夜中還會發出青光！

由全球暢銷電玩改編的「返校」在2019年席捲大銀幕之後，即將推出影集版，從遊戲劇情延伸出30年後全新驚悚篇章，悠遊卡公司也將推出「翠華中學書包造型悠遊卡」，重新喚醒粉絲們那段記憶。

「返校」全劇8集，12月5日全球首播，劇中充滿驚悚懸疑與台灣民俗文化色彩，並集結新生代演員韓寧、李玲葦，黃冠智、金鐘視帝姚淳耀、趙正平、蔡瑞雪、夏騰宏等精彩演出。

影集描述在被禁錮的六零年代，翠華中學有師生因組織讀書會遭捕。隨之女學生方芮欣墜樓身亡，從此鬼魂傳聞不斷，校方舉辦法會、鎮魂驅邪；30年過去，翠華中學威權的校風依舊。轉學生劉芸香闖入校園禁地，意外遭遇被封印的鬼魂，逐步揭開校園內塵封的悲劇真相。

悠遊卡公司

由悠遊卡公司與公視聯名推出的「翠華中學書包造型悠遊卡」採帆布製作，尺寸僅6* 8公分，還有夾層可放置小物，精巧帆布背帶帶有金屬扣環，可掛在背包上或是當作手拿包，其中「翠華」校徽字樣採取特殊夜光印刷，陰暗處發出隱隱綠光，與劇中的陰森氛圍相互呼應。

悠遊卡公司

「翠華中學書包造型悠遊卡」每個售價299元，12月2日至12月29日起在公視網路商城發售，12月16日上午11時起至12月29日23時59分止，在全家便利商店FamiPort開放預購，想要回到「返校」中翠華中學的場景，不可不收藏。

悠遊卡公司

責任編輯：錢玉紘