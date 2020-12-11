2020年尾聲，Netflix的年度回顧出爐！台灣人的影視品味多元開放，浪漫、奇幻類型節目觀影量爆6倍成長，一起來看看哪部夯作榮獲榜首。

Netflix公布了2020 年度回顧。在「人氣類型節目」中，過去一年中浪漫、奇幻、韓劇、動漫等類型節目皆深受台灣觀眾歡迎，其中「浪漫」與「奇幻」節目的瀏覽時數暴增6倍、「韓劇」近達5倍、「動漫」的瀏覽人氣亦翻倍成長，顯示出台灣人多元開放的影視品味，成為促動優質娛樂內容百花齊放的原動力。

而在本土內容方面，《誰是被害者》、《女鬼橋》與日本《寶可夢》、英國《性愛自修室》、波蘭《禁錮之慾》等國際夯劇並列「最受海外觀眾歡迎的在地作品」，以扣人心弦的「Tai-Horror」一舉嚇出國際知名度。而首次公布的「年度佔榜最長節目」由韓劇《機智醫生生活》奪冠，《末日列車》也名列其中，只要是好作品天天都是首播/映日，現在上車都還來得及！

台劇《誰是被害者》劇照。 Netflix

台灣觀眾最愛「浪漫」、「奇幻」類型

與去年相比，台灣觀眾於2020年1月至11月間的「浪漫」與「奇幻」類型節目瀏覽時數分別呈現超過6倍的爆炸性成長，諸多原創與獨家「韓劇」亦大受台灣粉絲歡迎展現5倍之多的成長。其中以社會議題貫穿、深刻描繪親情愛情獨特樣貌的《雖然是精神病但沒關係》拿下「浪漫」冠軍，而《The King：永遠的君主》以挑戰理科腦的細膩劇情登上奇幻類型榜首。

《雖然是精神病但沒關係》劇照 Netflix

同時由雷神克里斯．漢沃斯主演的動作鉅作《驚天營救》、超夯日本動畫影集《鬼滅之刃》、引爆迷因瘋傳的《艾蜜莉在巴黎》、讓全球掀起西洋棋熱的《后翼棄兵》、結合經送、歷史與殭屍的獨特影集《屍戰朝鮮》以及被譽為全球渣男女辨識圖鑑的《慾罷不能》，都各憑其令人腦洞大開的精彩內容登上類型之冠。

《驚天營救》劇照 Netflix

《艾蜜莉在巴黎》劇照 Netflix

《慾罷不能》劇照 Netflix

2020年台灣人氣最高各類型節目 數位時代製作

台灣之光出爐：《誰是被害者》《女鬼橋》成為海外人氣最高的本土節目

呼應2020年台灣影視能量大爆發，Netflix也發揮遍佈190個國家的全球優勢，將台灣本土影集與電影帶往世界各地。其中《誰是被害者》與《女鬼橋》躍升為今年最受海外歡迎的台灣本土作品，以獨特的「台式驚恐風格」（Tai-Horror）一舉打開國際知名度，與英國《性愛自修室》、西班牙人氣神作《紙房子》與登上全球熱搜之冠的「波蘭版格雷」《禁錮之慾》等諸多國際超夯影集電影並列當地之光！

Netflix

動畫觀賞人氣成長破2倍：《鬼滅之刃》、吉卜力系列作品帶動全台瘋動漫

2020動漫大事件莫過於年度動漫人氣之冠《鬼滅之刃》，以及Netflix與吉卜力合作將21部膾炙人口的經典動畫電影以超過20種語言全球獨家放送，掀起全球動漫電影與影集風潮。台灣動漫迷化更是化熱情為瀏覽，一舉將Netflix原創動畫《日本沉沒2020》、《想哭的我戴上了貓的面具》、《龍族教義》、《異獸魔都》及經典宮崎駿作品《霍爾的移動城堡》、《神隱少女》、《龍貓》推上人氣寶座。

《霍爾的移動城堡》劇照 Netflix

韓劇人氣成長近5倍，《機智醫生生活》奪年度佔榜王

韓劇熱度持續發燒，台灣人偏好嶄新另類題材。19禁原創《人性課外課》與金秀賢回歸之作《雖然是精神病但沒關係》，結合驚悚犯罪、浪漫愛情等手法，促動台灣觀眾對於社會議題的討論與關注。

《人性課外課》劇照 Netflix

而上榜的宮廷活屍主題《屍戰朝鮮》，科幻穿越手法高超的《The King：永遠的君主》，熱血勵志的創業題材《梨泰院 Class》、《Start-Up：我的新創時代》、《青春紀錄》，親情導向的奇幻故事《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》與《雙甲路邊攤》，以及恐怖節目《韓國都市怪談》皆顯示台灣觀眾多元開放的觀影品味。

《屍戰朝鮮》劇照 Netflix

在Netflix上黃金時段由觀眾來選擇，天天都可以是首映夜/首播日，好節目也長踞前十排行榜，為好故事延續綿長的瀏覽與話題效應。年度溫馨喜劇《機智醫生生活》以《請回答》系列導演申元浩一貫的詼諧幽默譜出溫暖人心的雋永好戲，在蟬聯台灣前十排行榜超過160天。

《機智醫生生活》劇照 Netflix

《鬼滅之刃》搭乘台灣動漫圈的話題，也高踞排行榜4個月之久。而改編自奉俊昊同名電影的《末日列車》也以細膩影集篇幅優勢，持續累積正面口碑，成為2020年度台灣佔榜最長的科幻節目。

責任編輯：文潔琳