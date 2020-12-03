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5年後，這十大工作可能被AI取代！與機器人當同事有哪些必學技能？

2020.12.03 by
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5年後，這十大工作可能被AI取代！與機器人當同事有哪些必學技能？
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世界經濟論壇發布「2020年就業前景報告」，揭露往後5年的職場將會變得怎麼樣？不變的事實是，每個人都應該提升學習能力，才不會被時代淘汰。

你有想過未來幾年，工作環境會有什麼大改變嗎？是機器人取代人類、遠距工作崛起，還是「多工」「斜槓」的概念繼續盛行？

世界經濟論壇（World Economic Forum）發布「2020 年就業前景報告」（The Future of Jobs Report 2020），預測未來 5 年內，哪些技術將會更受重視，哪些職位會爆紅，以及哪些職位將黯然失色。

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10 大職位興起：數據分析、AI 相關工作大量出現

需求增長的前 10 大職位，包含：

  1. 數據分析師、科學家
  2. 人工智慧與機器學習方面的專家
  3. 大數據分析師
  4. 數字營銷和策略專家
  5. 流程自動化專家（Process Automation Specialists）
  6. 業務發展人員
  7. 數位轉型專家
  8. 資安分析師
  9. 軟體應用開發商
  10. 物聯網專家

「2020 年就業前景報告」指出，數據分析師和科學家，人工智慧和機器學習專家、數位轉型顧問，將如雨後春筍般湧現。這些角色的大量出現，反映出各行各業都受到科技進步影響。

另一方面，產業中比較「高階」的職位，愈加重要。例如，汽車產業的材料工程師、電商界的社交媒體專家，或是金融業的FinTech工程師等，他們的地位較不容易受取代。

10 大職位逐漸沒落：不學新技能，恐將被淘汰

需求減少的前 10 大職位，包含：

  1. 資料輸入人員
  2. 執行秘書
  3. 薪資結算師
  4. 會計師和審計師
  5. 零件組裝人員
  6. 行政經理
  7. 客服人員
  8. 運營管理人員
  9. 機械維修師
  10. 材料紀錄人員與庫存人員

技術更迭與新冠疫情的「雙重衝擊」，將使得低薪工人、婦女和年輕族群的工作面臨更大挑戰。另外，數據人員，行政人員、執行秘書、會計師，工廠工人，這些職位則容易受取代。上述族群，應想辦法提升自我能力，避免被淘汰。

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12 種技術受重視：加密、雲端技術最看俏

  1. 加密和網路安全：成長率 29%
  2. 雲端計算：成長率 17%
  3. 分散式帳本（distributed ledger technology）：成長率 11%
  4. 人型機器人：成長率 11%
  5. 非人型機器人：成長率 10%
  6. 3D、4D列 印：成長率 10%
  7. 物聯網：成長率 9%
  8. 人工智慧：成長率 8%
  9. 生物技術：成長率 8%
  10. 大數據分析：成長率 2%
  11. 電子商務與數位貿易（Digital Trade）：成長率 2%
  12. 擴增實境（Augmented Reality）：成長率 1%

調查指出，雲端運算（Cloud Computing）、大數據（Big Data）和電子商務（E-Commerce）仍然是主要的領先技術，但企業會更關心加密技術（Encryption）、非人型機器人（Non-Humanoid Robots）和人工智慧（AI，Artificial Intelligence）的發展。

機器人成為重要勞動力！2025 年 AI 與人類工作時間相當

一個有趣的指標是：43% 的企業表示，由於未來會整合不同技術，他們打算降低勞動力、考慮裁員；另有 34% 的企業表示，技術整合之後，反而願意擴增勞動力。

到了 2025 年，世界經濟論壇評估，人類和機器人在整體工作時間將趨近相等，意味著機器人的重要性持續上升。41% 雇主說，往後會分配更偏向「任務型」的工作（Task-Specialized Work）給承包商，其餘的則交給人工智慧。

那麼，在未來勞動市場中，雇主最擔心面臨什麼問題？根據雇主們的回答，依序為：

  1. 擔憂技術鴻溝，也就是現有人員的能力無法跟上科技（55.4%）
  2. 擔憂未來公司無法吸引專業人才（46.7%）
  3. 擔憂人員技術落差之下，影響組織的團隊領導氛圍（41.4%）
雇主最擔心現有人員的能力無法跟上科技。
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企業更加重視員工持續學習新技能

未來 5 年，雇主會更看重批判性思考、分析與解決問題的能力。同時，懂得自我管理、有學習心、挫折忍受力高、靈活的員工將會更受重視。

在 2018 年，只有 65% 雇主希望員工保持上進心，今年的調查中，高達 94% 企業都說，希望員工掌握新的工作技能。另一方面，企業認為 40% 員工都需要「重新培訓」，顯示了學習的重要性。

目前，有主動學習習慣的員工，較往年已增加 4 倍；雇主替員工提供線上學習的人數，較過去增加 5 倍。進一步來看，人們更優先學習數據分析、計算機科學與資科技術。

僅有 21% 企業能資助員工學習，政府應提供更多協助

儘管愈來愈多人意識到提升技能（Upskilling，為了現有職位提升的技能）與再技能（Reskilling，重新學習職位以外的技術）的重要性。平均來說，大約 40% 的職場工作者，需要6個月的再技能培訓，但這會依據產業不同而定。例如，在消費業、保健業來說，雇主依賴短周期的培訓；在金融業和能源產業，雇主則希望員工花更多時間投入較長的訓練。

然而，只有 21% 的企業有足夠的公共資金來支持員工學習。世界經濟論壇的研究總結，政府部門應投入更多資源，改善當前的教育與培訓系統，才能培育出更多人才。

新工作排擠「夕陽工作」，組織內的冗員將被淘汰

往後「新型態工作」出現的數量，仍大於「夕陽工作」，但整體來說，就業機會微幅下滑。目前，冗餘職位（Redundant Roles）占整體工作的 15.4%，到了 2025 年預計只剩下 9%（下降 6.4%），代表「冗員」會逐漸被淘汰；新興職業目前占整體工作的 7.8%，5 年後則會是 13.5%（增加 5.7%）。

數位化工作時代已來臨。84% 雇主會調整工作流程，其中最重要的就是遠距工作（Remote Work）。未來，預計有 44% 員工會採取遠距工作模式。

資料來源／世界經濟論壇

本文授權轉載自：經理人
責任編輯：錢玉紘

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