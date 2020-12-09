隨著疫情延燒，遠距工作已成為全球的新趨勢。真正進入遠端的工作型態之後，又會有怎樣的挑戰需要面對？遠距工作的真實心得分享給你聽！

我在美國新冠肺炎肆虐的四月時加入了現在的公司——CVS Health，作為資料科學家（Data Scientist）至今也將近五個月。今天將分享遠端加入公司與工作的心得，希望對於目前在轉職或是求職的朋友帶來一些幫助。

Shutterstock

遠距辦公之前，先為自己做好心理建設

遠端加入新的公司絕非一件易事，我建議需要做好心理建設與準備。我在開始上班的前一週收到公司寄來的電腦，對於如何開啟與使用則是毫無頭緒，也不知道要如何設定VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路）、辦公軟體、密碼等，我看著好幾組不同的員工ID，極端地困惑與無助。

對於新上班的員工來說，耗時幾個小時與IT講電話，只為了搞懂如何設定電腦，是非常挫折與沮喪，畢竟如果是在過去實體上班的狀況下，絕對是一件五分鐘便能解決的事。然而，遠端onboarding是無法有這樣的待遇的，設定電腦只是第一步，後面的訓練與熟悉業務與專案，才是更困難的挑戰。

weedezign via shutterstock

訓練的部分，我和帶領我的同事每一天都會有30分鐘check-in，他講解著公司的資料庫、經常使用的程式語言軟體、醫療衛生產業知識、甚至是團隊與公司架構等，都是藉由遠端會議來完成。我並不習慣使用影像會議或是電話溝通，也因此花費了更多時間詢問與確定他的意思，也有許多時候因為完全沒有相關產業的背景知識，需要自行搜尋與閱讀投影片等方式去熟悉公司營運與資料的面貌。

因此，我建議在疫情期間找尋或轉換工作，必須要調整好心態，遠端加入新公司和實體加入完全不同，訓練與上工的過程將會有許多「單打獨鬥」的狀況，例如：你必須自己主動去聯絡IT或是HR部門才能拿到你想要的東西，或是因為無法實體見面而導致的溝通不良等問題，都會經常發生。不過，因應疫情各公司會有不同措施，在拿到offer以後請詢問公司疫情期間相關onboarding與訓練的過程，讓自己做好心理準備。

溝通是遠端工作的重要關鍵

在遠端工作環境下，溝通是最重要的環節。唯有良好的溝通方式，才能夠順利與同事一同工作、合作。其中我建議要主動溝通，若有不清楚或不確定的地方，一定要主動詢問與確認，確定自己了解上司或同事的意思，進而做出正確的決策。

我的個性非常直來直往，若有不懂的部分我會立刻提出，也花了許多時間在熟悉與瞭解團隊使用的各種名詞與縮稱，我也因而向團隊提出創建一個Wiki，將這些名詞整理起來，確保未來溝通能夠更順暢。

OPOLJA via shutterstock

此外，我也建議要跟團隊溝通自己的職涯目標。我加入後三個月正逢年中評鑑，但是因為我剛加入公司，所以沒有正式的評鑑。因此，上司幫我搜集了同事的回饋與意見，並且討論公司所給出的幾個評鑑面向，來討論我過去幾個月的表現，而我也有列出約10項的本年度目標，例如：我想要完成幾個專案、了解公司商業營運與利潤、或是學會與運用哪些模型等，並和上司與同事討論這些目標是否可行，或者是否跟我未來的職涯目標相符等，都是需要反覆溝通與協調才能夠完成。

也與第一點有所呼應，當你溝通與設定好目標後，能夠有更明確的方向去努力，不會因為沒有實體地和團隊工作讓自己亂了方寸，確保遠端工作更有效率與目標明確。

遠距辦公，也需要建立良好的工作關係

遠端工作時和團隊建立良好的關係也是相當重要的，但是建立的過程並不簡單，尤其疫情期間都是在家工作，時常感到非常孤獨，且和從沒見過面的同事與團隊一起工作，會有種自己該不會在和AI或機器工作的幻覺。我認為這些都是很正常的，自己在家工作、盯著電腦，會感到和團隊分離，沒有團隊的歸屬感。

因此，我也在和上司與同事溝通的過程中提出這個問題，尤其我又是新加入的成員，一位同事都沒有見過的情況下，建立良好關係更加困難，而這裡所指的關係不只包含專業上的關係，而是超越專業去真正暸解同事與上司身為「人」的經驗，如：他們的興趣、嗜好、重視什麼等，是基於認識「人」的前提上去建立關係，對我而言這是非常重要的。

Photographee.eu via shutterstock

由於我不想要像和機器工作般地和我的團隊工作，我提出建議團隊能夠有team-bonding時間，包括Happy hour、玩遊戲，讓對話不只限於工作，而能夠真正建立人與人之間的關係。例如：我們大組有固定週五的30分鐘遊戲時間，或是小組也有兩週一次的會議，讓大家一起玩遊戲或是閱讀文獻、分享。藉由不同的方式來促進彼此之間的認識與關係，也會讓團隊更有向心力與歸屬感，進而增加效率與促進溝通。

提出自己的看法，以適當的雙向溝通來解決衝突

我認為雙向或多向討論溝通是相當重要的。在和團隊工作時，因為上司做了一件冒犯我的微歧視（microaggression）事件，因此造成我工作上非常大的壓力與負擔。我建議，當遇到類似這種事時，需要讓上司或是同事知道你被冒犯，適當溝通與提出你的看法，讓事情能得到解決。

美國的職場環境是比較平等的，上司與下屬之間沒有高低之分，有任何意見都應該要積極提出來，才能夠有改變的機會。我也佩服當時勇敢的自己，並沒有吞下這口氣，而是反映想法給上司並表達不受尊重，而我上司也因此道歉並承諾會加以改進，我也看到他試圖改善的努力，因此讓彼此的合作更加順暢。

我鼓勵在職場上遇到不公平的對待，都應該要提出，甚至應該要通知公司倫理委員會或人資部門舉報、留下證據，才能夠保護自己。遇到這種事情，挫折與沮喪是非常正常的，如同我當初也懷疑自己是不是做得不好，但是檢討受害者並無法解決問題，如果意識到是歧視或自己無法控制的他人問題，在自己能夠承受的範圍以內，試著反抗與溝通。

我認為，加入一間公司不僅是公司給予工作機會，更經常是我們在選擇公司；同理，團隊之間更不是上司施捨工作，而應該平等地一起合作，是否能夠尊重彼此就更是衡量公司與團隊好壞的標準。但當然，如果衡量後認為自己無法反映意見或是舉報，也是自己的決定，只要無愧於心即可。

結論

在15年時幸運地進入時代基金會實習，第一次有機會接觸業界經驗與實際與支援不同新創團隊，和基金會同仁學習如何從最簡單的Office Suite開始一點一滴累積良好的溝通技巧、如何呈現乾淨利落的投影片與表格、練習團隊合作、瞭解不同產業動向與趨勢等扎實的訓練，讓自己轉換不同產業與工作之間游刃有餘。

此外，基金會提供強大的人脈網絡，即便想要轉換跑道，或是人在國外需要朋友依靠，都能藉由基金會的網絡認識許多有才華的朋友，對我而言，也是很棒的學習機會。

Stokkete via shutterstock

我分享了幾點遠端工作以來的心得，遠端加入公司與工作對我而言是個困難的挑戰，但也因為能積極溝通，讓工作的環境與過程更加友善與順暢，並應用在時代時學到的技能，讓自己更進入狀況。希望我的心得能提供想要找工作或是已經在遠端工作的讀者參考。

責任編輯：文潔琳

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場）