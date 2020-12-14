LINE新星計畫（PROTOSTAR）滿五周年，投入資金破億元，協助超過40家新創服務上線、接觸新創超過300家，展望下一個五年，LINE有哪些規劃？

自LINE進軍台灣市場以來，除了持續推出各種新服務，也投入資源扶植台灣新創，五年前，LINE提出新星計畫（PROTOSTAR），在這五年內，已經協助超過40支新創團隊的服務上線。

展望下一個五年，LINE表示會加碼投入更多行銷資源，扶持更多優質新創，培養下一個獨角獸，讓台灣新創持續發光發熱。

瞄準五大領域，LINE協助新創加快商業化腳步

新星計畫（PROTOSTAR）由LINE的企業策略部門負責管理，關注五大領域，包括：O2O（Online to Offline）、娛樂內容、IoT（物聯網）、FinTech（金融科技）和AI（人工智慧）。

2015年正式推出後，新星計畫在2018年經過一次升級，與中華開發創新加速器及勤業眾信合作，替新創提供更多資源。

新星計畫門檻不高，新創只要經過簡單申請都能加入，凡是申請加入計畫的新創團隊，都可以獲得免費官方帳號、內部的技術資源，以及外部合作夥伴提供的顧問服務（包括勤業眾信開設財務知識、股權結構等課程；中華開發創新加速器提供諮詢窗口等），協助在LINE平台上開發各類服務；並在經過定期評估、考核後，有機會成為LINE的優先投資標的。

過去五年，LINE接觸過的新創團隊超過300家，累積投入的平台相關資源，累積價值超過億元，扶植超過40家新創，在LINE平台上線服務。 LINE

最經典的案例就是LINE在2019年完成投資的TaxiGo。這款LINE平台上的原生應用，早在2017年開始，就透過官方帳號提供叫車服務，適逢LINE也想發展交通服務，認為TaxiGo在LINE上發展的服務非常成熟，因而決定透過入股投資的方式，將LINE TAXI的平台和品牌授權，委託給TaxiGo經營，完成LINE在交通服務上的布局，「有時候，新創公司可以快速實現我們想做的事情。」唐欣曾這麼說。

投入資金破億元、接觸新創超過300家，LINE加碼預算協助曝光

台灣LINE企業策略資深總監唐欣曾表示，透過這些協助，新創開發的服務，平均6～9個月就能推出上線。回顧過去五年，LINE接觸過的新創團隊超過300家，累積投入的平台相關資源，累積價值超過億元，且有超過40個生活、娛樂、教育與金融各領域的新創團隊服務，在LINE平台上線。

「新創的技術創新與開發的動能，在過去五年，替LINE平台上增添了許多精彩有趣的服務。」唐欣表示，透過跟新創深度的合作，將既有平台與生態系資源整合，做到提供用戶多元服務選項的目標。

LINE表示，從今年一月開始，新星計畫提供價值30萬的LINE集團廣告行銷資源，讓團隊根據商業行銷計畫有彈性的運用，來增加團隊服務的曝光、提升服務與品牌知名度。 LINE

展望下一個五年，唐欣表示，「企業參與新創」（Corporate Startup Engagement CSE）是近年政府與企業都很重視的課題，而LINE很幸運的在五年前就展開了與新創連結的佈局，推動了LINE PROTOSTAR新星計畫。

LINE表示，從今年一月開始，新星計畫提供價值30萬的LINE集團廣告行銷資源，讓團隊根據商業行銷計畫有彈性的運用，來增加團隊服務的曝光、提升服務與品牌知名度。

為了讓新創團隊有更好的露出，從今（2020）年年底開始，新星計畫也加碼提供行銷的支持，給予團隊在行銷素材製作上的指導，也定期的會在LINE官方渠道介紹新創團隊的服務，讓這些潛力的行動之星被大家看見。