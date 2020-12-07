LINE與中華電信牽手，雙方跨出的第一步，竟是在看似市場渺小，又顯得有些過時的「鈴聲答鈴」上⋯⋯他們的盤算考量究竟為何？

就在今（4）日，全台最大通訊軟體LINE與電信龍頭中華電信牽手，開啟了一項新合作。一邊擁有2,100萬的LINE App月活躍用戶，另一邊行動用戶數已經超過1,057萬，讓人相當期待，雙方究竟會如何擦出新火花？

但意想不到的是，雙方牽手的第一步，竟是在看似市場渺小，又顯得有些過時的「鈴聲答鈴」上。

「對！它的確是一個非常『懷舊』的服務，但在行動用戶數中，至少有三成用戶都有來電答鈴，」被問起這一合作似乎有些微不足道時，LINE台灣內容事業部副總經理張景雯說道。

雙方究竟在盤算什麼？LINE MUSIC在台灣上線一年後，成績達標了嗎？這一舉，能幫助LINE MUSIC在眾多競爭者中突出重圍嗎？

LINE 與中華電信牽手，舉辦記者會提供「LINE MUSIC 鈴聲答鈴」服務。 LINE

500萬目標延期達標，LINE MUSIC看準中華電通路優勢

回顧LINE MUSIC的進程，去年7月服務在台正式上線，當時面對深耕台灣市場已久的「前輩」們，如Spotify、KKBOX、Apple Music等音樂串流業者，LINE MUSIC最大的優勢，無非是能與自家2,100萬月活躍用戶社群結合，當時強打的「差異化戰略」，是能把LINE MUSIC中的曲目，設定成LINE通話的「鈴聲」及「答鈴」，也可以成為LINE個人主頁上的「背景主題曲」。

當時，張景雯就立下目標：LINE MUSIC在2019年底用戶數（免費及付費）要達到500萬。

在2019年底，這一數字近250萬，時至今日，官方公布LINE MUSIC在上線1年又5個月後，才真正達到500萬的下載量。

LINE今日公布LINE MUSIC在去年7月上線後，起今為止的成績。 唐子晴攝影

「坦白說，我們覺得還不夠快，並沒有達到預期目標！這也是為什麼 LINE 要找中華電信合作，最重要的原因，是他們有非常強大的通路。」

張景雯直言，光靠 LINE 自己推廣 LINE MUSIC 力度有限，LINE 的通路上「空軍」，但卻沒有「陸軍」，無法再觸及更多潛在 TA，和當年 Netflix 選擇結盟中華電信 MOD 的思考邏輯相同，LINE MUSIC 看上的，正是中華電信背後 1,057萬名行動用戶。

來電答鈴過時了嗎？LINE 通話覆蓋率僅12%，官方：還有成長空間

但是，雙方的合作，卻不是 LINE MUSIC 的音樂串流服務，而僅僅局限於「鈴聲答鈴」。

在中華電信眾多加值服務中，早已存在「音樂串流」這一選項，身為本土音樂串流平台 KKBOX 的股東之一，早從數年前，就開始提供行動用戶購買 KKBOX 服務的資費選項，或許不想與之硬碰硬強打，也是此次不提供完整 LINE MUSIC 服務的原因之一。

「回想 2G 時代，『來電答鈴』市場非常大，但後來時空背景有轉變，我們還是希望重新喚起來電答鈴的意義，重新創造它的價值。」中華電信總經理郭水義說道。

來電答鈴在過去曾一度成為用戶表達「自我個性」的方式，一度爆紅，但如今當通話幾乎都轉往線上，這一服務卻依舊存在，即使其中不少人並未真的使用，而是「被綁定」或「贈送」予資費方案中，但張景雯仍表示，全台有三成的行動用戶仍在使用來電答鈴。

「這是大家熟知服務，為什麼用 LINE 打電話時就沒有延續？」她說道。

LINE MUSIC 也公布了 2020 鈴聲排行，前三名依次為《想見你》、《與我無關》與《透明》。 唐子晴攝影

LINE官方指出，在台灣，每一天有800萬人用LINE通話，但其中只有96萬人用LINE MUSIC使用答鈴鈴聲，覆蓋率僅12%；另一方面，全台灣有2,100萬名LINE活躍用戶，卻只有320萬人在LINE個人主頁上設定背景音樂，在張景雯眼中，這仍舊都是用戶傳遞心情的一種方式，還是有非常大的成長空間。

雖然雙方並未透露合作後預期成長的具體目標，但郭水義自信地表示，希望該業務上線後，業績可以「一飛沖天」。

這只是雙方合作「首部曲」⋯⋯

雖然這一個合作看似微不足道，卻更像LINE與中華電信的一種「結盟儀式」，雙方都表示，這只是合作的「首部曲」，僅僅為第一個起跑項目，未來雙方將有更多合作內容推出。

LINE在LINE MOBILE的門號銷售上，早已選擇遠傳電信開始合作，被問及那未來雙方是否會在LINE在地伺服器上合作？陳立人表示，這將成為未來探討，有可能性的眾多項目之一。

「我當然希望！中華電信當然樂觀其成，希望LINE可以考慮（笑），」郭水義說道。

責任編輯：蕭閔云