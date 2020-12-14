「Disney+ 」迪士尼串流平台台灣官方網站上週開張，包含Disney迪士尼、Pixar皮克斯、漫威、Star Wars星際大戰、國家地理頻道。

愛奇藝臺灣站剛結束，迪士尼串流平台「Disney+ 」官方臺灣網站已經在上週悄悄上線，為2021年進軍臺灣市場預作暖身，根據官網訊息，一次訂閱基本上可以看到Disney迪士尼、Pixar皮克斯、Marvel漫威、Star Wars星際大戰、National Geographic國家地理頻道5大內容。

由於內容豐富，Disney +成為成長最快速的OTT平台，一年多前才推出，訂閱戶卻快速激增，成為其他串流平台強勁對手，官方12月宣佈訂戶已經達8680萬人，預估 2024年會員將上看2.3～2.6億人。

迪士尼指出，2021年營運重點將放在歐洲、中東非及亞洲市場，而臺灣似乎成為Disney+鎖定市場，目前台灣官網已經開張。

而國際串流服務Star也將成為第六頻道，包含美國廣播公司（ABC）、FX電視台、Searchlight Pictures、20世紀影業等等，不過，目前Star並未出現在臺灣官方網站中。

媒體報導，迪士尼已與臺灣電信業者洽談合作方案，根據其與美國Verizon合作顯示，Disney+將提供內容跟Verizon電信合約綑綁銷售，是否也會在臺灣推類似方案備受期待。

Disney+剛宣佈未來將調升訂閱費1美元，也就是來到7.99美元，另外也有多內容綑綁方案（Disney+、Hulu 和 ESPN+），從12.99美元漲價至18.99美元，而三平台合計付費用戶將上看3～3.5億人。

責任編輯：錢玉紘