「迎接5G數位時代，政府、企業可儘快擴大最新IPv6版本的網路普及率，資安檢測認證手段防護力強，是提升資安實力的良策。」

加速部署遠端工作、教學與偏鄉教育、資安防護 台灣必強

COVID-19疫情襲捲全球，催化各國數位轉型，台灣控制疫情得宜而相對安全，推動數位業務虛擬化的腳步卻也趨緩，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）董事長黃勝雄疾呼，若不快速部署遠端工作、教學、偏鄉教育、網路資訊安全等各領域的數位科技，待疫情結束，台灣可能反變落後！

TWNIC自2002年起長期追蹤研究，瞭解台灣整體網路資訊環境的發展及變化趨勢，成為產官學界重要的參考性指標，12月11日在記者會中公布的「2020年台灣網路報告」，同樣吸引產官學研代表到場聽取第一手的精彩內容及焦點座談，關注台灣數位發展受新冠肺炎疫情影響的程度與解方。

執行調查的臺北市公民教育基金會董事長洪永泰說明，調查報告採行住宅及手機電話同步調查方式，結果推估，全國12歲以上整體上網率達83.8%，上網人數1,778萬人，而全國總年齡層上網人數已達1,884萬；家戶上網731萬戶，比例達82.8%，主要上網方式為手機行動上網，比例高達91.3%。

行動支付有突破 仍應善用疫情促動數位轉型

今年近半年無線區域上網率下滑至27.3%，僅579萬民眾使用無線區域上網，比對高達77%的行動上網率，研判行動上網便利且普及，尤其這期間正值疫情影響最嚴峻時，大幅度降低民眾出門使用公開場所無線區域網路的頻率。

調查顯示，台灣大部分民眾網路使用行為並未因疫情而顯著增加，推判與防疫有成、疫情控制得當有關，各類網路使用行為中，隨疫情增加使用頻率的前三名依序為：餐飲外送36.5%、線上學習25.1%、瀏覽網路新聞19%；在消費行為方面，上網「買東西」占比12.4%與使用「行動支付」17.9%比例因疫情而上升，推測是民眾減少外出、避免與他人實際接觸所致，而今年的使用行動支付比例較去年成長0.8%，創下歷年最高點的25.8%。

調查數據也顯示，台灣因疫情而採用「居家上班」的民眾約有一成，處理事務以「e-mail連絡事情」占70.7%比率為最高，其次為「連線會議討論」62.6%，其中4成「透過VPN連網處理公務」，代表企業業務網路虛擬化能力仍有進步空間，有待政府掌握目前最佳時機，善用疫情的危機感，積極規劃並推動各級產業數位轉型。

國內高度上網率與各項數位服務持續發展，有益彌平偏鄉的數位落差，根據調查，非偏鄉的上網率達83.9%，手機行動上網方式最高，偏鄉上網率69.8%，96.3%在家上網，除了行動上網的項目不若非偏鄉地區，網路鏈結同等便利，值得繼續挹注資源並推動偏鄉數位發展機會，社會及經濟生活。

「數位協助」未來偏鄉網路發展 科技佈局無落差

TWNIC董事長黃勝雄強調，面對全球性後疫情時代數位轉型發展的共同議題，台灣疫情平緩，沒能感受到數位轉型的急迫性，錯失數位轉型的最佳環境與時機，相當可惜，政府、企業其實可將疫情視為推動業務虛擬化能力的催化劑，訂定推動策略，加速上班、就業、商務等等數位化工具的佈局，提升台灣數位應用範疇的關鍵能力，舉凡數位化的社會發展、網路資訊安全、創造偏鄉的數位機會，都是台灣當前亟需面對的課題。

關切今年首度揭露的偏鄉數位資源與應用實況，黃勝雄指出，台灣網路基礎設施漸趨完備，未來偏鄉地區的網路服務發展重點為「數位協助」，透過網路科技創造偏鄉民眾的數位發展可能性，比如數位學習，TWNIC建議教育部攜手原民會、衛福部跨部會合作，推出網路服務，創造更多偏鄉地區的教育、醫療等等數位發展機會，定期追蹤，確保數位應用能力無落差以免被邊緣化。

焦點座談由創市際市場研究顧問公司陳彥廷總監主持，請應邀到場的專家學者針對網路調查報告數位發展、資安等內容各抒見解，立法院數位國力促進會秘書長余宛如表示，疫情之下，台灣的口罩地圖很實用，但數位金融支付進展不如東南亞國家，期望金流帶動數位流，中小企業使用數位工具集客。

資安引發熱烈討論 獨立權責機關與法條勢在必行

政治大學選舉研究中心副研究員俞振華引據2020年台灣網路報告說，6成民眾擔心自己隱私在網路上被侵犯，有警覺性是好現象，政府、企業都不應過分收集民眾的姓名、手機等個資。

中華電信業務執行副總經理馬宏燦分享疫情下的數位業務虛擬化實務，台灣網路化很到位，疫情爆發之初，視訊會議成長3至6倍，疫情控制住以後，成長力道下滑至僅剩2至3倍，逐漸回復到面對面的會議型態，在全世界25%資安攻擊都鎖定台灣的情形下，中小企業電子商務等數位化及防護能力若不強，就難有競爭力，建言政府為中小企業建立共同資安平台。

TWNIC董事長黃勝雄一針見血地說，「今年從政府到知名企業都發生遭到駭客入侵、病毒勒索等資安問題，來自境外的網路中毒件數多達一個月10至20萬起，政府應從法規面堵住漏洞，同時導入防護平台，與企業一起強化員工的資安素養，以免研發成果與正常運作受到危害。」個資主導網路經濟，目前卻缺乏獨立的權責機關及法律條文，應該要有主事的執法單位，不能只依賴事後的法院判決。

台灣經濟研究院劉柏立所長認為，數位升級才能提高生產力，運用個資應在去識別化的前提下進行；黃勝雄進一步說明現階段政府、企業若遇駭客攻擊，TWNIC願意轉介處理，「迎接5G數位時代，政府、企業可儘快擴大最新IPv6版本的網路普及率，資安檢測認證手段防護力強，是提升資安實力的良策。」