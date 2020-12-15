娛樂龍頭迪士尼日前宣布新作發布計畫並上修Disney+訂閱戶的目標，推升股價大漲逾13%，看來前途似錦，各家分析師卻對這個超高目標有所質疑。

迪士尼因大幅調升旗下串流平台Disney+訂閱用戶預測，上週五股價大漲逾13%，但市場分析師認為，迪士尼調高預期卻未上修服務業務獲利目標，且未說明成長細節，未來要實現超高預期將非常艱鉅。

迪士尼於投資者大會中表示，預估到2024會計年度時，旗下串流媒體用戶將大幅增加，其中Disney+預估有2.3億至2.6億訂閱用戶，且每年要在Disney+推出100部以上的作品，包含漫威與星際大戰系列、皮克斯動畫，以及真人版迪士尼電影等新作。

Disney+拉高目標，各家分析師選擇保守觀望

BMO的市場分析師Daniel Salmon於週一（14日）發布報告表示：「隨著疫苗開始分配與接種，迪士尼原先有望成為經濟重啟受惠股，不過經過迪士尼上周投資者大會釋出大量消息後，我們傾向觀望，主因在於迪士尼對串流平台的超高目標，意味著艱困挑戰現在才要開始。」

Salmon表示，相對於迪士尼，他更看好Netflix、Google以及亞馬遜，他表示：「迪士尼對Disney+預測明顯遠超出市場預期，還聲稱將推出令人難以置信的大量新內容，但卻未對此透露更多細節。」

Salmon還質疑迪士尼旗下的ESPN串流平台的表現，他表示迪士尼僅在投資者大會提高ESPN+串流媒體的訂閱用戶目標，但未對體育直播節目和串流提供看法與展望。

Disney d23

Cowen分析師Doug Creutz也認為儘管迪士尼大幅提高2024財年Disney+訂閱用戶預測，卻並未調高服務業務獲利的目標，目前無法釐清迪士尼要如何改善獲利能力的長期前景。

Bernstein分析師Todd Juenger則認為，迪士尼對Disney+的用戶目標可能包括印度8,500萬的Hotstar用戶，而這些用戶支付相對較低的訂閱費用，且Hotstar只能在印度的板球球季期間時才可使用。

Juenger表示，據迪士尼訂閱用戶預測中間值來計算，Disney+的核心用戶約1.6億人，高於市場估計的1.5億人，不過，他認為實際上數字可能沒迪士尼預估的那麼瘋狂。

Juenger表示，迪士尼未來股價走勢將與Hotstar的價值、市場對於內容授權的重視程度，以及串流媒體網路分銷有高度相關。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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