繼富時羅素、標普道瓊斯指數公司後，納斯達克（Nasdaq）亦在11日宣布從相關指數中移除4家中企，後續還有什麼危機?

中芯國際被指為涉軍企業的影響開始浮現。美國納斯達克將把中芯在內4支中國個股從相關指數中移除，另一家知名指數公司MSCI 則暫未移除被美國點名的中國企業。

繼富時羅素（FTSE Russell）、標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones）宣布將從相關指數分別移除8家及10家被美國政府列為「中共軍工企業」的中國企業股票後，納斯達克（Nasdaq）11日宣布從指數中移除4家中企。

納斯達克聲明，受11月頒發的總統令影響，中芯國際集成電路製造有限公司、中國交通建設股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國中車集團公司這4家中國公司將於21日從相關指數中移除。

美國納斯達克將把中芯在內4支中國個股從相關指數中移除，另一家知名指數公司MSCI 則暫未移除被美國點名的中國企業。 中芯國際

股價暴跌，川普也下令限制名單

財新網報導，在納斯達克作出宣布後，截至14日，中國建築國際為每股28.89美元，較11月11日39.11美元的價格，跌幅超過26%。中國交建、中國鐵建和中芯國際的美國存託憑證（ADR）的區間跌幅分別為15.42%、13.45%、8.9%。

美國總統川普11月12日發出總統令，要求明年1月11日起，禁止美國人交易美國國防部定義下的中國涉軍企業的證券。這份中國涉軍企業名單可能還會增加，同樣的限制將在其被列名的60天後生效。

據財新網報導，中國建築國際截至14日跌幅已經超過26%，川普更於11月12日發出總統令，要求明年1月11日起，禁止美國人交易美國國防部定義下的中國涉軍企業的證券。 Reuters Connect

報導指出，中國涉軍企業名單最早由美國國防部在今年6月創建，總共3批共35家中國企業被列入這一名單；此前列入的企業包括華為、浪潮、中國電信、中國移動、航天科工、中國鐵建等。

中國外交部發言人汪文斌14日在外交部例行記者會上對納斯達克的相關行動表示，個別企業不在一些國際指數之內，並不妨礙國際投資者通過其他多種方式投資這些企業。他並稱中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業，中方敦促美國政府停止將經貿問題政治化，停止濫用國家力量、泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為。

報導指出，目前中國涉軍企業名單列入的企業包括華為、浪潮、中國電信、中國移動、航天科工、中國鐵建等。 Shutterstock

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：郭昱彣