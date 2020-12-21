面對瞬息萬變的未來世界，零售業該如何化數據為獲利，高效展店、精準行銷以提升客戶貢獻度？中華電信從兩大面向共創未來零售新趨勢。

「中華電信早在7、8年前就開始進行大數據分析，並於日前推出一系列解決方案，如人潮/流分析與精準行銷分析等，目標是協助為數廣大的中小零售業者創新轉型，甚至是搶佔東南亞市場商機。」中華電信業務執行副總經理馬宏燦表示，中華電信不僅累積了許多不涉及個資且高價值的數據資料，如去識別化之家戶分析資料跟人流資料等，更重要的是，擁有熟悉大數據分析與人工智慧技術的專業團隊，可以快速因應產業需求（Domain Requirement）推出各種「有感」資訊，進而提升企業業務營運績效、優化客戶關係與貢獻。

中華電信業務執行副總經理馬宏燦 中華電信

從地點、流程轉變為數據為上，台灣零售業的下一步？

科技的日新月異，讓零售服務業的客戶接觸點從實體商店擴展到線上通路，在這個過程中，大數據分析、人工智慧等先進分析技術扮演至關緊要的角色，不僅能幫助零售服務業者優化營運流程，例如選址、調整上架商品，還能夠進一步實現全通路精準行銷。

「透過大數據分析、人工智慧技術轉型為數據驅動的企業，不僅有助於零售服務業者優化營運流程，還能夠更好的因應即將到來的勞動缺口問題，讓零售服務業者轉型為數據驅動的企業。」協助許多企業透過數據分析創新轉型的中華電信大數據處總監闕仁斌表示，顛覆式創新、發展全新商模的「AI+應用」雖然很重要，但透過數據分析與人工智慧技術為企業賦能的「+AI」更重要，建議零售服務業者從「+AI」開始，解決當前企業面臨的老問題，例如展店選址、產品銷售預測、品牌經營或是獲客，然後，在一步一腳印的擴大應用範疇。

中華電信大數據處闕仁斌總監 中華電信

「無論零售服務業者手上有沒有數據資料，中華電信都可以協助其享受數據分析帶來的效益。」闕仁斌以零售服務業者最關注的展店議題為例指出，透過交叉比對、分析地圖資訊與中華電信持有的靜態（家戶資料）與動態（人流資料）電信數據，零售服務業者可以快速掌握去識別化後商圈的人流結構與趨勢，決定是否要在該商圈展店。「除了展店，零售服務業者還可以透過融合分析商店POS與電信數據的方式，快速掌握人流需求，藉此調整、優化每一個商店的產品服務種類，更有效的獲客、Upsell以及預防客戶流失。」

零售服務業化危機為轉機的最佳解方：借力使力、數據共榮

根據中華電信與數位時代進行的零售服務轉型調查，超過一半的零售業者表示，因為欠缺資訊策略藍圖與人才，數位轉型、數據分析變得窒礙難行。對此，闕仁斌呼籲：「不用在第一天就想清楚藍圖，建議先列出（產銷人發財）問題，然後，根據解決問題可帶來的效益排定優先順序，選定一個領域試行，以小步快跑的方式驗證數據分析帶來的效益，慢慢擴散應用範疇。」

「我們的作法是『借力使力』，透過中華電信等優秀團隊協助三商餐飲優化展店選址成效。」三商餐飲股份有限公司專案經理翁榮鍏表示，對資金跟資源相對有限的中小企業來說，想要網羅資料科學家，基本上是一件很困難的事情，而這也是三商會決定跟中華電信合作的原因。「在跟中華電信資料科學家合作的過程中，我們發現，不要預設立場、對數據分析有任何先入為主的觀念，以雙方持有的數據進行多元分析，就能找到許多意想不到的洞見，極大化展店選址的最大效益。」

三商餐飲股份有限公司翁榮鍏專案經理 中華電信

至於協助許多企業獲取新客的亞洲指標數位行銷創辦人暨影響力數據顧問公司董事總經理陳丕舒則建議，可以透過人工智慧掌握輿情，然後，輔以電信數據分析精準圈出對特定議題感興趣的潛在消費者進行行銷廣告推播，如此一來，不僅能協助企業提升轉換率、獲取新客，還能夠在無形中養成企業以數據輔佐決策的文化，轉型成數據驅動的新零售。

亞洲指標數位行銷創辦人暨影響力數據顧問公司董事總經理陳丕舒 中華電信

「數據分析沒有終點，透過電信數據優化展店策略、客戶經營策略還不夠，需要定期的數據分析審視當前策略與產品是否符合客戶需求，方能有效提升客戶貢獻度跟預防客戶流失。」關於零售服務業者如何透過數據分析持續不斷的深化創新轉型能力，闕仁斌如是說道，並承諾將持續不斷投資中華電信的大數據分析團隊能力，透過數據共好、共享與共創，共榮產業發展。