據104人力銀行的報告，除了上班族最關心的年終獎金，展望2021年，調薪幅度也是眾人殷殷期盼的事。究竟是哪個行業會在一片慘澹中，拿下年終、調薪冠軍？

年終倒數，上千萬名上班族最關心企業的年終獎金和調薪幅度，根據104人力銀行發布《2020年終暨2021調薪展望》調查可得知，92.2%企業有年終，平均1.15個月創七年次低。金融業以1.94個月奪冠，而受疫情影響，11.4%的住宿餐飲業沒有年終，平均年終僅0.61個月敬陪末座。

至於2021年的調薪幅度，36.3%的企業預期調薪3.4%創七年次低，平均每月調薪1,433元。依產業方面來看，50%的軟體網路業預期調薪4.5%，連續四年第一。

三大薪酬指標

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄指出，和薪資相關的三大指標，今年受疫情影響，產業表現強弱分明，電金資通續強、住宿餐飲及運輸倉儲較弱。

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指標一：2020年終

92.2%的企業會發年終獎金，平均1.15個月。依產業排名，金融業1.94個月奪冠，比去年增加0.3個月；半導體業1.5個月拿下第二，比去年增加0.19個月；光電光學業1.27個月排行老三，比去年增加0.16個月。

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指標二：2020平均年薪總額

包含各項獎金在內的年薪總額64.1萬。依產業排名，半導體業95.9萬奪冠，接著是金融投顧業83.2萬，第三名則是電信及通訊業81.6萬。

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指標三：2021調薪幅度

36.3%的企業預期2021年平均調薪3.4%。依產業排名，50%的軟體網路業預期調薪4.5%，奪下榜首；42%的顧問服務業預期調薪3.9%，名列第二；37%的光電光學業預期調薪3.8%，排行第三。

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打破限制！高薪不再是名校畢業生的專利

鍾文雄提到，從產業看年終及調薪幅度不容易看出個別差異，然而，職涯路徑多元，技術藍灰領、外語∕外派∕業務人才跨產業， 異質性仍然打破產業的限制 。針對104人力銀行資料庫年薪超過200萬的求職會員，「去識別化」觀察最高學歷為高中職、大學畢業科系為文史哲、以及目前30歲以下這三大族群的職涯軌跡。

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結果發現，「 技術藍灰領 」最能破解學歷限制，「 外語、外派、國外業務 」最能幫文史哲大學畢業生找到薪出口，「 大廠∕理工人 」最快30而立轉大人，高薪已非白領精英或名校畢業生專利。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云