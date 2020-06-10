華碩董事長施崇棠疫情中體悟彷彿有上帝之手推動加速轉型，過去一向很少提購併話題，這次股東常會上，他卻坦言覺悟將對未來的必然趨勢，會務實的併購新創作佈局。

華碩董事長施崇棠9日指出，新冠肺炎疫情彷彿是有一隻上帝神妙的手，加速促進全球數位轉型，疫情中他有很大的覺悟，華碩將採取1.以資訊流加快內部轉型，2.向外尋求更多領域的合作甚至新創併購，尤其是消費市場（B2C），華碩除PC領域，其他方向也有進展，但「暫時賣個關子」。

新冠肺炎（COVID-19；俗稱武漢肺炎）肆虐全球，美中貿易戰則開打逼近兩年，兩件大事交疊發生，對企業來說絕對是沈重考驗，過去鮮少將「併購」兩字掛在嘴邊，施崇棠卻在股東常會後接受訪問，大談未來專業領域不排除併購加速佈局，由於華碩手握617億元現金，如何出手備受矚目。

施崇棠分享疫情中有所覺悟，未來疫情跟貿易戰只會更加激烈，上帝彷彿有一隻神妙的手在其中，加速推動未來數位轉型。

華碩主持2020年股東常會，罕見提到併購意願。 王郁倫攝影

他舉例，貿易戰似乎造成分散式製造，未來數位經濟必然以消費者為中心，產生一種短鏈概念，但其實也不全然會如此發生，很多手段分久必合，合久必分，最終將走向優化的平衡狀態，全球化也不可能消失，因此最後「神妙之手」會做適當的分配，比方組裝接近需求端，但困難的技術或大投資，仍難以短鏈，可以靠AI預測生產及空運方式達到最佳運作效率。

施崇棠：掌握資訊流，很多事不是非開會不可

施崇棠說在疫情中他感受很深，舉例來說，他體認很多事情不是非要開會不可，透過數位工具或許更有生產力，這是有利的一股趨勢，居家上班或學習的需求也增加，在疫情中，華碩必須快速反應哪些區域將封閉，哪些地方快拉貨，一切都必須靠資訊流的掌握。

內部也因此決定加快轉型，「現在是關鍵時機，厲害的公司會做更快的數位轉型，透過營運流程優化或商業模式的創新、消費者更好的體驗，產生最棒的效果，提升競爭力，造成對手壓力，產業因而一步一步進化。」施崇棠說。

華碩第二季相對樂觀，只可惜東南亞仍有封鎖因素，但華碩第二季業績不論年增率或季增率都是正向發展，但下半年景氣預測仍相當困難。

不僅華碩期望透過轉型提高競爭力，其他企業數位轉型，也帶來華碩的業務機會，也因此華碩去年將AIOT業務升高為BG事業群等級加大投資力道，其中包含IIOT工業物聯網及SIOT服務物聯網兩大塊，加速讓生態系不斷演化。

不再把現金當不動產！施崇棠：加速併購合作

疫情讓華碩體認數位轉型要加快，向外佈局也更積極，過去華碩一向手握現金、投資保守，施崇棠卻在股東常會上透露，「未來向外佈局會找更多專業領域合作或併購新創」，最近一兩個月更積極，尤其在B2C消費市場，華碩除個人電腦業務，還有很重要該掌握的，但現在必須先賣個關子。

而對於手機，施崇棠也表示，未來個人運算仍是以手機為核心，所以對華碩來說是要擁抱手機，掌握重要元素，而不是放棄，但華碩會收斂做法將產品做得更徹底，藉此逼出更厲害的產品。

華碩董事長施崇棠跟獨董邰中和談話。 王郁倫攝影

在B2B領域方面，施崇棠則透露，除IIOT及SIOT兩大區分，其中SIOT裡有很多應用領域細項，比方智慧醫療、智慧工廠、智慧零售等等，各有不同專業領域，而華碩將會更務實的考慮找領域內的領頭羊合作或併購，「我們會盡量找第一線對象」他解釋，因為二線業者多半被動處於等待一線動作的狀態，所以行業專家才是標竿。

華碩產品NPS得分約7~8分，以蘋果為師

品牌定位上，華碩也引入淨推薦分數（Net Promoter Score）概念，問用戶「是否願意將華碩此商品推薦給親友？」施崇棠透露，這是一個非常簡單的問題，也是一個最好的問題。

NPS計分其實很單純，0至10分程度中，若消費者願意推薦的分數高達9~10分，就得分，而7～8分處於被動狀態，而若0～6分則可能會引爆負評，這時品牌得分就會被倒扣，目前華碩很多產品都是7～8分，華碩必須追問為何用戶不願推薦，就能找到大發現。

施崇棠坦言，NPS是所有品牌最重視的分數，目前世界上NPS分數最高品牌是特斯拉，蘋果排第二。施崇棠解釋，因為特斯拉雖產品有小問題，但愛的人愛得要死，所以得分最高，但其實用戶比蘋果少很多，蘋果擁有大量用戶卻能擠上第二名，是華碩認為非常值得尊敬的企業。

華碩董事長施崇棠強調沒有退出手機市場，但會推出最好的產品，而不是所有通吃。 ASUS

隨蘋果推出iPhone SE低價手機，施崇棠也有感而發表示，華碩從品牌創新到設計思維，很多很細的地方都必須做得很徹底，舉例來說，即使是中低檔產品，也該思考：為何有些人賣得特別好？低價產品雖然價格參數高，但消費者並不是放棄功能面，對品質也仍有一樣要求，所以如何針對不同層級市場，設計出9～10分的產品，才是關鍵。

責任編輯：蕭閔云